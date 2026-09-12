Иран постави условия за отваряне на Ормузкия проток

И ранският президент Масуд Пезешкиан загатна за възможността да бъде отворен отново стратегическият Ормузки проток, предаде ДПА, като цитира агенция ИСНА.

Пезешкиан обаче поставя като условие да бъде прекратена американската военноморска блокада на иранските пристанища и военните действия на САЩ.

Иран и Оман работят по план за отваряне на Ормузкия проток

Според ИСНА той е направил тези изявления в интервю за индийския телевизионен канал "Индиа тудей". Очаква се пълният текст на интервюто да бъде публикуван по-късно от президентската канцелария на Иран.

Пезешкиан е заявил, че Оман и Иран ще подпишат споразумение в понеделник в оманската столица Маскат за нови корабни маршрути през протока.

Двете страни граничат с водния път, който е ключов за световната търговия с петрол и газ.

Пезешкиан добави, че на церемонията по подписването ще присъстват и външните министри на арабските държави, граничещи с Персийския залив. Споразумението след това ще бъде представено на Международната морска организация, посочи иранският президент.

Около 20% от световната търговия с енергийни ресурси преминаваше през Ормузкия проток, преди САЩ и Израел да започнат да нанасят удари по Иран в края на февруари. Техеран отвърна, като на практика блокира водния път чрез атаки и заплахи срещу кораби.

Иран с ултиматум към САЩ: Ето при какви условия ще отвори Ормузкия проток

САЩ се опитват да окажат натиск върху Иран да отвори отново протока, като наложиха собствена военноморска блокада на иранските пристанища, заедно с икономически санкции. Сблъсъците между двете страни в протока наскоро отново се изостриха.

Пезешкиан участва в срещата на върха на БРИКС в Делхи, в Индия.

Иран и Оман са постигнали договорка, която обаче не предвижда незабавното отваряне на Ормузкия проток, а очертава само базовите условия за това, съобщи полуофициалната иранска агенция "Тасним", цитирайки ирански представител.

По думите му, договорката е само първа стъпка за утвърждаването на суверенитета на Иран над протока, а отварянето му зависи изцяло от това дали САЩ ще приемат иранските условия, посочва "Ройтерс".

Сред договорените условия са маршрутът за влизане в Персийския залив да преминава изцяло през ирански териториални води, а част от маршрута за изход също да преминава през тях.

Източникът допълни, че договорката предвижда южният маршрут за преминаване през Ормузкия проток да остане затворен въпреки настояването на САЩ да бъде отворен.

Ирак е изразил съгласие да участва в насрочената за понеделник среща в Оман за ситуацията около Ормузкия проток, каза още източникът, цитиран от агенция "Тасним".

Техеран обяви вчера, че планира да участва в насрочената за понеделник среща с държавите от Залива в Оман. Кралството обаче все още не е обявило официално, че срещата ще се състои, а други държави от региона засега запазват мълчание. Единствено Бахрейн обяви днес, че няма да участва в среща с Иран.

Интервюираният от "Ройтерс" ирански представител каза, че срещата е свикана по инициатива на Оман и ще предостави възможност за обсъждане и на други регионални въпроси, наред със ситуацията в Ормузкия проток.

По думите му Иран все още иска споразумение, което ще му позволи да събира такси за преминаване през протока - нещо, което Оман отхвърля.