Потоп в части от България: Бедствено положение в няколко области, евакуации и десетки наводнени домове

Проливните дъждове заляха Габровско, Ловешко и Великотърновско, реки излязоха от коритата си, хора бяха евакуирани, а институциите и доброволци работят денонощно по овладяване на щетите

23 май 2026, 16:58
Източник: БТА

П роливните валежи през последното денонощие предизвикаха тежка обстановка в редица райони на страната, като най-сериозно засегнати са областите Габрово, Ловеч и Велико Търново. В множество общини беше обявено бедствено положение, а институциите, пожарната, полицията и доброволци работят денонощно по овладяване на последствията, отводняване, евакуация на хора и възстановяване на инфраструктурата. Към момента няма данни за жертви.

Най-тежка остава ситуацията в Севлиево, където излязлата вода е наводнила между 40 и 50 къщи в ниската северна част на града. Наложила се е евакуация на хора със съдействието на пожарната и службите за защита на населението. Засегната е и промишлената зона, където през нощта са били евакуирани работници, а електрозахранването и газоподаването временно са спрени от съображения за безопасност.

В 09:00 часа беше обявено бедствено положение за цялата област Габрово заради интензивните валежи, повишените нива на реките и наводненията в четирите общини. Активиран е областният план за защита при бедствия в частта „Наводнения“. По данни на местната власт електрозахранването в Севлиево вече е възстановено, но водоподаването остава спряно заради залятата пречиствателна станция. Осигурени са шест водоноски, както и количества минерална вода чрез БЧК.

Всички налични екипи на полицията и пожарната са мобилизирани на терен. По думите на комисар Пламен Генчев екипите работят още от вечерта на 22 май, когато започнали интензивните валежи първо в Габрово, а по-късно в Дряново и Трявна. Следи се и състоянието на язовирите „Христо Смирненски“ и „Александър Стамболийски“, които към момента не представляват опасност.

Тежка е обстановката и в Априлци, където за денонощие са паднали 86 литра дъжд на квадратен метър. Реките Острешка и Видима са излезли от коритата си, а в общината е обявено частично бедствено положение. Кметът Тихомир Кукенски съобщи, че всички мостове в района са застрашени, а един пешеходен мост вече е бил отнесен от придошлата вода. Машини разчистват дънери и паднали дървета от критичните участъци.

По време на нощен обход е била спасена 81-годишна жена, чийто дом бил почти изцяло залят. Спасителите успели да я извадят през прозореца, тъй като входната врата не можела да бъде отворена заради напора на водата. В разчистването участват пожарната, доброволци, служители на общината и горските стопанства, както и жители със собствена техника.

Въпреки че към момента няма проблеми с електро- и водоподаването в Априлци, проливните дъждове са нанесли сериозни щети по инфраструктурата. Продължава разчистването на свлачища по пътя към хижа „Плевен“, където по последна информация има трима туристи. Заради бедствената ситуация са отменени честванията за 150-годишнината от Априлското въстание.

Усложнена остава обстановката и в област Ловеч. В Ловеч са затворени пешеходният железен мост и част от алея „Баш бунар“, а по поречието на река Осъм се изграждат временни диги. Наводнени мазета има в квартал „Дръстене“, а край село Сливек беше евакуирана жена от залят разсадник на Държавното горско стопанство.

Най-сериозно е положението в общините Априлци и Троян. В село Орешак река Черни Осъм е заляла второстепенен път и няколко къщи, а между Орешак и Черни Осъм има свличания на земна маса и паднали дървета. В село Дебнево е скъсан въжен мост. В Тетевен също е свикан кризисен щаб заради повишените нива на реките Бели и Черни Вит.

Бедствено положение беше обявено и в части от Великотърновска област. Кметът на Лясковец Васил Христов въведе извънредните мерки за селата Драгижево и Добри дял заради опасност от нови наводнения и щети. По-рано бедствено положение беше обявено и за Велико Търново, както и за Долна Оряховица и село Първомайци.

След интензивните валежи значителни щети са нанесени във Велико Търново, Дебелец, както и в селата Церова кория, Присово и Пчелище. Най-засегнати са кварталите край река Янтра – „Света гора“ и „Асенов“. Заместник-кметът Георги Недев отправи призив за доброволци, които да се включат в разчистването през следващите дни.

Според данни на общината нивото на река Янтра постепенно спада, а огромните водни маси, дошли от Габрово, Дряново и останалите балкански притоци, вече се оттичат. От утре започват работа комисии за описване на щетите във всички засегнати населени места, за да бъдат задействани механизмите за държавно подпомагане.

Заради усложнената обстановка в Горна Оряховица беше отменено традиционното шествие за 24 май с участието на ученици, учители и културни дейци. Останалите празнични прояви засега ще се проведат по предварителната програма.

В Плевен също беше отчетено значително повишаване на нивото на река Черни Осъм, което може временно да доведе до повишена мътност на питейната вода в града и няколко населени места в областта. От ВиК увериха, че състоянието на водата се следи постоянно.

От Министерството на здравеопазването призоваха хората в засегнатите райони да следят указанията на местните власти и регионалните здравни инспекции и да използват само вода от сигурни източници. 

 Допълва се също, че при подобни бедствия съществува опасност от замърсяване на водоизточници и възникване на здравни рискове за населението.

Регионалните здравни инспекции да информират своевременно гражданите за санитарно-хигиенната обстановка по места и за мерките, които се предприемат за опазване на общественото здраве, призова здравният министър Катя Ивкова.

Към момента се извършва постоянен мониторинг на ситуацията в координация с областните управители, общините, ВиК дружествата и органите на „Пожарна безопасност и защита на населението", посочват от министерството.

В съобщението се казва още, че след оттегляне на водата и нормализиране на обстановката, регионалните здравни инспекции ще извършат пробонабиране и лабораторен анализ на питейните води, както и проверки с цел недопускане разпространението на заразни заболявания.

В готовност да оказват помощ са и държавните горски предприятия. Техника и служители вече участват в разчистването в Априлци, Черни Осъм, Севлиево и други засегнати райони. От Министерството на земеделието и храните напомниха на пострадалите стопани, че в срок от 10 работни дни могат да подадат заявления за компенсиране на щетите.

Започна да прелива язовир "Александър Стамболийски" в Павликени

Два шокиращи инцидента с малки деца потресоха французите

Демерджиев: Разкрихме кои са хората, помагали на Васил Михайлов да се укрива

Не ги яжте! Топ 4 храни, които разрушават черния дроб и водят до цироза

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

Никола Цолов стартира втори в основното състезание в Канада

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд
Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Младеж полетя от 250 метра към скалист терен в Баварските Алпи

Един младеж загина, а друг беше спасен с хеликоптер

Зеленски: Предложението Украйна да стане асоцииран член на ЕС е "несправедливо"

Напрежение между Киев и Берлин за бъдещето на Украйна в ЕС

Марко Рубио посети гроба на Майка Тереза в Колката

Американският държавен секретар се срещна с монахини от „Мисионерки на милосърдието" по време на първата си визита в Индия

Великобритания ще изпрати още три митнически кучета в България

На граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево" сега помага кучето Адел

Зеленски се похвали: Ударихме ключов химически завод в Русия

Предприятието е част от руската военнопромишлена верига и доставя суровини и компоненти за десетки заводи, свързани с производството на авиационно оборудване, безпилотни летателни апарати, ракетни двигатели и експлозиви

Тайният руски проект "Скити": Ядрени ракети на морското дъно

Западни тайни служби са обезпокоени от таен руски военен проект на име "Скити"

Министерството на земеделието ще окаже пълно съдействие на пострадалите от наводненията стопани

От ведомството напомнят, че крайният срок за подаване на заявления за държавна помощ за компенсиране на щетите е 10 работни дни от настъпване на събитието

Румен Христов: Не е имало политически чадър над прокурорския син

Депутатът от ГЕРБ-СДС коментира ареста на Васил Михайлов, работата на парламента и мерките срещу високите цени

Адел сподели как е отслабнала с 45 килограма, ето диетата, която промени живота ѝ

Адел сподели как е отслабнала с 45 килограма, ето диетата, която промени живота ѝ

След тежък развод и панически атаки Адел промени живота си. Световната звезда свали 45 кг не с изтощителен фитнес, а със строга хранителна дисциплина в името на здравето и сина си. Вижте историята зад невероятната ѝ трансформация.

"Прогресивна България": 10% поевтиняване на основните храни очакваме до месец и половина

Депутатът Тодор Джиков заяви, че държавата подготвя нови механизми за контрол върху ценообразуването при храните и горивата

Евакуират жителите на част от Севлиево, на места водата достига до 1,20 метра

Преустановени са водоподаването и електрозахранването в засегнати населени места.

След Китай: Вашингтон изпрати Марко Рубио на ключова визита в Индия

Американският държавен секретар ще има среща с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи

Приведоха прокурорския син Васил Михайлов в Централния софийски затвор

В петък вечер той беше заловен при специализирана полицейска операция в София

Кризисна обстановка в Априлци: Отмениха честванията по повод 150-та годишнина от Априлското въстание

Реки излязоха от коритата си след пороите, има наводнени къщи и разрушени пътища

Човекът, който повярва в DARA преди Европа: Говори фризьорът зад "зебрата" на "Евровизия" 2026

Той стои зад едни от най-смелите визии на изпълнителката още от първия ѝ клип

Заради ебола: САЩ затягат мерките, ограничиха влизането и на притежатели на зелена карта

Вашингтон разшири временната забрана за пътуващи от Конго, Уганда и Южен Судан на фона на опасения от разпространение на вируса

