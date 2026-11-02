Свят

Москва е силно разтревожена от сигнали за нови удари срещу Иран

Мария Захарова призова за активизиране на дипломатическите усилия и заяви, че Москва е готова да съдейства за намиране на решение

2 ноември 2026, 16:23
Москва е силно разтревожена от сигнали за нови удари срещу Иран
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова   
Източник: БТА
  • Русия изрази тревога от възможността за нови военни действия срещу Иран.
  • Говорителката на външното министерство Мария Захарова призова за засилване на дипломатическите усилия.
  • Москва заяви готовност да съдейства за постигане на договореност между страните.

Москва изригна срещу САЩ и Израел: „Безразсъдна агресия“

Сигналите, че се планират нови силови акции против Иран, предизвикват изключителна тревога, заяви днес руското външно министерство, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

"Ситуацията около Иран, подложен на непредизвикана агресия от страна на САЩ и Израел, остава сложна. Конфликтът, както и досега, остава нерешен и влияе и се преплита с други кризисни процеси в региона на Близкия и Средния Изток. Сигналите, че се планират нови силови действия срещу Ислямската република, предизвикват крайна тревога", каза говорителката на министерството Мария Захарова.

Русия смята за необходимо да се активизират дипломатическите усилия за нормализиране на ситуацията около Иран.

Поддържаме усилията на посредниците и от своя страна оказваме съдействие в преговорния процес и потвърждаваме готовността си да допринесем както за намирането на взаимноприемлива развръзка, така и за осъществяването ѝ на практика, допълни Захарова.

Източник: БТА    
Русия Иран САЩ Израел Мария Захарова конфликт дипломация агресия Близък Изток военни действия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Ритник уби малко куче в София, жители на „Кръстова вада“ излизат на протест

Ритник уби малко куче в София, жители на „Кръстова вада“ излизат на протест

Москва е силно разтревожена от сигнали за нови удари срещу Иран

Москва е силно разтревожена от сигнали за нови удари срещу Иран

Терзиев поздрави Йотова и очаква подкрепа за важните проекти на София

Терзиев поздрави Йотова и очаква подкрепа за важните проекти на София

„Отче наш“: Пилотът се молел секунди преди самолетът във Флорида да се разбие

„Отче наш“: Пилотът се молел секунди преди самолетът във Флорида да се разбие

Новите разплащателни решения за бизнеса: Дигитализация, AI и по-лесен достъп до оборотни средства

Новите разплащателни решения за бизнеса: Дигитализация, AI и по-лесен достъп до оборотни средства

biss.bg
Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 2 дни
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 2 дни
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 2 дни
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руският омбудсман Яна Лантратова говори пред представители на медиите редом до украинския си колега Дмитро Лубинец (до нея вдясно), преди да отпътува за град Олешки, 30 октомври 2026 г.

Жители на Олешки отказали да напуснат града въпреки опасността от дронове

Свят Преди 22 минути

Споразумението е постигнато с посредничеството на Мелания Тръмп. В града все още има хора, които се нуждаят от медикаменти и гориво

Разпра между познати завърши с опожарен автомобил и две засегнати постройки

Разпра между познати завърши с опожарен автомобил и две засегнати постройки

България Преди 58 минути

Обвиняемият е задържан до 72 часа, предстои прокуратурата да поиска постоянен арест

Меган Маркъл

Бащата на Меган Маркъл влезе в дом за хора деменция, блокира разпит от ФБР

Свят Преди 1 час

Адвокатите вече предупредиха, че едва ли ще бъде постановена екстрадицията му към Филипините след преместването му в рехабилитационен център във Флорида през май, след като кракът му беше ампутиран

<p>Синьото гориво с нов скок</p>

Газът поскъпва с над 32% през ноември, КЕВР утвърди цена от 58,43 евро

България Преди 2 часа

Регулаторът утвърди цена от 58,43 евро/MWh за ноември. Без допълнителните количества от Чирен поскъпването можеше да достигне 39,37%

<p>Не бягайте и не я снимайте: Какво да правим при среща с мечка</p>

МОСВ с препоръки за безопасност заради зачестилите сигнали за мечки край населени места

България Преди 2 часа

Не бягайте, не приближавайте и не снимайте животното. От министерството съветват да се отдалечим бавно назад и да запазим спокойствие

КОНПИ

КОНПИ отнема над 1,5 млн. евро от турски гражданин

България Преди 2 часа

Апелативният съд в София прие, че представените документи не доказват законния произход на парите. Решението подлежи на касационно обжалване

Силата на духа отвежда едно от племената в Резиденцията в “Игри на волята” тази вечер

Силата на духа отвежда едно от племената в Резиденцията в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Канари и Урагани мерят сили в нова зрелищна териториална битка

Сградата на ЮНЕСКО

Безнаказаността за убийствата на журналисти отново расте - 86% от случаите остават неразкрити

Свят Преди 2 часа

Нов доклад на ЮНЕСКО отчита, че безнаказаността за убийствата на журналисти отново нараства, а дронове са използвани в 26% от случаите

Разрошена коса и бяла рокля под дъжда: Камила се превърна в хит на Карибите с думите „Отказвам се!“

Разрошена коса и бяла рокля под дъжда: Камила се превърна в хит на Карибите с думите „Отказвам се!“

Любопитно Преди 2 часа

Внезапен порой провали церемонията на крал Чарлз III в Антигуа и Барбуда, оставяйки го прогизнал. Въпреки че дъждът развали прическата ѝ, кралица Камила показа самоирония и впечатли всички с ефирна бяла рокля и доза хумор

Екипът на Лени Кравиц опроверга слух за смъртта му в самолетна катастрофа

Екипът на Лени Кравиц опроверга слух за смъртта му в самолетна катастрофа

Свят Преди 2 часа

Екипът на Лени Кравиц категорично опроверга слуховете, че рок звездата е бил на борда на частния самолет, който катастрофира фатално във Флорида. Зловещата фалшива новина за смъртта му събра милиони гледания в мрежата

Пламен Димитров

Токът поскъпна със 126% за четири месеца: Бизнесът и синдикатите отиват при премиера

Парите ни Преди 2 часа

Срещата с Румен Радев се очаква до края на седмицата. Работодатели и синдикати настояват компенсациите да не се изплащат със закъснение точно когато фирмите имат най-голяма нужда от тях

NOVA спечели телевизионната аудитория на балотажа с над 60% преднина

NOVA спечели телевизионната аудитория на балотажа с над 60% преднина

Любопитно Преди 2 часа

С повече от 14 часа специална програма, за пореден път NOVA остана изборът на българските зрители

Хората, които спят само по 4 часа: Какво се крие зад тази „суперсила“

Хората, които спят само по 4 часа: Какво се крие зад тази „суперсила“

Любопитно Преди 2 часа

Защо има толкова голяма разлика в това от колко сън се нуждаят хората, е дългогодишна загадка. Но през последните няколко години учените са установили множество начини, по които генетиката играе роля

Мистериозен контейнер с коледна украса откриха край Арапя

Денонощна охрана и оглед от Военна полиция за контейнера край Арапя

България Преди 3 часа

Районът е под денонощна охрана, а работата може да бъде спряна при дъжд и влошаване на времето

Мистериозен контейнер с коледна украса откриха край Арапя.

РИОСВ проверява качеството на морската вода край Арапя

България Преди 3 часа

Проби са взети в района на Диньов гьол, където изплува контейнер с коледна украса

.

Неразказаната история за осемте жени, които разкриха истината за нацистите в Нюрнберг

Любопитно Преди 3 часа

Нова книга на британската авторка Натали Ливингстън осветлява ролята на журналистки, преводачки и оцелели от „Аушвиц“, чиито гласове промениха Нюрнбергския процес

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg
1

След 5 века отсъствие бобрите се връщат в Лох Нес

sinoptik.bg
1

Проучват речните бариери по Струма

sinoptik.bg

Дейвид Шуимър на 60: Любимият Рос от „Приятели“, голямата любов и животът далеч от светлините на прожекторите

Edna.bg

Бритни Спиърс проговори за болезненото си минало: Караха ме да се чувствам като робиня

Edna.bg

Мъж ритна и уби малко куче в София, случилото се е заснето от камера

Nova.bg

Природният газ поскъпва с над 32% през ноември

Nova.bg