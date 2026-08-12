"Евровизия" променя правилата за 2027 г.

Е вропейският съюз за радио и телевизия (EBU) актуализира правилата за конкурса „Евровизия“ през 2027 г., като въвежда нови изисквания за домакинството, изпълненията на живо и минималната възраст на артистите.

Промените са одобрени от Референтната група, ръководния орган на конкурса, след ежегодния преглед на правилата и обратната връзка от участващите телевизии след „Евровизия 2026“ във Виена.

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От 2027 г. страната победител няма автоматично да може да бъде домакин на следващото издание, ако въоръжен конфликт, чувствителна геополитическа обстановка или друга ситуация съществено застрашава сигурността и стабилността на страната или непосредствения регион.

При необходимост EBU ще може да възложи независима оценка на риска. След нея организацията и Референтната група ще решават дали победилата телевизия е в състояние безопасно да организира конкурса.

Ако това не е възможно, EBU ще избере друг домакин, който ще поеме всички права, задължения и отговорности по организацията и провеждането на „Евровизия“.

Новият домакин ще организира конкурса от свое име и няма да бъде длъжен да го провежда от името на телевизията, спечелила предишното издание.

Правилата за вокалите също са уточнени. Основният певец или певци трябва задължително да изпълняват главната мелодия на живо.

Предварително записани елементи и беквокали остават разрешени, но не могат да заменят или да подпомагат прекомерно основния вокал. Според EBU целта е да се запази автентичността на изпълненията и публиката винаги да чува главния вокал на живо.

Друга съществена промяна засяга възрастта на участниците. От 2027 г. всички изпълнители трябва да са навършили 18 години към деня на първата си репетиция. Досега минималната възраст беше 16 години.

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От EBU обясниха, че мярката е част от усилията за по-добра защита на младите артисти от напрежението и натоварването, свързани с участието в конкурса.

„Водени, както винаги, от обратната връзка на нашите членове, изяснихме и укрепихме няколко области за 2027 г. Промените целят повече яснота за всички участници, по-добра защита на артистите и гарантиране на безопасна и приветлива среда, като същевременно се запази духът и почтеността на конкурса“, заяви директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн.

Актуализираните правила ще се прилагат за конкурса „Евровизия 2027“ в България. Предходното издание спечели DARA.