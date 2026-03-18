Премиерни заглавия и филми на велики режисьори завладяват KINO NOVA тази пролет

Т ази пролет филмовият канал KINO NOVA ще потопи зрителите в света на кино шедьоврите на големи майстори и ще предложи силни емоции с поредица от горещи премиерни заглавия. Завладяващите истории на велики режисьори ще вълнуват всеки уикенд от 21 март, а вечерите в понеделник (от 23 март) ще бъдат запазени за филми, които правят своя телевизионен дебют у нас.

Стивън Спилбърг ще постави началото на кино изживяването с приключенията на „Индиана Джоунс и кралството на кристалния череп“ (21 март) и страховитите срещи с изчезнали видове в „Джурасик парк“ (22 март). Прочутият режисьор ще представи своята утопична представа за бъдещето в „Специален доклад“ (28 март), а „Изгубеният свят: Джурасик парк“ (29 март) отново ще постави на дневен ред въпроса могат ли хора и динозаври да съжителстват заедно. В следващите уикенди предстоят срещи с лентите на утвърдените майстори в киното Джон Еймиъл и Джо Джонстън.

Десет интригуващи истории ще направят своя телевизионна премиера във втората кампания на KINO NOVA тази пролет. Кино маратонът ще започне този понеделник с историческата драма „Алис“. Десетилетия след края на робството в САЩ, млада жена открива, че тя и близките й са жертва на манипулативен собственик. Силният й дух и желанието за справедливост ще я превърнат в боец за правда. На 30 март Обри Плаза ще изживее „Престъпленията на Емили“ – разказ за трудните житейски избори, които човек прави, притиснат от системата.

Първият понеделник на април (6 април) е запазен за премиерата на „Двубой“. В него Сара (Керън Джилън) поръчва своя генетична двойничка, за да спести на близките си болката от неизлечимата си болест. След неочаквано оздравяване, тя трябва да се изправи срещу клонинга, за да заслужи правото си на живот. На 13 април Ралф Файнс и Джесика Частейн ще се изправят пред последиците от собствените си действия в драмата „Опрощение“. Младо момиче е убито в пустинята в Мароко от богато британско семейство. Двойката ще се опита да прикрие случилото се, докато бащата на момичето не се появи на прага им.

