Москва е силно разтревожена от сигнали за нови удари срещу Иран

Русия изрази тревога от възможността за нови военни действия срещу Иран.

Говорителката на външното министерство Мария Захарова призова за засилване на дипломатическите усилия.

Москва заяви готовност да съдейства за постигане на договореност между страните.

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Сигналите, че се планират нови силови акции против Иран, предизвикват изключителна тревога, заяви днес руското външно министерство, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

"Ситуацията около Иран, подложен на непредизвикана агресия от страна на САЩ и Израел, остава сложна. Конфликтът, както и досега, остава нерешен и влияе и се преплита с други кризисни процеси в региона на Близкия и Средния Изток. Сигналите, че се планират нови силови действия срещу Ислямската република, предизвикват крайна тревога", каза говорителката на министерството Мария Захарова.

Русия смята за необходимо да се активизират дипломатическите усилия за нормализиране на ситуацията около Иран.

Поддържаме усилията на посредниците и от своя страна оказваме съдействие в преговорния процес и потвърждаваме готовността си да допринесем както за намирането на взаимноприемлива развръзка, така и за осъществяването ѝ на практика, допълни Захарова.