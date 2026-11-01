Тръмп: Флавио Болсонаро може да остане в САЩ колкото иска

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че бразилският сенатор Флавио Болсонаро може да остане в САЩ толкова дълго, колкото пожелае, съобщи "Ройтерс".

Флавио Болсонаро избяга в САЩ след загубата на изборите в Бразилия

Болсонаро загуби президентските избори в Бразилия от настоящия държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва, който е представител на левицата, и впоследствие напусна страната.

Пред журналисти в имението си „Мар а Лаго“ в Палм Бийч, щата Флорида, Тръмп уточни, че няма планове да се среща с бразилския политик.

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Флавио Болсонаро е напуснал тайно Бразилия, въпреки разпореждането на съдия от Върховния федерален съд Алешандри ди Морайс да предаде паспортите си на властите във връзка с разследване за пране на пари.

Имиграционната служба на Аржентина съобщи, че политикът е влязъл в страната във вторник вечерта, след което е отпътувал със самолет за Еквадор. Впоследствие той е пристигнал в САЩ.

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Болсонаро заяви, че е напуснал родината си, за да избегне преследване. Преизбраният президент на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва определи бягството му като „позор“.