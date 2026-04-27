„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

27 април 2026, 10:50
„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)
Източник: Отговорни на пътя

Р азговаряме с Катя Стратиева за дребни на пръв поглед неща, но изключително важни в опита да променим отношението и поведението си на пътя.

Гостуването ни в „Социална мрежа“ по NOVA NEWS започна с въпрос на водещата „Има ли интерес и какъв е резултатът?“. Интерес има, той може лесно да се измери с помощта на Google Analytics и You Tube. Но какви са резултатите е въпрос, отговор на който но можем да дадем, би било прекалено смело от наша страна да заявим, че нашата кампания дава реален резултат. Не можем да го направим, защото ежедневно се сблъскваме или четем за случаи, които ясно показват, че все още като общество не сме готови да се справим и изправим смело с този толкова наболял социален казус, какъвто е войната по пътищата.

Но всички онези от нас, които могат да си дадат ясна самооценка и да бъдат критични към себе си, могат и трябва да започнат промяната от най-ранна детска възраст. Нали няма две мнения, че човек на 18 години, явяващ се на курс за шофьорска книжка, може да бъде променен? Не, изграждането му като съвестен и примерен участник в движението трябва да се формира тогава, когато се формира основата за израстването на този човек в стойностен член на нашето общество, а именно докато е малък.

И тази година, като част от социалната кампания за пътна безопасност „Отговорни на пътя“ на най-голямата онлайн медийна група в България - „Нет Инфо“, отправяме призив да се замислим за себе си, като започнем да изграждаме правилните навици в децата ни още от малки. Правим го отново с помощта на Екатерина Стратиева, трикратна европейска рали шампионка, с над 150 състезания в над 20 държави.

Може и да звучи философски, но личният пример е основополагащ. Ние, като родители, имаме задължението към децата си да ги обезопасим правилно, за да сме гарантирали най-добрата им защита в случай на инцидент. Това от своя страна създава навици в подрастващите от малки да поставят предпазните си колани и да се грижат другите да поставят своите, когато годините да седнат зад волана.

За съжаление продължава да има хора, за които поставянето на предпазния колан е нещо срамно, страшно, излишно. Такъв пример на малко дете е пагубен след това за неговото развитие като шофьор. Затова трябва да си дадем ясна сметка, че нашият пример зад волана ще формира следващия шофьор, който седи на задната седалка. И ако ние говорим по телефона, пращаме съобщения, използваме вулгарен език по адрес на другите, то няма как децата ни след това да са примерни водачи.

Всички тези неща са основополагащи за началото на справяне с толкова сериозната социална тема, наречена пътна безопасност. Предвид старта на активния сезон на пътуванията по празниците и наближаващото лято, с Катя отделяме внимание и на това как подреждаме багажа в багажника, как подреждаме товара в покривна багажна кутия, ако колата е оборудвана с такава.

Две основни правила: багажът никога не трябва да минава нивото на подгланиците на задните облегалки, нито да се слагат твърди предмети на рафта под задното стъкло, защото в случай на рязко спиране тези предмети и товари могат да излетят в купето и да нанесат сериозни травми на пътниците, а обикновено отзад седят децата ни.

Ако път ползвате кутия на покрива, товарът трябва да е разпределен ниско и в центъра, да е фиксиран стабилно, защото се променя центърът на тежестта на колата. Това може да доведе до нежелани ефекти при по-рязко влизане в завой, както и до откъсване на кутията, ако товарът не е фиксиран. Задължително той трябва да се провери и презатегне след около 50-ина километра шофиране.

Бъдете част от промяната!

"Нет Инфо" и CarMarket изказват сърдечни благодарности на нашите партньори, които ни подкрепиха в тази изключително важна мисия: SFA Automotive (официален представител на Peugeot, Citroen, Opel, DS, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth и Leapmotor), верига бензиностанции OMV, онлайн застрахователен брокер Trusti.bgБългарски Червен Кръст и сдружение „Ангели на пътя“. Тяхната подкрепа е доказателство, че заедно можем да постигнем много!

Посетете нашите уебсайтове и станете част от „Отговорни на пътя“! Промяната започва от всеки един от нас. Готови ли сте да бъдете отговорни?

Социална кампания Пътна безопасност Отговорни на пътя Възпитание на деца Личен пример Поведение на шофьора
„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

