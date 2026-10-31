МВнР с информация за български туристи, пострадали при катастрофа в Турция

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В катастрофата на български автобус с туристи в близост до граничния контролно-пропускателен пункт „Капъкуле“ са ранени 10 души, като към момента четирима от тях са приети за болнично лечение, четирима от пострадалите са с леки наранявания и не се налага хоспитализация, а двама са отказали лечение.

Автобус с български туристи катастрофира край Одрин, 10 души са ранени

Това казаха от Министерството на външните работи, цитирайки информация на Генералното консулство на България в Одрин, Турция във връзка с катастрофата.

Генералното ни консулство в Одрин е в постоянен контакт с местните власти, следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже необходимото консулско съдействие.