Любопитно

Киноманите ще се насладят на ексклузивна селекция от хитови ленти

18 март 2026, 14:28
Премиерни заглавия и филми на велики режисьори завладяват KINO NOVA тази пролет
Източник: NOVA

Т ази пролет филмовият канал KINO NOVA ще потопи зрителите в света на кино шедьоврите на големи майстори и ще предложи силни емоции с поредица от горещи премиерни заглавия. Завладяващите истории на велики режисьори ще вълнуват всеки уикенд от 21 март, а вечерите в понеделник (от 23 март) ще бъдат запазени за филми, които правят своя телевизионен дебют у нас.

Източник: NOVA

Стивън Спилбърг ще постави началото на кино изживяването с приключенията на „Индиана Джоунс и кралството на кристалния череп“ (21 март) и страховитите срещи с изчезнали видове в „Джурасик парк“ (22 март). Прочутият режисьор ще представи своята утопична представа за бъдещето в „Специален доклад“ (28 март), а „Изгубеният свят: Джурасик парк“ (29 март) отново ще постави на дневен ред въпроса могат ли хора и динозаври да съжителстват заедно. В следващите уикенди предстоят срещи с лентите на утвърдените майстори в киното Джон Еймиъл и Джо Джонстън.

Източник: NOVA

Десет интригуващи истории ще направят своя телевизионна премиера във втората кампания на KINO NOVA тази пролет. Кино маратонът ще започне този понеделник с историческата драма „Алис“. Десетилетия след края на робството в САЩ, млада жена открива, че тя и близките й са жертва на манипулативен собственик. Силният й дух и желанието за справедливост ще я превърнат в боец за правда. На 30 март Обри Плаза ще изживее „Престъпленията на Емили“ – разказ за трудните житейски избори, които човек прави, притиснат от системата.

Източник: NOVA

Първият понеделник на април (6 април) е запазен за премиерата на „Двубой“. В него Сара (Керън Джилън) поръчва своя генетична двойничка, за да спести на близките си болката от неизлечимата си болест. След неочаквано оздравяване, тя трябва да се изправи срещу клонинга, за да заслужи правото си на живот. На 13 април Ралф Файнс и Джесика Частейн ще се изправят пред последиците от собствените си действия в драмата „Опрощение“. Младо момиче е убито в пустинята в Мароко от богато британско семейство. Двойката ще се опита да прикрие случилото се, докато бащата на момичето не се появи на прага им.

Източник: NOVA

Не пропускайте уикендите с филми на велики режисьори и премиерните понеделници по KINO NOVA.

Източник: NOVA    
Пролетни премиери Кино шедьоври Стивън Спилбърг Филмови премиери Драма Приключенски филми Големи режисьори Телевизионен дебют Уикенд и понеделник
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

