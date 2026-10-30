Един от най-големите удари за две години: Над 800 дрона са летели към Московска област

О питът за атака срещу Москва с дронове снощи и през нощта е един от най-големите през последните две години, предаде ТАСС, позовавайки се на официални данни, публикувани от кмета на Москва Сергей Собянин.

Според публикуваната информация от 20:30 ч. на 29 октомври до 07:30 ч. тази сутрин над Московска област са летели 862 дрона.

„Голяма част от тях са унищожени от силите за противовъздушна отбрана на далечно разстояние, 170 безпилотни летателни апарата са неутрализирани при приближаването им към Москва“, написа кметът в приложението „Макс“.

#Breaking Moscow reporting massive drone attack; airports impose restrictions on flights .@Bloomberg @FoxNews @CENTCOM @WillCainShow @FoxNews @nypost @glennbeck @AJEnglish https://t.co/jz0k4Sbi3y — JoeyZee (@JoeyZNJ) October 29, 2026

По-рано той информира, че в нощта на 19 срещу 20 септември е била отразена най-масираната украинска атака срещу руската столица, когато силите за ПВО унищожиха над 1600 дрона, 450 от които близо до Москва.

Междувременно губернаторът на Белгородска област Александър Шуваев съобщи в „Макс“, че областта е била атакувана над сто пъти през последните часове. При нападенията е убита една гражданка, а други 10 души са били ранени.

„По време на целенасочена атака на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна) срещу Краснояружски окръг загина жена. В Грайворонски и Шебекински окръзи бяха ранени десет души. Двама от тях са в тежко състояние. На пострадалите се оказва необходимата медицинска помощ“, написа той.