Тръмп: Флавио Болсонаро може да остане в САЩ колкото иска

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че бразилският сенатор Флавио Болсонаро може да остане в САЩ толкова дълго, колкото пожелае, съобщи "Ройтерс".
Флавио Болсонаро избяга в САЩ след загубата на изборите в Бразилия
Болсонаро загуби президентските избори в Бразилия от настоящия държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва, който е представител на левицата, и впоследствие напусна страната.
Пред журналисти в имението си „Мар а Лаго“ в Палм Бийч, щата Флорида, Тръмп уточни, че няма планове да се среща с бразилския политик.
„Не избягах, заминах в името на Бразилия“: Болсонаро проговори от Маями
Флавио Болсонаро е напуснал тайно Бразилия, въпреки разпореждането на съдия от Върховния федерален съд Алешандри ди Морайс да предаде паспортите си на властите във връзка с разследване за пране на пари.
Имиграционната служба на Аржентина съобщи, че политикът е влязъл в страната във вторник вечерта, след което е отпътувал със самолет за Еквадор. Впоследствие той е пристигнал в САЩ.
Със сълзи на очи баща му го изпратил: Как синът на Болсонаро напусна Бразилия тайно
Болсонаро заяви, че е напуснал родината си, за да избегне преследване. Преизбраният президент на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва определи бягството му като „позор“.