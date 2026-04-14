„Отговорни на пътя“, еп. 3: Най-застрашените участници на колела

Мъртвата зона и как един поглед в огледалото спасява човешки живот, продължаваме кампанията за пътна безопасност с тема, посветена на мотористите, които някои наричат с презрителното „донори“

14 април 2026, 15:10
М оторът, освен свободата и адреналина, е умения и отговорност към себе си, но и към останалите участници в движението на четири колела, които често гледат на мотористите с пренебрежение и като заплаха. Многото рискове в града са причината близо 75% от инцидентите на две колела да стават именно в градската среда, затова третият епизод на кампанията за пътна безопасност „Отговорни на пътя“ насочваме към мотористите.

В България шофьорите зад волана нямат културата и навика да се съобразяват с моторите, както това се случва в страните с топъл климат и излаз на море, където двуколесните са неизменна част от градския уличен пейзаж. Но всички имат право да са на пътя, затова по-честото поглеждане в страничните огледала е навик и умение, което е от ключово значение за безопасното шофиране.

За да бъдат видими в тези огледала, мотористите често могат да останат в сляпото петно на автомобилистите, затова е нужно да се спазва безопасна дистанция, колкото и клиширано да звучи това. Много е важно как мотористът се позиционира в лентата на движение, по-добре е да не е точно зад кола, а по-скоро към една от маркировките, така че моторът да не попада в сляпата точка на движещ се пред него автомобил.

Контактът на мотора с пътя се случва на две колела и контактна площ, която е плашещо малка. Затова гумите са от изключително важно значение за безопасността на мотористите, които е препоръчително да сменят гумите много по-често отколкото това се прави с колата.

Разбира се опасностите на пътя са много, спецификите за управление на мотор също, затова ние се обръщаме към хора с опит, какъвто е Николай Иванов от Motoplex Sofia. Той е на мнение, че „във всяка група от хора има извадка от тях, които не се съобразяват нито с пътна обстановка, нито със законите за движение по пътищата“, без това да означава, че всички мотористи трябва да бъдат поставяне под общ знаменател.

Ники отправя и един съвет-апел към мото обществото:

„Да върнем една идея газта и най-вече да не очакваме някой друг да ни пази, а да пазим сами себе си“.

Преди въобще да се стигне до разговор за мотора, първото нещо, което един бъдещ мотоциклетист трябва да направи, е да избере най-добрата за него екипировка, защото тя му е единствената защита при евентуално падане. Ники споделя, че „екипировката е разликата при един ежедневен лек инцидент в града да станем, да се изтупаме и да продължим с това да претърпим тежък инцидент.“

По българското законодателство каската е единственото задължително за мотоциклетистите, но тя далеч не е достатъчна.

Лошото време на 28 март попречи да се състои грандиозното откриване на мото сезона в София, но дъждът не спря най-отявлените фенове на мотора да се съберат за големия паркинг на топлоцентралата на езерото „Панчарево“, където отидохме и ние, за да разберем от първа ръка има ли промяна в отношението на автомобилистите към колегите си на две колела, като все още има хора, които използват презрителното „донори“ по адрес на мотористите.

Разговаряхме с Николай Калайков, основател на клуб „Баджанаците“. Той смята, че „тук отношението към мотористите не е много добро, има едно неглижиране, притискане и т.н. Все пак трябва да призная, че в последните години виждам светлина в тунела в това отношение, но все още има какво да се подобрява.“

Нинела Върбанова от „Ангели на пътя“ споделя, че през последните две години има над 10 случая в организацията на млади мотористи, загинали след отнемане на предимство от автомобил.

Бъдете част от промяната!

"Нет Инфо" и CarMarket изказват сърдечни благодарности на нашите партньори, които ни подкрепиха в тази изключително важна мисия: SFA Automotive (официален представител на Peugeot, Citroen, Opel, DS, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth и Leapmotor), верига бензиностанции OMV, онлайн застрахователен брокер Trusti.bgБългарски Червен Кръст и сдружение „Ангели на пътя“. Тяхната подкрепа е доказателство, че заедно можем да постигнем много!

Посетете нашите уебсайтове и станете част от „Отговорни на пътя“! Промяната започва от всеки един от нас. Готови ли сте да бъдете отговорни?

Мотористи Пътна безопасност Отговорност на пътя Мото инциденти Защитна екипировка Сляпо петно
Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

Социалното министерство предлага пенсиите да се изплащат преди почивни дни, а не след тях

„Айсберг, точно напред!“: Историята на Фредерик Флийт – наблюдателят, който не успя да избяга от миналото

„Айсберг, точно напред!“: Историята на Фредерик Флийт – наблюдателят, който не успя да избяга от миналото

Мъж запали жена си в Силистренско и умря

Мъж запали жена си в Силистренско и умря

„Бях супер горда от себе си“ – Лорън Санчес за скандалния тоалет на инаугурацията

„Бях супер горда от себе си“ – Лорън Санчес за скандалния тоалет на инаугурацията

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Как изглеждат бълхите при котките?

Как изглеждат бълхите при котките?

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 7 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 7 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 7 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 7 дни
Обратно в сайта X

Световната банка очаква взрив на безработицата след войните

Световната банка очаква взрив на безработицата след войните

Свят Преди 55 минути

Военният конфликт между САЩ, Израел и Иран засенчва краткосрочно останалите икономически предизвикателства

Владетелят, който си изми ръцете: Кой е бил в действителност Пилат Понтийски?

Владетелят, който си изми ръцете: Кой е бил в действителност Пилат Понтийски?

Любопитно Преди 1 час

Бил ли е римският префект на Юдея безмилостен тиранин или нерешителен съдия, притиснат да осъди Исус? Вижте малко известни факти за живота и мистериозната съдба на човека, който си изми ръцете

<p>Нападение срещу товарен кораб в Оманския залив</p>

Два снаряда удариха търговски кораб в Оманския залив

Свят Преди 1 час

Британската агенция UKMTO съобщи за нападение срещу товарен кораб на 112 мили от Рас ал Хад. На борда е избухнал пожар, а пакистански военен съд е оказал помощ. Извършителят на атаката в стратегическия район все още не е идентифициран

Мистериозна болест в Бурунди мобилизира СЗО: Лекарите търсят непознат патоген

Мистериозна болест в Бурунди мобилизира СЗО: Лекарите търсят непознат патоген

Свят Преди 1 час

Докато Световната здравна организация разследва десетки случаи със симптоми на кървене и треска, лекарите остават без отговор за произхода на патогена. Вижте какво се знае за новата здравна заплаха в Източна Африка и защо първите тестове озадачиха експертите

Надежда в Чернобил: Бели щъркели се завърнаха в призрачния град

Надежда в Чернобил: Бели щъркели се завърнаха в призрачния град

Свят Преди 1 час

Учените от резервата отбелязват, че през последните две десетилетия щъркели в града са могли да се наблюдават само по време на миграция — те не са се задържали за дълго

Проверяват 7 държавни болници заради цени на скъпоструващи лекарства

Проверяват 7 държавни болници заради цени на скъпоструващи лекарства

България Преди 1 час

Четири от тях са в София и три в провинцията

Панагюрското златно съкровище се завърна у дома

Панагюрското златно съкровище се завърна у дома

България Преди 2 часа

То ще остане в Панагюрище до 18 май

БАБХ спря за месец над 370 тона храни от трети страни

БАБХ спря за месец над 370 тона храни от трети страни

България Преди 2 часа

Най-голям дял сред тях заемат доматите - над 110 тона

Почина една от последните звезди от „Магьосникът от Оз“

Почина една от последните звезди от „Магьосникът от Оз“

Свят Преди 2 часа

Холивуд скърби за Валери Лий, която почина на 94 години. Едва 6-годишна, тя изигра ролята на Мънчкин в „Магьосникът от Оз“ (1939), танцувайки до Джуди Гарланд

<p>Не прекалявайте с поражението на Орбан</p>

Politico: Не прекалявайте с поражението на Орбан

Свят Преди 2 часа

Докато Европа празнува края на Орбан, анализаторите предупреждават: Петер Мадяр остава консерватор и националист. Вижте защо намесата на Тръмп се оказа токсична и как икономическите проблеми, а не идеологията, решиха съдбата на Унгария.

75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов

България Преди 2 часа

В неделя следобед в полицията е получен сигнал за опасно движещ се автобус по пътя Свищов – с. Царевец

AP: Нови преки разговори между САЩ и Иран в четвъртък

AP: Нови преки разговори между САЩ и Иран в четвъртък

Свят Преди 2 часа

Като възможни места за срещата се обсъжда отново Исламабад, Пакистан, а също и Женева

Тръмп изтри своя образ като Иисус след безпрецедентен сблъсък с папата

Тръмп изтри своя образ като Иисус след безпрецедентен сблъсък с папата

Свят Преди 2 часа

От „слаб по отношение на престъпността“ до „ужасен за външната политика“ – Тръмп влезе в открита война с папа Лъв XIV. Вижте защо президентът изтри AI изображението, което го показва като Христос, и как разгневи дори най-верните си поддръжници

Първите месеци с бебе: Какво ни тревожи най-често

Първите месеци с бебе: Какво ни тревожи най-често

Любопитно Преди 3 часа

Най-честите въпроси за грижата за бебето и как да намерим правилните отговори

Терзиев: През юли планираме да пуснем новия участък на метрото през „Подуяне“

Терзиев: През юли планираме да пуснем новия участък на метрото през „Подуяне“

България Преди 3 часа

По негови думи трасето е завършено на 98%

<p>Специалният представител на Путин с остри критики към ЕС за отказа от руска енергия</p>

Кирил Дмитриев: Европейците, останали без гориво, климатик и работа, ще запомнят решенията на Фон дер Лайен и Кая Калас

Свят Преди 3 часа

Специалният представител на Путин с остри критики към ЕС за отказа от руска енергия

