Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев

С офийският градски съд решава дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев. Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Заедно с него зад решетките е и актьорът от театър „София” Росен Белов.

Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев заедно с още двама души дрогирали 20-годишен младеж. Завързали го на стол и под заплахата от пистолет поискали от него сексуални услуги, информира NOVA.

Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията. В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация.

Членовете ѝ имаха съмнения, че той стои зад изпразването на банковата сметка на НПО-то.