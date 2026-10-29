Илияна Йотова и Андрей Гюров в решаващ дебат преди балотажа

Т ази вечер България става свидетел на решаващ сблъсък между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров. Само три дни преди балотажа на президентските избори двамата се изправят един срещу друг в единствения си пряк дебат в национален ефир.

В момент, когато всеки глас може да се окаже решаващ, срещата им ще даде възможност на избирателите да чуят аргументите на двамата претенденти, да сравнят визиите им за бъдещето на страната и да преценят кой заслужава доверието им за най-високия държавен пост.

Ниската избирателна активност на първия тур на изборите е резултат от това, че хората са били плашени с война, смята Андрей Гюров.

"Аз няма да ги плаша. Искам да кажа, че България може и заслужава много повече", заяви той и призова гражданите да гласуват.

Гюров сравни президентската институция с "пияно в хола, всички го заобикалят" и посочи, че държавният глава може да бъде ограничава изпълнителната власт, когато тя се самозабравя.

"Президентската институция в момента е като едно пияно в хола – хората го заобикалят, но никой не свири на него. А президентът може да направи много. Президентът може да събере около една маса таланта на нацията, младите хора, предприемачите, учените и да ги обедини около проблемите, които са по-големи от един мандат и по-големи от ежедневните политически борби. Това, което може да направи президентът – той може да бъде противотежест на една власт, когато се самозабравя. В момента, когато имаме една партия, която държи мнозинство в парламента и изпълнителната власт. Затова е много важно – излезте, гласувайте, заведете някой с вас," каза Гюров.

Илияна Йотова от своя страна изрази очакване гражданите да участват в балотажа.

Тя отвърна, че президентската институция "е едно много добре координирано пияно".

"А тъй като господин Гюров започна музикалната тема, аз ще кажа, президентската институция от много време насам, от началото на 2017 година, господин Гюров, е едно много добре акордирано пиано, което свири мелодии, които хората очакват, които хората харесват", смята Йотова.

Тя подчерта, че кампанията ѝ е подкрепена от "Прогресивна България", БСП, ВМРО и др., докато част от формациите, застанали зад Гюров, са потърсили подкрепа от ДПС.

"По повод подкрепата и търсенето на гласове за втория тур, Йотова припомни, че зад нейната кандидатура е застанала „Прогресивна България“, БСП, ВМРО, НДСВ, от партията на доктор Дертлиев и много широк инициативен комитет, в който има хора, които на парламентарни избори гласуват за различни партии. Но, които подкрепиха нашата кандидатура, защото винаги са работили за България. И защото ние винаги сме работили заедно, за да имат добри резултати за страната ни", заяви Йотова и попита: "Зад кампанията застана "Прогресивна България" и БСП. Днес видях, че част от формациите, които подкрепят Гюров, потърсиха подкрепа от ДПС. Какво им обещахте, г-н Гюров?"

В отговор Гюров заяви, че зад кандидатурата му стои широк инициативен комитет, в който няма политически лидери и представители на Държавна сигурност. Той отрече да е търсил подкрепа от партийни лидери.

"Ние никога не сме търсили подкрепа от партийни лидери. Очакваме подкрепа от българските граждани", каза Гюров.

Сигурността на корабоплаването в Черно море и реакцията на България за атаките срещу търговски кораби се превърнаха в една от основните теми на сблъсък в дебата между кандидатите за президент.

Йотова заяви, че още преди месец е поставила въпроса за сигурността пред Общото събрание на ООН и лидерите на 193 държави. Тя припомни, че след завръщането си в България е свикала Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) и е потърсила подкрепа от партньорите в Европейския съюз и НАТО.

Тя предложи да бъде организирана среща за сигурността в Черно море с участието на България, Румъния, Турция, Грузия и Русия, с на която да се приеме мораториум върху използването на дронове и атаките срещу търговски кораби.

Андрей Гюров критикува остро подхода на Йотова, като заяви, че дипломатическите предложения не могат да заменят конкретните мерки за защита на страната.

"Пожелание за мораториум не е отбранителна стратегия, мълчанието не е отбрана", посочи той.

По думите му България първо е трябвало ясно да назове опасността и да се присъедини към резолюция на ООН. Той настоя за реални способности за противодействие на дронове и за изграждане на противоракетен щит.

Гюров определи свикването на КСНС като закъсняла реакция и заяви, че от заседанието не са произлезли конкретни решения.

"Това, което виждаме, е, че снишаването води до ескалиране на конфликтите", подчерта той и добави: "Черно море стана по-несигурно от Персийския залив. Това е резултатът от политиката на снишаване".

Двамата спориха и за войната в Украйна, като Гюров обвини Йотова в лъжа.

Йотова от своя страна защити позицията си, че действията на държавния глава трябва да се ръководят от националния интерес, включително при обсъждането на бъдещ мир в Украйна.

"Навсякъде, където участвам, всичко пречупвам през националния интерес на България", каза тя..

Йотова подчерта, че е необходимо истинско мирно споразумение, в което да участва и Русия.

"Няма как да изключите Русия в това отношение, не може някой друг да вземе решения вместо нея", каза Йотова. По думите ѝ войната в Украйна не е започнала през 2022 г., а през 2013–2014 г., като през годините са били представяни различни проекти за мир.

В отговор Гюров заяви, че министърът на отбраната е отказал България да се включи в подобна инициатива с аргумента, че тя е прекалено скъпа за страната. По думите му решение за участие е било взето едва след ескалацията на ситуацията.

Йотова отхвърли думите му като неверни и заяви, че страната ни се е включила в инициативата.

"Русия трябва да спре агресията. Нека назовем държавата агресор. Докато ние не посочим тази заплаха, не можем да се подготвим да се защитим от нея", каза Гюров.

"Поехте ангажимент България да участва в коалиция на желаещите, това е присъствие на войници в Украйна. Ако сте били убеден, че трябва да подпишете това споразумение, вие бяхте премиер, когато действаше Народното събрание. Защо не чухте народните представители?", попита Йотова.

"Всички спекулации за изпращане на български войници в Украйна са лъжа", отговори Гюров, като подчерта, че има две решения на Народното събрание, забраняващи това. Той посочи, че подписаното от него споразумение в Киев "отваря вратата за участието на български компании във възстановяването на Украйна" след като там бъде сключен мир.

Двамата влязоха в остър спор и по темата "Боташ".

Йотова заяви, че правителството на "Продължаваме промяната" е спряло газа от Русия и това е наложило сключването на договора с турската компания, който според нея "тепърва ще бъде полезен на държавата".

"Боташ" стана, защото Кирил Петков и Асен Василев за една нощ прекъснаха доставките на руска газ за България и това трябваше да е много експресно решение на служебното правителство", каза Йотова.

Андрей Гюров отговори, че руската компания "Газпром" едностранно е спряла доставките на газ за България с цел да остави страната ни "на тъмно и на студено".

Той изрази категорично несъгласие с тезата на Йотова. Гюров разкритикува икономическите условия на договора и посочи финансовата тежест, която документът налага на страната ни.

"Не виждаме никаква полезност, а виждаме, 400 млн. долара, които дължим. "Газпром" спря едностранно доставките и правителството тогава действа бързо и имаше осигурен втечен газ", припомни Гюров.

"Още веднъж г-жо Йотова манипулирате българските граждани като казвате, че споразумението е обвързващо, за разлика от "Боташ", по което всеки месец плащаме по половин милион евро", подчерта Гюров.

Йотова обвини Гюров, че точно по време на воденото от него служебно правителство е скочила инфлацията.

Дебатът, воден от Поли Златарева, започна в 21:00 ч. по БНТ.