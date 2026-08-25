България

Дрон е забелязан във водите на Черно море край Царево

Предстои да бъде установено какъв е моделът и произходът на дрона

Николай Киров Николай Киров

25 август 2026, 19:17
Дрон е забелязан във водите на Черно море край Царево
Източник: iStock

Б езпилотен летателен апарат е забелязан във водите на Черно море между Царево и Варвара. Към мястото са насочени специализирани екипи на Военноморските сили, които ще извършат оглед на обекта. Подадена е информация към Министерството на отбраната и "Гранична полиция", научи NOVA. Предполага се, че е разузнавателен апарат.

Предстои да бъде установено какъв е моделът и произходът на дрона, както и дали на борда му има боеприпас. До приключването на проверката не може да се направи категорично заключение за предназначението на апарата.

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Ако при огледа бъде потвърдено, че апаратът е запазен в значителна степен, специалистите биха могли да получат повече информация за неговия модел, оборудване и характеристики.

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През последните години по българското крайбрежие нееднократно са откривани различни останки от безпилотни летателни апарати - части от корпуси, крила, двигатели и други компоненти. Част от тях са достигали до брега, носени от морските течения на значително разстояние от мястото, на което първоначално са попаднали във водата.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Дрон Черно море Царево
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