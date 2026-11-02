България

ГЕРБ-СДС, ДБ и „Възраждане“ с различни подходи към избора на ВСС

Рая Назарян допуска подкрепа за кандидати на опозицията, Надежда Йорданова очаква нов състав до края на годината, а „Възраждане“ заяви, че няма да избира ВСС с ГЕРБ и ДПС

2 ноември 2026, 15:26
Висшия съдебен съвет (ВСС)
Висшия съдебен съвет (ВСС)   
Източник: БГНЕС

 

  • Парламентарните сили заявиха различни позиции по избора на нов състав на ВСС, като подкрепата за кандидатите ще се обсъжда след изслушванията.
  • Надежда Йорданова се надява новият съвет да бъде избран до края на годината, а „Възраждане“ обяви, че търси подкрепа за кандидатурата на Цвета Рангелова без ГЕРБ и ДПС.
  • За избора са необходими 160 гласа, като разговорите между партиите продължават.

Започва изслушването на кандидатите за членове на ВСС от квотата на парламента

Представителите на парламентарно представените политически сили коментираха актуални теми и позициите си по предстоящото изслушване на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Изявленията им бяха направени преди началото на заседанието на парламентарната комисия по правни въпроси, на което кандидатите ще представят своите виждания и концепции.

  • Рая Назарян

Възможно е да подкрепим кандидатите на управляващите и на опозиционните партии, въпросът е да има кандидатури и да се излъчи нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), каза народният представител от ГЕРБ-СДС Рая Назарян пред журналисти.

След като изслушаме всички кандидати, парламентарната ни група ще се събере и ще обсъдим какво поведение да имаме в пленарна зала, каза Назарян. Тя допълни, че тази процедура е една от важните задачи на Народното събрание и припомни, че предстои внасяне и разглеждане на бюджета за 2027 г.

По повод президентските избори Рая Назарян отбеляза, че България вече има избран своя седми президент. Аз гласувах и дори заведох моя син, който е на 14 години и има лична карта, защото считам, че трябва да даваме пример на младите и да създадем у тях самосъзнанието, че гласуването не е само право, а задължение на всеки отговорен гражданин, посочи тя.

Изборите за президент и вицепрезидент вече са зад гърба ни, нека да оставим анализите на политолозите. Предстоят нови политически сюжети, Народното събрание загуби две седмици парламентарна дейност и ние сега трябва да наваксваме, коментира Назарян.

  • Надежда Йорданова

В президентската кампания тонът се обостри, но сме поели ангажименти за избор на Висш съдебен съвет (ВСС), каза Надежда Йорданова от парламентарната група на „Демократична България“.

Започваме с изслушване на кандидатите за съдийската колегия, мисля, че процесът върви конструктивно, имаме свои номинации, разгледали сме всички кандидатури, посочи тя. На този етап участваме конструктивно в процеса, добави Йорданова и увери, че няма никакви преговори до момента за подкрепа на конкретни личности.

Имахме работни консултации за изчистване на процедурните правила за избор на ВСС, след като бяха представени гражданските номинации е имало консултации да изясним профила, уточни Надежда Йорданова. По думите ѝ търсенето на подкрепа и намирането на общо сечение ще бъде възможно след края на изслушванията.

Тонът се обостри по време на президентската кампания, наслушахме се на фалшиви внушения, включително и лъжи, но сме поели ангажимент пред избирателите си за избор на ВСС, коментира още Надежда Йорданова. Да видим как ще приключи изборът на професионалната квота, надявам се в края на годината да имаме конституиран нов ВСС, противното ще е стъпка към конституционна криза, подчерта тя. Заедно с „Продължаваме промяната“ обсъждаме направените номинации, в постоянна координация сме с тях, обясни тя в отговор на журналистически въпрос.

За резултата от балотажа Йотова коментира: Видя се, че и Гюров, и Йотова успяха да мобилизират по-голяма подкрепа между двата тура, като при Йотова тя беше по-голяма. Според нея на тандема Гюров-Кандев може би не е стигнало времето в кампанията. Мисля, че кампанията беше на макс, игра се за победа, видя се ,че печелившият кандидат заложи на генериране на повече страх в обществото, изтъкна депутатът. По думите ѝ отговорност на президента сега е да може да затвори тези разломи.

  • Петър Петров

Водим разговори с всички, без ГЕРБ и ДПС, с тях няма да избираме Висшия съдебен съвет (ВСС), заяви зам.-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров.

Групата ни е внесла предложението на Цвета Рангелова с цел тя да бъде избрана. Ще търсим подкрепа с оглед мнозинството от 160 гласа за избор на член на ВСС и ще защитаваме тази кандидатура, добави Петров.

Изборът на член на ВСС от парламентарната квота е със 160 гласа от народни представители. Дали това ще се случи, ще разберем през втората половина на ноември, дотогава разговорът е отворен, каза Петров.

По повод резултатите от президентските избори Петров отбеляза, че „Възраждане“ е незаобиколим фактор в политиката и всеки, който не се съобразява с това, претърпява загуби. На президентските избори ГЕРБ и ДПС подкрепиха кандидата на ПП-ДБ, а ние заявихме, че този кандидат не трябва да получи нито един глас, каза депутатът.

На въпрос, свързан с острите критики, които „Възраждане“ имаше към Илияна Йотова, Петров отговори „ние бяхме единствените, които имахме критики“.

Източник: БТА    
Висш съдебен съвет Парламент Избор на ВСС Парламентарна квота Кандидати Изслушване Политически партии Надежда Йорданова Рая Назарян Възраждане
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Кой притежава София: Всяко осмо жилище е на фирма, а един собственик има над 50 жилища

Кой притежава София: Всяко осмо жилище е на фирма, а един собственик има над 50 жилища

Бомбена заплаха отклони полет от Лондон за София към Будапеща

Бомбена заплаха отклони полет от Лондон за София към Будапеща

Кой даде победата на Йотова и откъде дойдоха гласовете за Гюров: Неочаквани размествания на балотажа

Кой даде победата на Йотова и откъде дойдоха гласовете за Гюров: Неочаквани размествания на балотажа

„За кого бие камбаната“: Десислава Радева поздрави Гюров-Кандев с рок класиката от Хемингуей до Metallica

„За кого бие камбаната“: Десислава Радева поздрави Гюров-Кандев с рок класиката от Хемингуей до Metallica

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 2 дни
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 2 дни
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 2 дни
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мистериозен контейнер с коледна украса откриха край Арапя.

РИОСВ проверява качеството на морската вода край Арапя

България Преди 3 минути

Проби са взети в района на Диньов гьол, където изплува контейнер с коледна украса

.

Неразказаната история за осемте жени, които разкриха истината за нацистите в Нюрнберг

Любопитно Преди 9 минути

Нова книга на британската авторка Натали Ливингстън осветлява ролята на журналистки, преводачки и оцелели от „Аушвиц“, чиито гласове промениха Нюрнбергския процес

Заради преобърнат на шосето тир временно е затворен Е-79 край Монтана

Камион се обърна край Винище, движението по Е-79 е спряно

България Преди 48 минути

Трафикът към Видин и Дунав мост 2 се пренасочва през Славотин и Арчар, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана

<p>Скандал в Гърция: Над 2,8 млн. евро от дарения за болни деца изчезнали</p> <p>&nbsp;</p>

Дарения за болни деца, футболни съдии и луксозен живот: Разкриха схема за милиони в Гърция

Свят Преди 1 час

Част от средствата от благотворителните кампании вероятно са отишли за манипулирани футболни мачове и финансиране на два местни клуба

<p>1000 евро глоба заради куче, оставено само в автомобил в Солун</p>

Глобиха с 1000 евро жена, оставила кучето си само в автомобил за около час

Свят Преди 1 час

40-годишната собственичка е задържана след сигнал от минувач, че животното е останало само в паркиран автомобил около час

Лекарите разкриват:Топ 5 стъпки да се предпазим от настинки

Лекарите разкриват:Топ 5 стъпки да се предпазим от настинки

Любопитно Преди 1 час

Има няколко други начина, по които можете да поддържате имунната си система здрава, ако конвенционалните методи не ви вършат работа.

<p>Нов хоризонт за децата с онкологични заболявания</p>

Нова надежда за децата с рак: Български лекари ще си сътрудничат с водещ център в Европа

България Преди 1 час

Споразумението предвижда сътрудничество при лечението, обучението на медицински специалисти, клиничните проучвания и психосоциалната подкрепа за децата и техните семейства

Сидни Суини е идеалното ново момиче на Джеймс Бонд, смята бивша партньорка на 007шь

Сидни Суини е идеалното ново момиче на Джеймс Бонд, смята бивша партньорка на 007шь

Любопитно Преди 1 час

Първото чернокожо момиче на Бонд - Трина Паркс, заяви, че Сидни Суини притежава идеалната комбинация от талант, чар и независимост, за да бъде новата партньорка на агент 007 на фона на кастингите за новия филм

Такси блъсна кон край Казанлък, трима са ранени: Двама от пътниците избягали от мястото

Такси блъсна кон край Казанлък, трима са ранени: Двама от пътниците избягали от мястото

България Преди 1 час

51-годишен шофьор се натъкна на внезапно излязлото животно рано сутринта. Двама 17-годишни пътници потърсиха медицинска помощ часове след удара, след като първоначално напуснали мястото. За пострадалите няма опасност за живота

НАП напомня: Днес е последният ден за деклариране на данъци за третото тримесечие

НАП напомня: Днес е последният ден за деклариране на данъци за третото тримесечие

Парите ни Преди 1 час

<p>Русия възобнови атаките в Херсонска област&nbsp;</p>

Русия възобнови атаките в Херсонска област след края на хуманитарното примирие

Свят Преди 1 час

Украинската армия обвини Москва, че е използвала шестдневната пауза, за да укрепи позициите си

.

"Пътят на всеки е различен": Барбара Палвин проговори след скандала с ревюто на Victoria's Secret

Любопитно Преди 1 час

Унгарският топмодел разкри как се е възстановила толкова бързо и призна, че е получила смесени реакции за завръщането си в шоуто на Victoria's Secret

19-годишен е обвинен за въоръжен грабеж на магазин в София, подготвял и нападение над бензиностанция

19-годишен е обвинен за въоръжен грабеж на магазин в София, подготвял и нападение над бензиностанция

България Преди 1 час

Младежът заплашил продавач с пистолет и отнел между 800 и 900 евро и цигари. Полицията осуетила подготвяното второ нападение

Глобите в Турция скачат с близо 28% от Нова година

Глобите в Турция скачат с близо 28% от Нова година

БезГранично Преди 2 часа

Над 4 000 евро за слизане от колата за саморазправа

Как гласува България на балотажа: Вижте резултатите по области

Как гласува България на балотажа: Вижте резултатите по области

България Преди 2 часа

Гюров и Кандев получават по-висока подкрепа в Кърджали и в два от трите многомандатни избирателни района в София. В Пловдив-град има обрат спрямо първия тур

Тайни срещи и нов пръстен: Задълбочава ли се романсът между Том Брейди и Кандис Суейнпоъл

Тайни срещи и нов пръстен: Задълбочава ли се романсът между Том Брейди и Кандис Суейнпоъл

Любопитно Преди 2 часа

Световноизвестният модел бе засечена с бижу на безименния пръст, докато отношенията ѝ със седемкратния шампион в Супербоул се задълбочават

Всичко от днес

От мрежата

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg
1

След 5 века отсъствие бобрите се връщат в Лох Нес

sinoptik.bg
1

Проучват речните бариери по Струма

sinoptik.bg

Бабините тайни преди първия сняг: 7 домашни рецепти за здраве

Edna.bg

Звезда от "Спасители на плажа" спечели близо 300 000 долара за три месеца в OnlyFans

Edna.bg

След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира самолет, пътуващ от Лондон към София

Nova.bg

Пороен дъжд наводни улици и подлези във Варна, задействаха BG-ALERT (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg