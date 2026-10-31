Време е за зимни гуми: „Акция Зима“ започва с проверки по пътищата

Големият ден е тук: Никола Цолов прави исторически дебют във Формула 1

Кметът на Бургас: Няма опасност „Евровизия“ да бъде отменена заради атаката в Черно море

Mечка нахлува три пъти в къща за гости и заведение

Акция „Зима“ ще се проведе от 1 до 30 ноември в три етапа, с проверки за безопасността на пътя, поведението на участниците и изправността на автомобилите.

От 15 ноември до 1 март гумите трябва да са зимни или с протектор поне 4 мм.

БЧК и здравното министерство подготвят промени в автомобилните аптечки, включително термоизолиращо фолио и турникет.

Акция „Зима” ще премине в 3 етапа. През първите 10 дни полицията ще гледа повече за велосипедисти и хора тротинетки. Следващите 10 дни на фокус ще бъде поведението на пешеходци и шофьори. И последните 10 дни от месеца акцентът ще бъде върху изправността на автомобилите – фарове, гуми.

Кога да сменим гумите

Време ли е да сменим гумите?

„Сутрешните температури предполагат вече да се монтират зимни гуми. Законът за движение по пътищата изисква от 15 ноември до 1 март гумите да бъдат пригодени за зимни условия или да бъдат с дълбочина на протектора не по-малко от 4 мм”, обясни Марин Сираков.

КАТ започна акция "Зима"

Има ли промяна в цената?

„При нас не е променяна от миналата година. Цените на гумите са много относителни в зависимост от това какви размери са”, обясни той, цитиран от NOVA .

Цените за нови гуми, ако се налага, варират според класа.

Припомняме, че традиционната акция "Зима“ започва на 1 ноември и ще се проведе на три етапа:

Първият, от 1 до 10 ноември, ще бъде насочен към безопасността на пътните превозни средства. Вторият, от 11 до 20 ноември, ще постави акцент върху толерантността между пешеходците, пътниците и водачите, а третият, от 21 до 30 ноември, ще бъде посветен на безопасното шофиране през зимата.

От Пътна полиция припомнят, че от 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм.

Междувременно от Българския Червен кръст съобщиха, че работят съвместно с Министерството на здравеопазването за актуализиране на съдържанието на автомобилните аптечки. Сред предложенията са включването на термоизолиращо фолио, което да предпазва пострадалите от хипотермия, както и на турникет за спиране на тежки кръвотечения. Очакванията са промените да бъдат въведени до края на годината.