България

Трамваите №12 и №27 се връщат на бул. „Княгиня Мария Луиза“

Николай Киров Николай Киров

12 септември 2026, 16:55
Трамваите №12 и №27 се връщат на бул. „Княгиня Мария Луиза“
Източник: МВР

П риключи първият етап от ремонта на трамвайното трасе между ул. „Опълченска“ и бул. „Христо Ботев“. От понеделник част от трамвайното движение в района на Пета градска болница и 7 ДКЦ ще бъде възстановено.

Първият етап от мащабната реконструкция на трамвайното трасе по столичния бул. „Княгиня Мария Луиза“ приключи. Обновеният 507-метров участък вече е преминал 72-часови тестове с движение на трамваи.

От 14 септември се възстановяват маршрутите на трамвайни линии №12 и №27. В същото време влиза в сила нова временна организация на движението в района.

Какво е обновено

В рамките на първия етап е подменена подземната инфраструктура, реконструирана е отводнителната система и е обновена контактно-кабелната мрежа. Изградено е и ново улично осветление.

Ремонтирани са трамвайните спирки, като е осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност.

„Доволен съм от доброто темпо, с което напредва обектът. Действахме с пълна мобилизация, за да може да възстановим поне част от движението на градския транспорт преди началото на учебната година и по-активния сезон“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Заместник-кметът по общественото строителство Никола Лютов посочи, че ремонтът се изпълнява по график. Целта е поетапно да бъде обновено цялото 1,2-километрово трасе и да се осигури по-надеждно и безопасно движение.

Промени в градския транспорт

От 14 септември частично се променят маршрутите на трамвайни линии №3, №4, №6 и №7, както и на автобусни линии №78, №213, №305 и №404.

Възстановяват се маршрутите на трамваи №12 и №27, а заради ремонтните дейности се разкрива и временна автобусна линия №А3ТМ.

Ремонтът продължава

Следващият етап от реконструкцията ще обхване кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Христо Ботев“. Там предстои цялостна подмяна на релсовия път и автоматизация на трамвайните стрелки.

Ще бъдат изградени нова контактно-кабелна мрежа и улично осветление, както и инфраструктура за телекомуникационна свързаност в района на жилищната зона и гаровия комплекс.

Проектът предвижда цялостна реконструкция на 1,2 км трамвайно трасе – от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“. То е сред най-старите в София и е изградено преди около 50 години.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Ирина Шопова    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Замесиха България в опит за руска атака с дрон в Германия

Замесиха България в опит за руска атака с дрон в Германия

Разследват палеж за взрива снощи в склад за боеприпаси на „Емко“

Разследват палеж за взрива снощи в склад за боеприпаси на „Емко“

Йотова обмисля КСНС заради взривовете в

Йотова обмисля КСНС заради взривовете в "ЕМКО" и войните в Иран и Украйна

Пеканов за помилвания от Йотова: Измислен скандал

Пеканов за помилвания от Йотова: Измислен скандал

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
BMW приближава водородния iX5 една стъпка по-близо до конвейра

BMW приближава водородния iX5 една стъпка по-близо до конвейра

carmarket.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 1 ден
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 1 ден
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 1 ден
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха половин килограм от смъртоносния фентанил в Пловдив

Откриха половин килограм от смъртоносния фентанил в Пловдив

България Преди 22 минути

Иззети са още мобилни телефони, над 8000 евро, вакуумна машина и други вещи

Лондон отхвърли призива на Тръмп за обединение на Ирландия

Лондон отхвърли призива на Тръмп за обединение на Ирландия

Свят Преди 1 час

Бърнам: Не ми е известно да има голяма обществена подкрепа за нов референдум

Андрей Гюров

Гюров: Взривовете в „ЕМКО“ са критична заплаха за националната сигурност

България Преди 4 часа

По думите му поредицата от инциденти не трябва да бъде разглеждана като изолирани случаи. Гюров изразява притеснение и от липсата, според него, на ясна позиция от страна на държавата

Получавали ли са наистина римските войници заплатата си в сол?

Получавали ли са наистина римските войници заплатата си в сол?

Любопитно Преди 4 часа

Всички знаем думата „заплата“, а мнозина вярват, че тя идва от латинската дума за сол, защото на римските войници е плащано с нея. Историческите извори обаче разкриват съвсем различна истина за възнагражденията в древната армия

Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

Пожарът край село Димовци все още не е овладян

България Преди 4 часа

Борбата с огъня продължава при изключително тежък терен и силен вятър, който допълнително затруднява гасителните действия

Исус от „Игри на волята“: Махленското поведение на близнаците не ми харесва

Исус от „Игри на волята“: Махленското поведение на близнаците не ми харесва

Любопитно Преди 5 часа

След ранното си отпадане от „Игри на волята“ той говори откровено за отношенията между участниците, напрежението между племената и поведението на близнаците, но разкрива и неподозирани истории от живота си извън екстремното риалити

Остават 44 дни до президентските избори, изтичат важни срокове

Остават 44 дни до президентските избори, изтичат важни срокове

България Преди 5 часа

В понеделник изтича крайният срок за подаване на документи от инициативните комитети в Централната избирателна комисия. До 22 септември пък трябва да са ясни имената на всички кандидат-президентски двойки

Психотерапия за чатботове: ИИ проговори за скритите си травми и „строгите родители“

Психотерапия за чатботове: ИИ проговори за скритите си травми и „строгите родители“

Любопитно Преди 5 часа

Не е пушене или алкохол: Разкриха водещия рисков фактор за рак

Не е пушене или алкохол: Разкриха водещия рисков фактор за рак

Любопитно Преди 5 часа

Ако попитате повечето хора какво причинява рак, отговорът най-вероятно ще бъде пушенето, алкохолът, слънцето, боята за коса или друг фактор, който може да бъде избегнат

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР комисар Любомир Николов вече са на мястото на пожара, избухнал в склад на оръжейното предприятие „ЕМКО“ в Габровско

Иван Демерджиев: Пожарите в складовете на „ЕМКО“ са локални и не се разпространяват

България Преди 6 часа

Очаква се експертите от Дирекция „Специални операции за борба с тероризма“ да дадат заключение дали е безопасно да се влезе на територията на предприятието, за да може огънят да бъде потушен окончателно

Магдалена Андершон и Улф Кристерсон по време на телевизионен дебат

Швеция пред исторически избор: Крайната десница е на крачка от правителството

Свят Преди 6 часа

Последните проучвания показват минимална преднина за лявото обединение, което подкрепя Магдалена Андершон от Социалдемократите за завръщане на власт. Настоящият консервативен министър-председател Улф Кристерсон обаче обещава министерски кресла за твърде десните си съюзници, ако остане на власт

Ракетна атака срещу Одеса, сред ранените е бебе на 5 месеца

Ракетна атака срещу Одеса, сред ранените е бебе на 5 месеца

Свят Преди 7 часа

Най-малко 23 души са ранени, седем от пострадалите са откарани в болница, включително бебето

Река Дунав

Нивото на Дунав продължава да пада, реката се сви до критични стойности

България Преди 7 часа

В целия български участък са регистрирани понижения на водното ниво между 1 и 6 сантиметра

Пожарът край Димовци

Пожарът край Гурково: Село Димовци е вън от опасност, гасенето продължава

България Преди 7 часа

По последни данни засегнатата от пожара площ вече е близо 2000 декара

Катя Ивкова

Здравният министър с предупреждение: Фалшиви новини твърдят, че отпадат направленията

България Преди 8 часа

По отношение на потребителската такса при личния лекар Ивкова посочи, че размерът ѝ трябва да бъде договорен между Българския лекарски съюз и НЗОК. „Не са ми представени разчети, анализи и обосновки. Когато увеличението е обосновано, ще вземем отношение“, каза тя

Битката за „Дондуков“ 2: Кой и защо подкрепя Йотова и Гюров

Битката за „Дондуков“ 2: Кой и защо подкрепя Йотова и Гюров

България Преди 8 часа

Всичко от днес

От мрежата

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg
1

Бури с риск от градушка през почивните дни

sinoptik.bg
1

Дюшеме дере става "природна забележителност"

sinoptik.bg

От момиче със смел план до холивудска звезда: историята на Сидни Суини

Edna.bg

Какво се променя в тялото на жената след 40 – и кое е нормално?

Edna.bg

ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: България срещу Украйна на ЕвроВолей 2026

Gong.bg

НА ЖИВО: ЦСКА 1948 - Дунав, съставите

Gong.bg

Германски медии: България е част от маршрута на предполагаемата руска операция с дрон в Лайпциг

Nova.bg

Верижна катастрофа с четири коли на "Тракия"

Nova.bg