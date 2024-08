$500 000 на ден: Заслужава ли Снуп Дог огромното заплащане за Олимпийските игри

М узикалната легенда Снуп Дог се превърна в една от най-сензационните атракции на Олимпийските игри в Париж и прикова вниманието на зрители по цял свят.

Като "специален кореспондент" на NBC, отразяващ Олимпийските игри, той се пробва във фехтовката, плува с Майкъл Фелпс и танцува с гимнастичките Симон Байлс и Джордан Чийлс. 52-годишният рапър обаче не прави това само за забавление - и неотдавнашна публикация в X (известен преди като Twitter) накара хората да се замисли колко му плащат.

When you're Snoop Dog at the 2024 Olympic games and you witness an athletic feat of exceptional quality pic.twitter.com/Cux37TPcIO — Nick Skupien (@Nickelodeon0506) August 2, 2024

(Видеото е архивно: Снуп Дог отказал 100 милиона долара, за да се включи в еротична платформа)

Рисковият капиталист Хенри Л. Макнамара сподели вътрешна информация за това колко точно се твърди, че се плаща на изпълнителя на "Gin and Juice", докато е във Франция.

"Седях до изпълнителен директор на NBC на вечеря и той каза, че Снуп получава по 500 хил. долара на ден плюс разходи, за да бъде в Париж и да промотира Олимпийските игри. От "Gin and Juice" до няколко милиона, за да бъдеш знаменитост на Олимпийските игри - какъв свят", пише Макнамара.

Sat next to an NBC exec at dinner, he said Snoop gets paid $500k a day plus expenses to be here promoting Olympics. From Gin and Juice to a few million to be a celebrity at the Olympics - what a world — henrylmcnamara (@henrylmcnamara) August 4, 2024

NBC не потвърди сумата, но усилията на мрежата да развълнува феновете за игрите се отплатиха - според The Washington Post има 79% увеличение на зрителския интерес след игрите в Токио през 2020 г. Снуп Дог е ангажиран с Олимпийските игри в Париж от самото начало, като дори носи факела за част от церемониите по откриването.

Unc keep A Job don’t he!😂 IKTR

Snoop Dog carrying a torch before the 2024 Paris games opening ceremony #browngirlgrinding pic.twitter.com/erzZjIiOxU — BROWN GIRL GRINDING⭐️ (@LorenLorosa) July 26, 2024

Музикантът изглеждаше развълнуван от значението на факела, когато говори пред NBC.

Tomorrow this becomes a US Olympic games account. Just a warning for my friends. 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲 @SnoopDogg



To start if off, Snoop Dog is in the house and loving the US female fencing team! pic.twitter.com/skBxs1HhbW — Maddie~ 🦅🇺🇲 (@eniledam05) July 25, 2024

"Беше необикновено. Беше невероятно. И разбрах, че когато държиш факела, ти си пратеник на мира. Така че наистина се чувствах добре." Тези 500 000 долара на ден изглеждат съобразени с това, което би могла да поиска звезда от профила на Снуп Дог - изпълнителят на "Drop It Like It's Hot" има предполагаемо нетно състояние от 160 милиона долара.

Онлайн общността изрази мнението си за работата на Снуп Дог като олимпийски емисар. Някои бяха обезпокоени, че рапърът е спечелил толкова много пари, докато самите спортисти са спечелили толкова малко.

"Това е лудост", написа един потребител на X . "500 хил. долара, когато някои спортисти не могат да си платят дори наема".

По-голямата част от коментарите обаче изглежда смятат, че хип-хоп иконата си е заслужил издръжката.

Snoop Dog has been such a true and dedicated ambassador to the Olympics!



Taking keen interest in a variety of events from swimming to equestrian and more!



Hats off to him!👏🏻👏🏻👏🏻#OlympicGames #Olympics #Paris2024 #SnoopDog pic.twitter.com/KC5E19jhsg — UK Royal Stories (@CoronationFever) August 4, 2024

Един от феновете написа: "@SnoopDogg струва милион на ден! Той ни носи много радост и обичаме посланието му за мир!"

Друг се присъедини към него: "Напълно си заслужава - той работи усилено и привлича толкова много внимание към предаването/социалните мрежи."

Между воденето на фенове на частна обиколка в Лувъра и конната езда с приятелката си Марта Стюарт, той изглежда се възползва напълно от работата си в NBC.

