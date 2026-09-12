Китай призова БРИКС да се намеси за Персийския залив

К итайският президент Си Цзинпин заяви днес на започналата 18-а годишна среща на върха на блока БРИКС в индийската столица Делхи, че войната в Близкия изток "не служи на интересите на международната общност", предаде "Синхуа".

Китай желае да работи заедно с членовете на БРИКС, за да изиграят заедно подобаваща роля за постигането на мир и стабилност в Близкия изток и в района на Персийския залив, обяви Си.

Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

"Войната причини сериозни загуби на населението в региона и не служи на интересите на международната общност", посочи китайският лидер, цитиран от "Синхуа".

Той призова страните от организацията БРИКС, на която Китай е съосновател заедно с Бразилия, Русия, Индия и Република Южна Африка (наименованието е абревиатура от първите букви на тези държави на латиница), да застанат твърдо от правилната страна на историята.

Си Цзинпин: Китай се противопоставя на „чуждестранната намеса“ в Близкия изток

Според него държавите членове на блока трябва да се противопоставят на "нарушенията“ на суверенитета на всяка една страна и на намесата във вътрешните ѝ работи, като продължават да работят за запазване на мира.

Освен това Си обяви, че Китай ще е домакин на 19-ата среща на върха на БРИКС догодина.