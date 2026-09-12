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Лондон отхвърли призива на Тръмп за обединение на Ирландия

Бърнам: Не ми е известно да има голяма обществена подкрепа за нов референдум

Николай Киров Николай Киров

12 септември 2026, 16:51
Лондон отхвърли призива на Тръмп за обединение на Ирландия
Източник: AP/БТА

Н яма промяна в позицията на министър-председателя на Великобритания Анди Бърнам относно обединението на ирландците, заяви говорител на „Даунинг стрийт“, след като по-рано днес американският президент Доналд Тръмп каза, че „би се радвал“, ако Република Ирландия се обедини с управляваната от Великобритания Северна Ирландия, предаде „Ройтерс“. 

Тръмп изненада в Дъблин, говори за обединение на Ирландия

По време на изслушване в парламента в сряда Бърнам отговори на въпрос на депутати относно възможен референдум за отделянето на Северна Ирландия от Обединеното кралство и обединението ѝ с Република Ирландия с думите: „Не ми е известно да има голяма обществена подкрепа за нов референдум и докато това не се промени, няма да има допитване“.  

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Говорителят на канцеларията на британския премиер днес посочи, че позицията, която Бърнам изрази в сряда пред депутатите, остава непроменена. Изявлението е по повод казаното днес от Тръмп пред журналисти в края на срещата му с ирландския премиер Михол Мартин в Дъблин.

Според американският държавен глава Република Ирландия и принадлежащата към Великобритания сега Северна Ирландия рано или късно ще се обединят. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Велев    
Обединение на Ирландия Северна Ирландия Великобритания
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