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Разрошена коса и бяла рокля под дъжда: Камила се превърна в хит на Карибите с думите „Отказвам се!“

Внезапен порой провали церемонията на крал Чарлз III в Антигуа и Барбуда, оставяйки го прогизнал. Въпреки че дъждът развали прическата ѝ, кралица Камила показа самоирония и впечатли всички с ефирна бяла рокля и доза хумор

2 ноември 2026, 16:30
Разрошена коса и бяла рокля под дъжда: Камила се превърна в хит на Карибите с думите „Отказвам се!“
Източник: Getty Images

К ралица Камила се превърна в главната героиня на една от най-вирусните и коментирани сцени от последната обиколка на британските монарси. Това, което обещаваше да бъде безупречна институционална церемония под слънцето на Антигуа и Барбуда, се превърна в истинско метеорологично предизвикателство, което напълно развали прическата на кралицата и остави крал Чарлз III напълно измокрен от неочакван порой. Едно злополучно държавно събитие, в което Камила показа защо една бяла рокля с ръчна изработка и прозрачен чадър са най-добрите ѝ оръжия за стил, когато протоколът отиде по дяволите.

Къде е чадърът? Моментът на Чарлз III с изражение „да потъна в земята“

Неочакваният порой промени изцяло посрещането на монарсите на крикет стадиона „Сър Вивиан Ричардс“, където се отбелязваше 45-ата годишнина от независимостта на страната. Докато Камила намери незабавно убежище под неизменния си прозрачен чадър с куполовидна форма, крал Чарлз III остана на открито, съвсем сам под дъжда и демонстративно жестикулираше към свитата си с вдигнати ръце: „Къде е чадърът?“.

Неочакваното забавяне в притеклите се на помощ на монарха имаше строго протоколно обяснение. В момента, в който заваля, оркестърът изпълняваше националните химни - свещен момент, в който охраната и присъстващите трябва да останат напълно неподвижни. Когато майор Бен Ригби (адютант на краля) успя да наруши строя, за да му подаде чадъра, светлият костюм на Чарлз III вече беше напълно прогизнал. Далеч от това да се ядоса, монархът заложи на митичната британска ирония, шегувайки се, че от панталоните му „ще започнат да никнат кресон“, докато Камила, през смях заради начина, по който водата е развалила прическата ѝ, призна пред медиите: „Отказвам се“.

Трикът с ефирната бяла рокля на Камила: комфорт и висша мода в Карибите

Отвъд забавната случка, визията на кралицата привлече всички погледи заради перфектното си адаптиране към тропическия климат, дори под бурята. Камила възстанови един от най-аплодираните си дизайни от Анна Валентайн, една от любимите ѝ модни марки. Става въпрос за миди рокля със свободна кройка, V-образно деколте и ръкави три четвърти, изработена от лека материя с фин волан в долната част, който ѝ придава движение.

Най-впечатляващите детайли са концентрирани по ръкавите и подгъва, където деликатни ръчни бродерии и апликации от кристали и мъниста създават златни отблясъци, които издигат дизайна, без да го лишават от свежест. Залагайки на свободна кройка вместо на строги структури, кралицата постигна перфектния баланс: максимална елегантност за държавно събитие и пълен комфорт за издържане на карибската влажност. Тя я съчета с обувки на ток с умерена височина в цвят екрю и златиста чанта клатч, симетрична на бродериите.

Тайната на червената брошка: Дипломатическа мода или скрито послание?

Както обикновено при кралските облекла, аксесоарите не бяха оставени на случайността. Камила носи емблематичните си гривни от колекцията Alhambra на Van Cleef & Arpels (разпознаваеми по техните черни детелини за късмет) и забележително златно колие. Въпреки това детайлът, който буди най-много теории, бе ярката червена флорална брошка, закачена на ревера ѝ.

Поради датите, на които се провежда пътуването (началото на ноември), много експерти посочват, че това цвете може да бъде прикрито почит към мака за паметта (Poppy) - символът, с който Великобритания и Англия традиционно почитат своите войници, загинали в битка. Въпреки че кралският двор не е потвърдил официално дали става въпрос за институционален жест или просто за естетическо съвпадение, силният контраст на червеното върху нежнобялата основа отново доказа огромната сила на дипломатическото обличане при държавните визити.

Историческо пътуване, помрачено от дъжда (но спасено от крикета)

Този злополучен военен парад е част от ключова за британската корона обиколка из страните от Британската общност, в момент, когато дебатът за колониалното минало и връзките с монархията е изключително жив в региона. След изваляването и вече сухи, кралските особи успяха да се насладят на среща с четири истински живи легенди на крикета от Западните Индии: сър Вив Ричардс, сър Ричи Ричардсън, сър Анди Робъртс и сър Къртли Амброз. Исторически ден, който доказа, че дори най-строгият кралски протокол не може да контролира времето, но че добрата доза хумор и правилният стайлинг могат да спасят всяка ситуация.

Кадрите, които обиколиха света: Кралица Камила и прогизналият крал Чарлз III под поройния дъжд в Карибите
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Чарлз и Камила дъжд карибите
Чарлз и Камила дъжд карибите
Чарлз и Камила дъжд карибите
Чарлз и Камила дъжд карибите
Източник: Hola!    
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