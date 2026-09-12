Трамваите №12 и №27 се връщат на бул. „Княгиня Мария Луиза“

П риключи първият етап от ремонта на трамвайното трасе между ул. „Опълченска“ и бул. „Христо Ботев“. От понеделник част от трамвайното движение в района на Пета градска болница и 7 ДКЦ ще бъде възстановено.

Първият етап от мащабната реконструкция на трамвайното трасе по столичния бул. „Княгиня Мария Луиза“ приключи. Обновеният 507-метров участък вече е преминал 72-часови тестове с движение на трамваи.

От 14 септември се възстановяват маршрутите на трамвайни линии №12 и №27. В същото време влиза в сила нова временна организация на движението в района.

Какво е обновено

В рамките на първия етап е подменена подземната инфраструктура, реконструирана е отводнителната система и е обновена контактно-кабелната мрежа. Изградено е и ново улично осветление.

Ремонтирани са трамвайните спирки, като е осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност.

„Доволен съм от доброто темпо, с което напредва обектът. Действахме с пълна мобилизация, за да може да възстановим поне част от движението на градския транспорт преди началото на учебната година и по-активния сезон“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Заместник-кметът по общественото строителство Никола Лютов посочи, че ремонтът се изпълнява по график. Целта е поетапно да бъде обновено цялото 1,2-километрово трасе и да се осигури по-надеждно и безопасно движение.

Промени в градския транспорт

От 14 септември частично се променят маршрутите на трамвайни линии №3, №4, №6 и №7, както и на автобусни линии №78, №213, №305 и №404.

Възстановяват се маршрутите на трамваи №12 и №27, а заради ремонтните дейности се разкрива и временна автобусна линия №А3ТМ.

Ремонтът продължава

Следващият етап от реконструкцията ще обхване кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Христо Ботев“. Там предстои цялостна подмяна на релсовия път и автоматизация на трамвайните стрелки.

Ще бъдат изградени нова контактно-кабелна мрежа и улично осветление, както и инфраструктура за телекомуникационна свързаност в района на жилищната зона и гаровия комплекс.

Проектът предвижда цялостна реконструкция на 1,2 км трамвайно трасе – от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“. То е сред най-старите в София и е изградено преди около 50 години.