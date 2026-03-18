Риана и A$AP Rocky с първа публична поява след стрелбата в дома им

Световноизвестната певица Риана и партньорът ѝ A$AP Rocky бяха забелязани заедно в Ню Йорк за първи път след ужасяващото нападение над резиденцията им в Калифорния миналата седмица. Двойката се появи под засилена охрана, докато властите разкриват нови смразяващи подробности за стрелбата

18 март 2026, 13:55
Р иана и A$AP Rocky бяха заснети в Ню Йорк по време на първата им съвместна публична поява, откакто стрелец извърши плашеща атака срещу жилището им в Лос Анджелис миналата седмица, съобщава Page Six.

Във вторник двойката беше плътно заобиколена от охрана, докато напускаше сграда в Манхатън, за да се качи в чакащ ги джип.

За излизането Риана носеше дънки с подгъв, боти от змийска кожа, сив пуловер и кожено яке, докато Роки я следваше в черен шлифер и бейзболна шапка.

Полицията потвърди пред изданието Page Six, че жената, която се предполага, че е стреляла по дома на Риана на 8 март, е 35-годишната Ивана Ортис. Тя е била арестувана за опит за убийство от LAPD (Полицейското управление на Лос Анджелис) същия ден и оттогава е официално обвинена в опит за убийство, като може да получи доживотен затвор.

Съдебните документи разкриват, че Ортис се е явила в съда на окръг Лос Анджелис за повдигане на обвинения и изслушване на 10 март.

В допълнение към обвинението в опит за убийство, срещу нея са повдигнати и други обвинения, включително девет точки за нападение с огнестрелно оръжие, две точки за стрелба по обитавано жилище и една точка за стрелба по моторно превозно средство.

Твърди се, че Ортис е използвала пушка тип AR-15, за да обстрелва дома на Риана на стойност 14 милиона долара, където тя живее с A$AP Rocky и трите им деца – RZA (3 г.), Riot Rose (2 г.) и 5-месечната Rocki Irish Mayers.

Полицията се е отзовала на сигнала за стрелбата в 13:21 ч. същия ден и бързо е задържала Ортис.

Снимки, направени в дома на деветкратната носителка на „Грами“, показват, че предната охранителна порта на певицата е била улучена от куршуми, преди стрелецът в крайна сметка да улучи каравана тип „Еърстрийм“, паркирана на алеята на двойката.

На пресконференция, проведена след изслушването на Ортис, окръжният прокурор на Лос Анджелис Нейтън Хохман каза пред репортери, че Риана и Роки са били в караваната, когато куршумите са започнали да хвърчат през предното стъкло.

В съда във вторник бе съобщено също, че родената във Флорида жена е улучила и друг дом в квартала на Риана. По време на стрелбата в имота е имало двама души.

Page Six потвърди, че Ортис е била арестувана и по-рано в родния си щат Флорида за небрежно шофиране, домашно насилие и нарушаване на условията за освобождаване под гаранция.

Източник: Page Six    
Риана ASAP Rocky Стрелба по дома Ивана Ортис Опит за убийство Лос Анджелис Публична поява Плътна охрана Арест Съдебни обвинения Семейство
