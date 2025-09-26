Словашкият парламент: два пола, равно заплащане и нови родителски права

С ловашкият парламент одобри значително конституционно изменение, което официално признава съществуването само на два пола – мъжки и женски – в основния закон на страната. Промяната, която ще влезе в сила от 1 ноември тази година, цели да укрепи суверенитета на Словакия по въпроси, свързани с ценности и културно-етични проблеми.

С 90 гласа „за“ от 99 присъстващи депутати, законодателите приеха предложението на управляващата коалиция, одобрено още през юни. Новото законодателство

не само дефинира пола въз основа на биологични критерии, но и въвежда конституционна гаранция за равно заплащане на мъжете и жените за една и съща работа.

Ключов елемент от поправката е изричната забрана на сурогатното майчинство. Освен това, текстът ясно постановява, че майката е жена, а бащата е мъж, като допълнително регулира процесите по осиновяване и образователния процес.

Поддръжниците на изменението подчертават, че то е от ключово значение за съхраняването на културното наследство на Словакия и за гарантиране на правна стабилност.

В одобреното правителствено предложение се посочва, че „укрепването на защитата на традиционните ценности... е заложено в преамбюла на словашката конституция, по-специално чрез признаването на брака между мъж и жена като уникален съюз“.

Поправката разширява и конституционната уредба на социалните права, със специален акцент върху семейството, както и засилва родителските права в училищната система.

Тя подчертава суверенитета на страната по основни културно-етични въпроси, включително защитата на живота и човешкото достойнство, личния и семейния живот, брака, родителството и семейството, културата и езика, здравеопазването, възпитанието и образованието.

Това решение поставя Словакия сред държавите, които предприемат стъпки за конституционно закрепване на традиционни ценности, което вероятно ще предизвика дискусии както на национално, така и на европейско ниво.