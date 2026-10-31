България

МВнР с извънредно предупреждение към българите във Валенсия и Барселона

На 31 октомври са планирани демонстрации в двата испански града. Външното министерство препоръчва избягване на протестните зони и повишено внимание в централните части

31 октомври 2026, 13:02
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  • МВнР призова българските граждани във Валенсия и Барселона да избягват протестните зони на 31 октомври заради риск от безредици и насилие.
  • Демонстрации са планирани в централните части на двата града в късния следобед и вечерта, като се очаква засилено полицейско присъствие.
  • При нужда от помощ българите могат да се свържат с местните генерални консулства или с денонощните кризисни телефони на МВнР.

Българските граждани, намиращи се или пребиваващи в испанските градове Валенсия и Барселона, стриктно да спазват указанията на местните правоохранителни органи и да избягват местата с планирани протестни действия в късния следобед и вечерта на 31 октомври. Това посочват от Ситуационния център към Министерството на външните работи на сайта на министерството. Препоръчва се повишено внимание при придвижване в централните градски части.

Днес във Валенсия и Барселона са планирани да се състоят обществени демонстрации на групи граждани, свързани с движението Blocus. Не се изключва проявите да ескалират до безредици, възможни прояви на насилие, вандализъм и посегателства срещу търговски обекти в централната част на града, се посочва в съобщението. 

Местните власти информират, че за сборен пункт на протестиращите във Валенсия е определена улица Xàtiva в часовия диапазон между 17:30 и 18:00 часа. Очаква се и концентрация на участници в протестите в района на улица Colón. Планирано е засилено полицейско присъствие в зоните на протестните действия, с цел гарантиране на обществения ред.

Също днес са планирани неразрешени по установения ред демонстрации и в центъра на Барселона  – от 17:00 ч. при Триумфалната арка и на пл. „Каталуня“, а от 20:00 ч. пред „Ла Педрера“ (Passeig de Gràcia, 92), с възможно придвижване към централните търговски зони до полунощ.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие, българските граждани могат да се обръщат към Генералното консулство на България във Валенсия, на телефон: + 34 630 168 018 (включително извън работно време), както и на имейл адрес: consulvlc@mfa.bg. Съдействие може да бъде получено и от Генералното консулство на България в Барселона, на телефон: 0034 937 969 950, на дежурен телефон в извънработно време: 0034 619 217 097, както и на имейл: Consulate.Barcelona@mfa.bg

За съдействие при бедствени ситуации гражданите могат да потърсят съдействие и на денонощните телефонни линии на дирекция „Ситуационен център“ на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfa.bg.

Източник: БТА    
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