България

Съдът решава да остави ли в ареста д-р Станимир Хасърджиев

Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие

28 октомври 2025, 07:22
Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола
България и

България и "Райнметал" подписват договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси
На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването
Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник
Остри критики по време на Тристранния съвет

Остри критики по време на Тристранния съвет
Ето какво ще бъде времето през ноември

Ето какво ще бъде времето през ноември
Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко

Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко
Проф. Ива Христова предупреди: Вирусите вече циркулират активно

Проф. Ива Христова предупреди: Вирусите вече циркулират активно

С офийският градски съд решава дали да остави окончателно в ареста д-р Станимир Хасърджиев. Той е задържан по обвинение в принуда, за която е използвано огнестрелно оръжие. Заедно с него зад решетките е и актьорът от театър „София” Росен Белов.

Шефът на Националната пациентска организация арестуван за принуда чрез оръжие

Според прокуратурата в жилището на Хасърджиев заедно с още двама души дрогирали 20-годишен младеж. Завързали го на стол и под заплахата от пистолет поискали от него сексуални услуги, информира NOVA.

Министърът на културата Мариан Бачев: Росен Белов не е бил съдружник в театралната фондация

Момчето обаче успяло да избяга и подало сигнал в полицията. В началото на седмицата д-р Станимир Хасърджиев беше освободен и като директор на Националната пациентска организация.

Членовете ѝ имаха съмнения, че той стои зад изпразването на банковата сметка на НПО-то.

Източник: NOVA    
Станимир Хасърджиев съд арест
Последвайте ни
Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

Опасен инцидент в София: Предпазни огради от изкопа за метрото се откъснаха и удариха кола

6,1 по Рихтер удари Турция: Няма данни за жертви, три сгради са рухнали

6,1 по Рихтер удари Турция: Няма данни за жертви, три сгради са рухнали

Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

"Тя била измъчвана и убита заради вярата си"

Как да се отървете от бързите кредити

Как да се отървете от бързите кредити

pariteni.bg
Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

carmarket.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 10 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 13 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 11 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 14 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Япония и САЩ отварят нова златна ера

Япония и САЩ отварят нова златна ера

Свят Преди 5 минути

Двамата лидери си стиснаха ръцете при входа на двореца Акасака

Тръмп: Харесвам Илон и винаги ще го харесвам

Тръмп: Харесвам Илон и винаги ще го харесвам

Свят Преди 18 минути

Тръмп заяви още, че технологичният милиардер е преживявал "лош момент

<p>Жаир Болсонаро обжалва присъдата си</p>

Жаир Болсонаро обжалва присъдата си за опит за държавен преврат

Свят Преди 52 минути

Той е под домашен арест от август

Президентът Румен Радев ще участва в международен форум в Рияд

Президентът Румен Радев ще участва в международен форум в Рияд

Свят Преди 1 час

Държавният глава ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво

Льокорню печели време, но с каква цел?

Льокорню печели време, но с каква цел?

Свят Преди 1 час

Френският премиер се отказа от своите правомощия с цената на безкрайни усложнения, макар че в арсенала си има още едно конституционно оръжие

ЕС затяга хватката: Ако не конфискувате руските активи, отворете собствените си портфейли

ЕС затяга хватката: Ако не конфискувате руските активи, отворете собствените си портфейли

Свят Преди 1 час

Идеята за съвместно европейско заемане на средства се отхвърля от повечето правителства в блока

<p>&quot;Основната цел на Русия е Покровск&quot;</p>

Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск

Свят Преди 2 часа

Украинският президент предупреди, че Киев планира да разшири ударите си с дронове и ракети в още руски области

<p>Историята на първата котка, изстреляна в Космоса</p>

Фелисет: Историята на първата котка, изстреляна в Космоса

Любопитно Преди 2 часа

В снимки и спомени - как едно улично коте от Париж стана част от космическата надпревара

Развалят ли мигрантите "градския облик" на Германия?

Развалят ли мигрантите "градския облик" на Германия?

Свят Преди 2 часа

Още като опозиционен политик Фридрих Мерц беше известен с острия си език

ChatGPT, Copilot & сие: можем ли да им се доверим

ChatGPT, Copilot & сие: можем ли да им се доверим

Технологии Преди 2 часа

Проучването e установило, че в почти половината от всички отговори има по един много сериозен проблем

<p>Учен от Харвард&nbsp;шокира с твърдение: Междузвезден обект може да е извънземен кораб</p>

Учен от Харвард: 3I/ATLAS е извънземен апарат, който извършва контролирана маневра

Любопитно Преди 2 часа

От езическо светилище до християнски храм: Историята на Цари Мали град

От езическо светилище до християнски храм: Историята на Цари Мали град

Любопитно Преди 2 часа

Цари Мали град в 22 факта, които до някъде представят беглата картина на това какво е крепостта и каква история разказва тя

,

Рекордно търсене на автомобили преди еврото

България Преди 2 часа

За автомобил втора ръка клиенти дават между 10 000 и 15 000 лева

Американски бомбардировачи B-1B край Венецуела

Американски бомбардировачи B-1B край Венецуела

Свят Преди 9 часа

Бомбардировачите са излетели от база в Северна Дакота и са летели успоредно на брега

БСП поиска отмяна на плоския данък

БСП поиска отмяна на плоския данък

България Преди 11 часа

Те предлагат 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

Свят Преди 12 часа

Започнало е разглеждането на оферти от потенциални купувачи

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 октомври, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 28 октомври, вторник

Edna.bg

Магията на Шанде покори WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Рио Фърдинанд: Аморим играе руска рулетка

Gong.bg

Огради от изкоп за метрото се откъснаха и удариха движеща се кола в София

Nova.bg

Бум на кражбите в моловете: Търговци отчитат 100% ръст на набезите само за година

Nova.bg