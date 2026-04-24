България

Избраните от две листи депутати, решават от коя да влязат в в 52-рото НС

24 април 2026, 06:52
"Тренд": Високата активност на изборите е знак за промяна в обществото
С лед като окончателните резултати от изборите на 19 април станаха ясни, процедурата продължава. На ход са централите на петте формации в новия парламент. Там се решава от кой район да влязат водачите, които са избрани с две листи.

По този начин обичайно се отварят места за партийни членове, които иначе биха останали извън списъка с новите 240 народни представители.

Това са кандидатите, отказали се от депутатски мандати

В тази ситуация попадат 13 депутати, като срокът за това изтича в петък вечер. Поименният списък ще бъде оповестен в събота.

Общо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание.

По време на заседанието на Централната избирателна комисия (ЦИК) в четвъртък бяха обявени имената на кандидатите на народни представители, които са подали заявления да бъдат заличени от листите с кандидати за депутати. Деветнайсет души поискаха да бъдат заличени от листите на ДПС, един – от „Прогресивна България“, и един – от ГЕРБ – СДС.

ЦИК обяви окончателните резултати от вота и разпределението на мандатите

  • Благоевград

От листите на ДПС в 1-ви многомандатен избирателен район (МИР) – Благоевград, се отказват Арбен Мустафов Мименов, Феим Ахмед Иса, Мехмед Касъм Вакльов и Радослав Сабинов Ревански. Следващата в листата е Фатима Исмаил Йълдъс. 

  • Бургас

От листите на ДПС във 2-ри МИР – Бургас, се отказват Ахмед Сюлейман Мехмед и Димитър Росенов Гавазов.

  • Добрич

Илхан Юсеин Мюстеджеб поиска да бъде заличен от листата на ДПС в 8-ми МИР – Добрич. 

  • Кърджали

От листата на ДПС в 9-и МИР – Кърджали, се отказаха Ерол Емин Мюмюн, Неджми Ниязи Али и Шинаси Мехмед Сюлейман. Следващият в листата е Байрам Юзкан Байрам.

  • Монтана

От 12-и МИР – Монтана, Мелани Михайлова Сергеева поиска да бъде заличена от листата на ДПС. 

  • Пловдив

От 16-и МИР – Пловдив град, Георги Валентинов Георгиев се отказва от мястото си в листата на ГЕРБ – СДС. Следващият в листата е Красимир Терзиев.

  • Силистра

В 20-и МИР – Силистра, трима души от листата на ДПС отказват място в парламента – Неждет Джевдет Ниази, Невхис Лютфи Мустафа и Сезгин Басри Алиибрям. Следващият в листата е Тансер Ибрям Бейти.

  • София

Кирил Атанасов Атанасов се отказва от мястото си в листата на „Прогресивна България“ в 25-и МИР – София. 

  • Стара Загора

Двама души от ДПС се отказват от листите и в 27-ми МИР – Стара Загора – Иса Емин Бесоолу и Николай Тонев Колев. Следващит в листата е Шендоан Ремзи Халит.

  • Хасково

От листата на ДПС в 29-и МИР – Хасково, се отказва Мехмед Юмер Атаман. Следващият в листата е Станислав Димитров Анастасов.

  • Шумен

От листата на ДПС в 30-и МИР – Шумен, се отказват Нида Намъков Ахмедов и Айсел Алиева Мустафова. Следващият в листата е Хамид Бари Хамид.

Източник: БТА/Теодора Цанева, Николай Трифонов, Нелли Желева    
