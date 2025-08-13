България

Митов: МВР следи в реално време чрез сателити пожарите у нас

Системата позволява и оценка на индекса за пожароопасност

Обновена преди 27 минути / 13 август 2025, 06:55
Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19
Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове

Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове
Великобритания включи България в черен списък за депортации

Великобритания включи България в черен списък за депортации
Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени
След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

"Бръснеща болка в гърлото": Симптом на новия COVID-19 вариант
Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна

Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна
Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София

Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София

МВР следи в реално време и чрез сателити пожарите у нас. По този начин се уточняват допълнително данни за възникналите пламъци (географско положение, възникнали температурни аномалии по часове показващи развитието на пожара, сателитни данни за унищожените площи и други). Това съобщи министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

Системата позволява и оценка на индекса за пожароопасност, дългосрочна месечна прогноза за температурни и валежни аномалии на територията на страната, статистически данни и новини свързани с оперативната обстановка в страните от Европейския съюз и в други държави. Ползваната информация е ценна с това, че се постига оптимална координация на сили и средства на ГДПБЗН и органите на изпълнителната власт, при отработване на произшествия с голям мащаб и сложност.

При възникнала оперативна необходимост, като национална точка за контакт ГДПБЗН задейства системата Copernicus. За последните две години неколкократно бе поискано картографиране, наблюдение и събиране на данни за възникналите големи и сложни пожари в областите Благоевград, Ямбол, Пловдив и Перник. Информацията, събрана от сателитното наблюдение и картографиране, е публична и дава достъп на заинтересованите лица до пълния обем данни, които могат да бъдат използвани и след ликвидиране на произшествието за оценка на нанесените щети и материални загуби, допълва Митов в отговор на депутатски въпрос.

Ежедневно Оперативният център изпраща информация за очакваната метеорологична и хидрологична прогноза и индекса за пожароопасност на оперативните центрове на Столичната и Регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението".

При очаквани потенциално опасни метеорологични и хидрологични явления се изготвят и изпращат конкретни указания на териториалните звена на ГДПБЗН, на областните дирекции на МВР и на областните управители, съгласно задълженията им регламентирани в Закона за защита на бедствията.

Пореден ден продължава борбата с големите пожари у нас. Най-тежка и през изминалия ден беше ситуацията около Сунгурларе, където се наложи евакуация на жителите на село Скала.

Вчера в битката с огнената стихия се включиха и военни от Ямбол. Работата на пожарните екипи е силно затруднена от силния вятър и високите температури, предава NOVA.

Продължава борбата и с пожарите над Сандански и Илинденци.

Стихията в Пирин навлезе в териториите и на природния парк, но благодарение на летателна техника беше спряно, поне временно, развитието на огъня.

Единият фронт е локализиран, а на другия хората на терен проверяват просеките. В днешния ден се очаква 150 горски, пожарникари, служители на природния парк, военни и доброволци да се включат в гасенето на пламъците. Очаква се и летателна техника да подпомогне усилията им.

"Пожарът вчера не се е развил на голяма площ", увери директорът на пожарната служба в Благоевград комисар Валентин Василев.

"Има риск пожарът отново да стане върхов заради вятъра. Ако това се случи, гасенето по земя приключва и изтегляме хората от 70-градусов наклон, което не става бързо. Освен пламъците, за тях и задимяването става опасно", каза още комисар Василев.

Директорът на Национален парк "Пирин" също се включи в гасенето във вторник.

"Ние не можем да загасим огъня, но се опитваме да го забавим с релефа – долини, рекички… Гаси го единствено водата", посочи Росен Баневски.

Ръководителят програма "Гори" в природозащитна организация WWF Bulgaria Нели Дончева сподели в ефира на "Здравей, България", че липсата на специализирана техника за гасене на пожари е голям проблем.

"Трите ни адаптирани военни хеликоптера имат по-ниски капацитет и ефективност в сравнение с пожарните вертолети. Разликата е до 4-5 пъти - изсипват около 2 тона вода срещу 10 тона. Освен това времето за реакция при интензивен върхов горски пожар е ключово. Ако се вземат бързо мерки, имаме по-голям шанс да се справим със стихията. В миналото пожари е имало предимно през лятото, но вече започват през февруари, а има и в късната есен", посочи тя.

На свой ред експертът по бедствия и аварии Атанас Кръстанов отбеляза, че не е направено достатъчно за справяне с пожарите.

"В момента са закупени 12 нови самолети в Гърция. Освен 90-те, които вече страната притежава. При една огнена стихия, чийто фронт е десетки километри, няма как пожарникарите на терен да се справят, колкото и да се стараят. Ако имахме два самолета със 7 до 10 тона вода товаропоносимост, щяха да улеснят гасенето. "Спартан" не са предназначени са пожарогасене, но може да се приспособят контейнери с вода. Затова обаче трябва да се направят допълнителни разходи", коментира той. 

Венцислав Станков от синдикат "Огнеборец" посочи, че тази година пожарният сезон е започнал няколко дни по-рано.

"Броят на огнищата е по-голям, сравнено с 2024 г. Над 280 000 дка са засегнатите от пламъците територии в България. 447 000 са били година по-рано, но като площ е доста голям размерът на щетите. През 2024 г. беше отпуснат финансов ресурс за закупуване на техника за гасене по въздух, но нещата не се случват толкова бързо - до 3 години ще имаме нови машини. С водоноски се доизгасяват локални пожари, където има по-голямо натрупване на торф. Основното пожарогасене е с автомобили ръчно на терен и по въздух при върхово горене", обясни Станков.

По думите му през 2010 г. е било работено усилено по осигуряване на летателна техника, но не е постигнато нищо реално, а се е разчитало на механизма на ЕС за гражданска защита.  

Източник: NOVA, БГНЕС    
пожари Пирин Сунгурларе
Последвайте ни

По темата

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Русия граби украинска територия преди срещата Тръмп-Путин

Русия граби украинска територия преди срещата Тръмп-Путин

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Какви са цените на къщите около София

Какви са цените на къщите около София

pariteni.bg
С котка на море: мисията възможна?

С котка на море: мисията възможна?

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Украйна: Това е&nbsp;въпрос, по който не може да има пазарлък</p>

Марияна Беца пред Politico: Върнете откраднатите украински деца сега

Свят Преди 4 минути

"Децата са сред най-уязвимите жертви на всеки въоръжен конфликт"

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Свят Преди 22 минути

Десетки огнеборци се борят с огнените стихии

.

Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите срещу Иран

Свят Преди 45 минути

Външните министри на трите държави са написали писмо до ООН, че страните им възнамеряват да наложат на Техеран санкции "със задна дата"

Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен

Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен

Свят Преди 50 минути

Много от тях се завръщат неузнаваеми

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Любопитно Преди 51 минути

На 13 август отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на свети Тихон Задонски

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Свят Преди 51 минути

Европейците се опасяват, че изходът от срещата в Аляска няма да е благоприятен за Украйна след три години и половина на война

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Любопитно Преди 52 минути

До края на годината ни очакват още четири пълнолуния, ето кога

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Свят Преди 1 час

Това е първата известна американска военна операция в района на плитчината от поне шест години.

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Свят Преди 2 часа

Тя е задържана по редица обвинения, включително манипулиране с акции и корупция

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

България Преди 2 часа

Активите са на хората и трябва да останат на хората, заяви лидерът на „ДПС – Ново начало”

<p>Зеленски категоричен: Това няма как да се случи</p>

Зеленски: Няма да се изтеглим от Донбас

Свят Преди 2 часа

Украинският президент заяви това преди очакваната в петък среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин

Българският съюз на лекарските асистенти и „Света Екатерина” подписват меморандум за сътрудничество

Българският съюз на лекарските асистенти и „Света Екатерина” подписват меморандум за сътрудничество

България Преди 3 часа

Целта е партньорство и сътрудничество в развитието на човешките ресурси в здравеопазването

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 3 часа

Епицентърът е бил на 114 километра югоизточно от Солун

<p>Разкриха кое е най-лошото време за пиене на алкохол</p>

Най-лошото време за пиене на алкохол - може да съсипе съня ви

Любопитно Преди 3 часа

Алкохолът може значително да влоши качеството на съня, което води до безсъние и нарушаване на циклите на почивка

.

Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда

България Преди 3 часа

Каква е процедурата и може ли откаже работодателят

Статуя на ацтекската богиня на Луната Койолшауки в мексиканската столица Мексико Сити

13 август: От империя към пепел – краят на една цивилизация

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Бившият прессекретар на кралица Елизабет II към принц Хари: „Спрете да бъдете жертва“

Edna.bg

Царска покана към Лили Иванова (СНИМКИ)

Edna.bg

Висшата лига потъва в мълчание в почит към Диого Жота

Gong.bg

Специалния със силни думи за Гьозтепе на Мъри Стоилов

Gong.bg

Министрите аплодираха деца, участвали в гасенето на огъня в Сунгурларе

Nova.bg

Катастрофа на пътя Бургас - "Слънчев бряг" взе жертва

Nova.bg