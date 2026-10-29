България

Ударите с дронове целят блокада на украинските пристанища, смята Ангел Найденов

Украйна остава с блокирани повече от 60% от възможностите ѝ за внос и износ

Николай Киров Николай Киров

29 октомври 2026, 20:28
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А таките по корабите са преднамерени, а целта им е блокиране на търговските маршрути от и за украинските пристанища. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” бившият министър на отбраната Ангел Найденов.

Той даде и пример с Одеса. По думите му там през септември са обработени едва 10 кораба, при положение, че преди това пристанището е обработвало близо 1 милион контейнера. През юли пък са били обработени 400 кораба.

Така Украйна остава с блокирани повече от 60% от възможностите ѝ за внос и износ. „Така се осъществява икономически натиск върху Украйна”, коментира Найденов. 

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Всичко това обаче застрашава да блокира търговското корабоплаване на всички крайбрежни държави в Черно море.

„Да, управляващите заявиха, че няма намаляване на корабния трафик от и за българските пристанища, няма повишаване на застраховките в българските териториални води, но така или иначе, в общо измерение намалява корабния трафик в Черно море”, коментира Найденов.

Той отхвърля конспирациите за намеса на трета държава.

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„По линия на ЕС са усилията за по-бързо организиране и старт на функционирането на Черноморския център за сигурност. Вече стана ясно, че той ще бъде на практика разположен на територията на Румъния и на България, като се очаква ползване на финансови средства от ЕС. Що се отнася до НАТО – това е допълнителното разполагане на сили и на средства за противодействие на дронове, за наблюдение, повишаване на ситуационната осведоменост и, разбира се, възможностите за реакция.Това са бойни самолети, бойни хеликоптери, зенитно-ракетни комплекси, радари и, разбира се, дронове и антидрон системи”, каза още Ангел Найденов.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
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