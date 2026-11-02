ГЕРБ-СДС, ДБ и „Възраждане“ с различни подходи към избора на ВСС

Парламентарните сили заявиха различни позиции по избора на нов състав на ВСС, като подкрепата за кандидатите ще се обсъжда след изслушванията.

Надежда Йорданова се надява новият съвет да бъде избран до края на годината, а „Възраждане“ обяви, че търси подкрепа за кандидатурата на Цвета Рангелова без ГЕРБ и ДПС.

За избора са необходими 160 гласа, като разговорите между партиите продължават.

Започва изслушването на кандидатите за членове на ВСС от квотата на парламента

Представителите на парламентарно представените политически сили коментираха актуални теми и позициите си по предстоящото изслушване на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Изявленията им бяха направени преди началото на заседанието на парламентарната комисия по правни въпроси, на което кандидатите ще представят своите виждания и концепции.

Рая Назарян

Възможно е да подкрепим кандидатите на управляващите и на опозиционните партии, въпросът е да има кандидатури и да се излъчи нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), каза народният представител от ГЕРБ-СДС Рая Назарян пред журналисти.

След като изслушаме всички кандидати, парламентарната ни група ще се събере и ще обсъдим какво поведение да имаме в пленарна зала, каза Назарян. Тя допълни, че тази процедура е една от важните задачи на Народното събрание и припомни, че предстои внасяне и разглеждане на бюджета за 2027 г.

По повод президентските избори Рая Назарян отбеляза, че България вече има избран своя седми президент. Аз гласувах и дори заведох моя син, който е на 14 години и има лична карта, защото считам, че трябва да даваме пример на младите и да създадем у тях самосъзнанието, че гласуването не е само право, а задължение на всеки отговорен гражданин, посочи тя.

Изборите за президент и вицепрезидент вече са зад гърба ни, нека да оставим анализите на политолозите. Предстоят нови политически сюжети, Народното събрание загуби две седмици парламентарна дейност и ние сега трябва да наваксваме, коментира Назарян.

Надежда Йорданова

В президентската кампания тонът се обостри, но сме поели ангажименти за избор на Висш съдебен съвет (ВСС), каза Надежда Йорданова от парламентарната група на „Демократична България“.

Започваме с изслушване на кандидатите за съдийската колегия, мисля, че процесът върви конструктивно, имаме свои номинации, разгледали сме всички кандидатури, посочи тя. На този етап участваме конструктивно в процеса, добави Йорданова и увери, че няма никакви преговори до момента за подкрепа на конкретни личности.

Имахме работни консултации за изчистване на процедурните правила за избор на ВСС, след като бяха представени гражданските номинации е имало консултации да изясним профила, уточни Надежда Йорданова. По думите ѝ търсенето на подкрепа и намирането на общо сечение ще бъде възможно след края на изслушванията.

Тонът се обостри по време на президентската кампания, наслушахме се на фалшиви внушения, включително и лъжи, но сме поели ангажимент пред избирателите си за избор на ВСС, коментира още Надежда Йорданова. Да видим как ще приключи изборът на професионалната квота, надявам се в края на годината да имаме конституиран нов ВСС, противното ще е стъпка към конституционна криза, подчерта тя. Заедно с „Продължаваме промяната“ обсъждаме направените номинации, в постоянна координация сме с тях, обясни тя в отговор на журналистически въпрос.

За резултата от балотажа Йотова коментира: Видя се, че и Гюров, и Йотова успяха да мобилизират по-голяма подкрепа между двата тура, като при Йотова тя беше по-голяма. Според нея на тандема Гюров-Кандев може би не е стигнало времето в кампанията. Мисля, че кампанията беше на макс, игра се за победа, видя се ,че печелившият кандидат заложи на генериране на повече страх в обществото, изтъкна депутатът. По думите ѝ отговорност на президента сега е да може да затвори тези разломи.

Петър Петров

Водим разговори с всички, без ГЕРБ и ДПС, с тях няма да избираме Висшия съдебен съвет (ВСС), заяви зам.-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров.

Групата ни е внесла предложението на Цвета Рангелова с цел тя да бъде избрана. Ще търсим подкрепа с оглед мнозинството от 160 гласа за избор на член на ВСС и ще защитаваме тази кандидатура, добави Петров.

Изборът на член на ВСС от парламентарната квота е със 160 гласа от народни представители. Дали това ще се случи, ще разберем през втората половина на ноември, дотогава разговорът е отворен, каза Петров.

По повод резултатите от президентските избори Петров отбеляза, че „Възраждане“ е незаобиколим фактор в политиката и всеки, който не се съобразява с това, претърпява загуби. На президентските избори ГЕРБ и ДПС подкрепиха кандидата на ПП-ДБ, а ние заявихме, че този кандидат не трябва да получи нито един глас, каза депутатът.

На въпрос, свързан с острите критики, които „Възраждане“ имаше към Илияна Йотова, Петров отговори „ние бяхме единствените, които имахме критики“.