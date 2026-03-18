Любопитно

Любовта, която побеждава страха

Теди и Виктор – семейство Николаеви – разказват своята история в подкаста NOVA LAB Баланс

18 март 2026, 13:50
В новия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс Лора Инджова ни среща с една история, която започва с тежка диагноза, но се превръща в разказ за надежда, любов и смелост. Гости са Теди и Виктор – популярни в социалните мрежи като Семейство Николаеви.

Това е разговор за битката с болестта, за силата на партньорството и за една мечта, която стои над всичко – да станат родители.

  • Диагнозата, която разделя живота на „преди“ и „след“

Теди е едва на 27 години, когато чува думите, които променят всичко – злокачествен тумор. Първоначално тя дори не осъзнава напълно тежестта на диагнозата. Истината идва след второ мнение от лекарите, които ѝ показват, че битката тепърва започва.

Но още тогава се появява най-големият ѝ страх – не толкова за самия живот, колкото за бъдещето.

„Първото, за което се уплаших, беше дали някога ще мога да бъда майка“, признава Теди.

В един от най-важните моменти за нея лекарят ѝ казва думи, които остават завинаги в съзнанието ѝ: ще направят всичко възможно да запазят шанса ѝ да има дете. Тази надежда се превръща в опора в най-трудните дни.

  • Любовта, която се появява неочаквано

Няколко месеца след операцията съдбата среща Теди с Виктор. Запознават се в социалните мрежи – чрез клипове за спорт в TikTok.

Теди му пише с един съвсем конкретен въпрос: дали работи с жени, преминали през сериозни здравословни проблеми.

Само три дни по-късно те вече се виждат на живо.

На една от първите им срещи, край езерото в Панчарево, Теди решава да бъде напълно откровена. Разказва му всичко – за рака, операциите, страховете.

Реакцията на Виктор я изненадва.

Единственият му въпрос е:

„Когато родиш, ще оцелееш ли?“

В този момент Теди разбира, че срещу нея стои човек, който мисли първо за нея, а после за всичко останало.

  • Книга, написана в болницата

Теди започва да я пише след събуждането си от реанимацията. Заглавието идва от едно просто, но болезнено осъзнаване – колкото и хора да има около теб, в болницата оставаш сам със страховете и мислите си.

Една от най-силните части в книгата е писмо до нейното бъдещо, все още неродено дете.

В него тя пише:

„Още преди да се появиш, ти вече беше обичано. Всяка болка беше понесена с мисълта за теб.“

  • Историята на Теди помага и на други жени

Днес тя използва социалните мрежи, за да говори открито за здравето на жените и за риска от HPV.

В профилите на Семейство Николаеви милиони хора следят ежедневието им. Само за месец видеата им събират над 140 милиона гледания.

Но най-ценната обратна връзка за Теди са личните съобщения от момичета, които благодарение на нейните истории са отишли на преглед навреме. Тя споделя, че вече има поне пет случая на жени, които са избегнали сериозни усложнения, след като са получили навременна диагноза. „Това беше моята цел – да има повече информираност“, казва тя.

Днес Теди и Виктор продължават да преминават през медицински процедури и прегледи. Причината е една – тяхната най-голяма мечта. Да имат дете. Виктор е сигурен, че мечтата им ще се сбъдне.

„Ако това е твоят човек – трябва да се бориш. Всичко останало се нарежда.“

Подкаст NOVA LAB Баланс Семейство Николаеви Борба с рака Мечта за дете Надежда любов и смелост Злокачествен тумор Майчинство Партньорство и подкрепа Здраве на жените Социални мрежи
