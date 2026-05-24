Наводненията в България: Затворници помагат в разчистването, проблеми с водоснабдяването и аварии по инфраструктурата

О билните валежи в страната през последните дни доведоха до наводнения, инфраструктурни щети и затруднения във водоснабдяването в няколко региона, като властите предприемат аварийни мерки, включително мобилизация на лишени от свобода за разчистване, доставки на вода и спешни ремонти по ключови съоръжения.

В община Велико Търново, която е сред най-сериозно засегнатите след преливането на река Янтра, допълнителен ресурс от 15 лишени от свобода от Затворническо общежитие от открит тип „Велико Търново“ към затвора в Ловеч е включен в дейностите по разчистване, съобщиха от Министерството на правосъдието. По разпореждане на министъра на правосъдието Николай Найденов те участват в аварийно-възстановителни дейности по почистване на обществени пространства и пътни артерии, както и в подпомагане на населението в най-засегнатите точки. От ведомството уточняват, че дейността се извършва при стриктно спазване на мерките за сигурност и правата на лишените от свобода.

.

По-рано през деня други десет лишени от свобода от същото затворническо общежитие се включиха в разчистването на терени в Габрово след интензивните валежи и повишаването на нивото на река Янтра. Те са с нисък риск от рецидив и са под постоянен надзор. От министерството допълват, че е предвидено затворници да продължат да работят на терен и през следващия ден в засегнатите общини.

Междувременно мобилни екипи на Агенцията за социално подпомагане започват обходи в Севлиево и Габрово за описване на щетите от наводненията, съобщава БТА, като част от мерките за оценка на последствията в засегнатите райони.

Затворници ще помагат за почистването на боклука в София

Ситуацията в Севлиево остава усложнена заради авария по западния водопроводен клон, който беше прекъснат след повишаването на нивото на река Видима при обилните валежи на 22 май. От съоръжението е откъснат участък с дължина 87 метра, което е довело до прекъсване на водоподаването към Севлиево и няколко села в района, сред които Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. За засегнатите населени места е организирано водоснабдяване чрез водоноски, а държавата осигурява и бутилирана вода.

От Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ съобщиха, че ще бъдат предоставени безвъзмездно 120 960 литра бутилирана вода за питейни нужди на община Севлиево по искане на областния управител на Габрово, във връзка с обявеното бедствено положение.

В същия регион за утре е насрочена проверка на място от трима министри – на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски. Те ще проследят напредъка по възстановяването на авариралия водопроводен клон, който е ключов за водоснабдяването на района.

Проблеми са отчетени и в Карлово, където Стара река е излязла от коритото си, а част от трасето на довеждащия колектор на Пречиствателната станция за отпадъчни води е било отнесено от водата. В резултат отпадни води се изливат директно в реката. От ВиК–Пловдив вече работят по отстраняване на аварията, като предстои изграждане на дублиращо аварийно трасе, разположено по-далеч от реката. Кметът на Карлово Емил Кабаиванов посочва, че нивото на реката остава високо, но към момента няма опасност за града.

Затворници ще помагат в наводнените райони

Във Велико Търново след наводненията Регионалната здравна инспекция е установила, че питейната вода отговаря на здравните изисквания. По данни на инспекцията, след извършен мониторинг на 23 май в пунктове във Велико Търново и Дебелец, показателят „мътност“ е в допустими граници, както и стойностите на остатъчен хлор, амониев йон, електропроводимост и pH. Не са установени отклонения по микробиологични показатели, включително ешерихия коли и коли форми. От РЗИ посочват, че учестеният контрол върху качеството на водата продължава с цел превенция на заразни заболявания.

Властите напомнят, че след интензивните валежи на 22 май във Велико Търново бе обявено бедствено положение, като засегнатите общини продължават да се възстановяват от последиците на наводненията и придошлите реки.