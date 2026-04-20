„Отговорни на пътя“ еп. 4: Гумите са най-важният компонент в автомобила (ВИДЕО)

В общественото съзнание са залегнали много стереотипи, включително и за гумите. Ето един мит, който трябва да бъде развенчан един път и завинаги: Нe са важни гумите, а задкормилното устройство!

Разбира се, водачът е ключовият фактор, но гумата е следващият, който е от най-голямо значение, когато става дума за пътна безопасност. Нашият експерт Влади Кулев е на мнение, че нищо друго няма толкова голямо значение, колкото гумите. Те осъществяват контакта на автомобила с пътя, а контактното петно на четирите гуми е с размерите на лист хартия А4, както ни демонстрира Кулев. Затова и той отделя толкова голямо значение именно на гумата, възрастта й, грайфера и състоянието, говорейки за пътна безопасност.

Условностите са много, стереотипите и митовете също, но Кулев смята, че не трябва да се пести за гуми, макар това да се случа прекалено често. Хората са склонни да неглижират състоянието и възрастта на гумите си, да правят компромис с марката и качеството, дори да купят употребявани гуми само по снимка. А „това е същото, като да си купиш леко употребен сандвич“, казва Влади Кулев.

Естествено, обръщаме сериозно внимание на темата за монтирането само на две нови гуми – отпред или отзад, има ли значение какво е задвижването на автомобила. Но от устата на опитен инструктор като Кулев никога няма да чуете съвет за монтирането само на две нови гуми. Винаги четири! И винаги възможно най-скъпите гуми, които може да позволи бюджета ви!

Тук пестенето на пари е лош съветник, защото гумите са тези, които скъсяват максимално (или го удължават) спирачния път, те ще ви задържат (или не) в завой, те са пречката (или не) за влизане в едно от най-опасните и нежелания състояние по време на дъжд, а именно аквапланингът.

Ще обърнем и специално внимание на гумите за електромобили, които са по-различни от обикновените. Различават се по маркировката, естествено, и трябва да следваме препоръките на производителя, когато става дума за такива гуми. Защото вече има „форумни“ специалисти, които обясняват как тези гуми „не държат“.

