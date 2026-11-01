Полша е в институционална криза: Туск и Навроцки влязоха в сблъсък за контрола над Конституционния съд

П олският премиер Доналд Туск се опита да успокои обществеността на фона на задълбочаващия се конфликт между правителството и президента Карол Навроцки за контрола върху Конституционния трибунал на страната. Държавният глава обвини управляващите в опит за принудително овладяване на институцията, предаде "Ройтерс".

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В петък вечерта Конституционният трибунал съобщи, че най-дългогодишният му съдия Анна Корвин-Пьотровска е отстранила от длъжност председателя на институцията Богдан Швенчковски, назначен по време на предишното управление, и е поела ръководството на съда.

Решението изостри конфликта между президента Навроцки, съюзник на предишното консервативно правителство, и проевропейския кабинет на Туск за влиянието върху съдебната власт.

„Убеден съм, че Конституционният трибунал ще функционира както трябва. И ще го прави независимо от мен и в съответствие с конституцията“, заяви Туск в телевизионно обръщение.

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„Задачата на изпълнителната власт, а следователно и моята, е да гарантира неговата неприкосновеност и необходимите условия за работа. Възнамерявам да изпълня това свое задължение“, добави премиерът.

След отстраняването на Швенчковски президентът Навроцки прекъсна пътуването си до Сенегал и се върна с правителствения самолет във Варшава заради разразилата се криза. Той посети централата на Конституционния трибунал.

От петък следобед сградата на съда е охранявана от подразделения на полицията за борба с безредиците. Това се случи, след като няколкостотин души се събраха пред институцията с искане Швенчковски да бъде възстановен на поста си.

„Тази вечер в Република Полша беше нарушен общественият ред и беше извършено насилствено завземане на конституционен орган“, заяви Навроцки в изявление, прочетено от негов сътрудник пред сградата на съда рано вчера.

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През целия ден президентът проведе поредица от политически консултации.

Междувременно в публикация в социалната мрежа X Туск заяви, че правителството му работи за възстановяване на върховенството на закона. За нарушения на този принцип Европейският съюз обвиняваше предишното управление на партия „Право и справедливост“ (ПиС).

„Този процес е труден, понякога дори болезнен, и изисква решителни действия. Друг път няма“, написа полският премиер.