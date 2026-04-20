100% обработени протоколи от ЦИК по области: Вижте окончателната карта на България след изборите

П олитическата карта на България беше пренаписана из основи. Финалните данни от ЦИК при 100% обработени протоколи потвърждават безпрецедентен трус: формацията на Румен Радев „Прогресивна България“ марширува към абсолютно мнозинство, оцветявайки страната в нов цвят. От разгрома в традиционни крепости на ГЕРБ и ПП-ДБ до неочакваните размествания в Благоевград и Плевен – ето как гласува всеки един район и кои партии се оказаха под борда на 52-рия парламент.

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, ПП-ДБ изпреварва ГЕРБ-СДС за второто място

Благоевград

В област Благоевград преброяването приключи окончателно при 100,00% обработени протоколи в РИК. Резултатите потвърждават лидерството на коалиция „Прогресивна България“, която печели вота с 39,84%. Втора политическа сила е ГЕРБ-СДС с 19,76%.

Най-значимата промяна във финалните данни е затвърждаването на ДПС на третата позиция с 13,02%, като партията увеличава преднината си пред коалицията ПП-ДБ, която остава четвърта със 7,88%.

Официалните данни за Пиринско показват, че нито една друга формация не успява да прескочи 4-процентната бариера в региона. Най-близо до нея приключват:

„БСП – Обединена левица“ – 3,62%

АПС – 3,56%

ПП „Величие“ – 2,76%

„Възраждане“ – 2,70%

ПП МЕЧ – 2,50%

Всички останали участници, сред които „Сияние“, „Има такъв народ“ и „Антикорупционен блок“, събират под 1,6% от гласовете на избирателите в областта.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 1 833 гласоподаватели.

Бургас

В морската област коалиция „Прогресивна България“ постига категорична победа, като финишира с 47,42% от гласовете. Втората позиция е за ГЕРБ-СДС с 13,81%, следвани от коалиция ПП-ДБ, които събират 8,72%.

Официалните данни от РИК-Бургас потвърждават, че 4-процентната бариера в региона прескача и ДПС със 7,48%. Под прага за влизане в парламента в Бургаско остават:

„Възраждане“: 3,85%

АПС: 3,11%

ПП МЕЧ: 3,10%

Коалиция „Сияние“: 3,02%

ПП „Величие“: 2,95%

Останалите политически формации, включително „БСП – Обединена левица“, остават под 2,6%. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 2 559 души.

Варна

В морската столица Варна преброяването приключи окончателно при 100,00% обработени протоколи в РИК. Резултатите показват категорична победа за коалиция „Прогресивна България“, която получава 45,13% от гласовете. На втора позиция се нарежда ГЕРБ-СДС с 14,47%, а третото място е за коалицията ПП-ДБ с 13,12%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в областта прескачат още две формации:

„Възраждане“ – 6,13%

ПП „Величие“ – 4,24%

На прага на влизане в парламента, но оставайки под границата в този избирателен район, се нареждат:

„Сияние“ – 3,77%

ПП МЕЧ – 2,94%

„БСП – Обединена левица“ – 2,32%

ДПС – 2,21%

Останалите политически субекти, сред които АПС, „Има такъв народ“ и „България може“, събират под 1,3% от вота на варненци.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 3 322 гласоподаватели в област Варна.

Велико Търново

В старопрестолната столица преброяването приключи окончателно при 100% обработени протоколи, като коалиция „Прогресивна България“ печели убедително с мнозинство от 52,78%. Втора политическа сила в област Велико Търново е ГЕРБ-СДС с 12,29%, а третото място заема коалицията ПП-ДБ с резултат от 7,75%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в региона прескачат още три формации: „Възраждане“ с 4,65%, ПП „Величие“ с 4,64% и ДПС, което събира 4,22%.

На прага на влизане в парламента, но под необходимия праг в областта, остават:

„БСП – Обединена левица“ – 3,45%

ПП МЕЧ – 2,84%

„Сияние“ – 2,58%

Останалите политически формации, сред които АПС, „Има такъв народ“ и „България може“, остават с под 1% от гласовете на избирателите.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била отбелязана от 1 374 гласоподаватели в областта.

Видин

В най-северозападната област преброяването приключи, като коалиция „Прогресивна България“ печели категорично с 43,91%. Втора политическа сила е ГЕРБ-СДС с 16,74%, а третото място заема коалицията ПП-ДБ, която тук постига двуцифрен резултат от 10,78%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в региона прескача и ДПС с 8,96%. На прага на влизане в парламента, но малко под него, остават „Възраждане“ (3,95%), „БСП – Обединена левица“ (3,64%) и партия МЕЧ (3,63%). Останалите формации, сред които „Величие“ и „Сияние“, събират под 3% от гласовете.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 506 гласоподаватели във Видинско.

Враца

В област Враца преброяването приключи окончателно при 100% обработени протоколи, като коалиция „Прогресивна България“ печели безапелационно с 53,59%. Втора политическа сила е ГЕРБ-СДС съсс 17,05%, а на трета позиция се нарежда ДПС, което в този регион постига 6,31%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в областта прескачат още две формации: коалицията ПП-ДБ с 5,50% и ПП МЕЧ, която събира 4,21%.

На прага на влизане в парламента, но оставайки под него в региона, са:

„Възраждане“ – 3,35%

„БСП – Обединена левица“ – 2,72%

ПП „Величие“ – 2,10%

Останалите формации, сред които „Сияние“ и „Има такъв народ“, събират под 2% от гласовете на избирателите.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 958 гласоподаватели във Врачанско.

Габрово

Област Габрово е сред първите в страната с напълно обработени протоколи (100%). Данните на РИК към 7:00 ч. потвърждават категорична победа за коалиция „Прогресивна България“, която получава 47,83% от гласовете. На втора позиция е коалицията ГЕРБ-СДС с 15,87%, следвана от ПП-ДБ с 8,31%.

В 7-и МИР бариерата прескачат още „Възраждане“ (5,20%) и „Величие“ (4,53%). На прага на влизане в парламента в региона остава коалицията „БСП – Обединена левица“, която събира 3,97%. Следват МЕЧ (3,52%) и „Сияние“ (3,50%), докато АПС и ИТН остават с ниски нива на подкрепа (съответно 1,85% и 1,05%). С „Не подкрепям никого“ са гласували 857 души.

За четирите депутатски места в областта се бориха 108 кандидати. Общият брой на имащите право на глас в Габровско бе малко под 100 хиляди души.

Добрич

В 8-и МИР обработката на протоколите приключи на 100%, като коалиция „Прогресивна България“ печели категорично с 49,99% от гласовете. На втора позиция е коалицията ГЕРБ-СДС с 11,70%, следвана от ПП-ДБ, които получават 7,32%.

Данните на ЦИК към 9:00 ч. показва, че още четири формации прескачат 4-процентната бариера в региона: ДПС (7,16%), „Възраждане“ (5,04%), „БСП – Обединена левица“ (4,53%) и „Величие“ (4,18%). Останалите партии остават под 3% подкрепа, а 785 гласоподаватели са избрали опцията „Не подкрепям никого“.

Изборната активност в област Добрич е 39,98%, което е значително повишение спрямо предходните парламентарни избори, когато тя беше 32,18%. Правото си на глас в Добруджа са упражнили общо 68 189 души.

Кърджали

В област Кърджали преброяването приключи окончателно при 100,00% обработени протоколи в РИК. Резултатите потвърждават доминиращата роля на ДПС в региона, което печели 56,16% от гласовете. Втора политическа сила е коалиция „Прогресивна България“, която постига значителен резултат от 24,33%.

Официалните данни показват, че още две формации прескачат 4-процентната бариера в избирателния район:

ГЕРБ-СДС – 4,85%

„Алианс за права и свободи – АПС“ – 4,27%

Останалите политически сили в областта остават под прага за влизане, като по-съществен вот събират:

КОАЛИЦИЯ ПП-ДБ – 3,36%

„БСП – Обединена левица“ – 1,46%

„Възраждане“ – 1,29%

Всички останали участници, включително ПП „Величие“, ПП МЕЧ, „Сияние“ и „Има такъв народ“, остават с резултати под 1% в Кърджалийско.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 977 гласоподаватели.

Кюстендил

В 10-и МИР преброяването приключи на 100%, като коалиция „Прогресивна България“ печели категорично с 48,25%. Втората позиция се заема от ГЕРБ-СДС, които получават 17,18% от гласовете, а на трето място се нареждат ПП-ДБ със 7,66%.

Официалните данни показват, че още три формации прескачат 4-процентната бариера в региона: „БСП – Обединена левица“ (4,39%), ДПС (4,29%) и „Възраждане“ (4,05%). Под прага за влизане в парламента в Кюстендилско остават МЕЧ (3,60%), „Сияние“ (2,81%) и „Величие“ (2,75%). Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 897 гласоподаватели.

Ловеч

В 11-и МИР преброяването приключи на 100%, като коалиция „Прогресивна България“ печели изборите в областта с 46,60%. Втората позиция е за коалицията ГЕРБ-СДС, която събира 20,05% от гласовете, а на трето място се нареждат ПП-ДБ с 6,54%.

Официалните данни на РИК-Ловеч показват, че бариерата в региона прескачат още две формации: „БСП – Обединена левица“ (4,61%) и партия МЕЧ (4,19%). Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 695 гласоподаватели.

За четирите мандата в областта се конкурираха 117 кандидати от 24 партии и коалиции. вотът в Ловешко премина при пълна обработка на протоколите, потвърждаваща лидерството на формацията на Румен Радев.

Монтана

В област Монтана преброяването приключи окончателно при 100,00% обработени протоколи в РИК. Резултатите потвърждават категоричната победа на коалиция „Прогресивна България“, която събира 47,27% от гласовете. Втора политическа сила е ГЕРБ-СДС със 17,67%, а на трета позиция се затвърждава ДПС с 10,39%.

Официалните данни за региона показват, че още три формации преминават 4-процентната граница:

КОАЛИЦИЯ ПП-ДБ – 5,35%

„Възраждане“ – 4,76%

ПП МЕЧ – 4,47%

Останалите участници в изборната надпревара в областта остават под прага за влизане в парламента, като по-съществен вот събират:

„БСП – Обединена левица“ – 2,76%

ПП „Величие“ – 2,05%

„Сияние“ – 1,53%

Всички останали партии и коалиции, сред които „Има такъв народ“, АПС и „България може“, получават под 1% от гласовете на избирателите в Монтанско.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 587 гласоподаватели.

Пазарджик

В област Пазарджик преброяването на гласовете приключи окончателно при 100,00% обработени протоколи в РИК. Резултатите потвърждават доминиращата позиция на коалиция „Прогресивна България“, която печели вота с мнозинство от 51,14%. Втора политическа сила е ГЕРБ-СДС с 14,13%, а третото място заема ДПС със 7,63%.

Официалните данни за региона показват, че 4-процентната бариера в избирателния район прескача и коалицията ПП-ДБ, която събира 7,07%.

Малко под прага за влизане в парламента, но със значителен резултат в областта, остават:

„Възраждане“ – 3,80%

ПП МЕЧ – 3,67%

ПП „Величие“ – 3,25%

„БСП – Обединена левица“ – 3,08%

Останалите политически формации, сред които „Сияние“, АПС и „Има такъв народ“, получават под 2,4% от доверието на избирателите в Пазарджишко.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 1 190 гласоподаватели.

Перник

В 14-и МИР преброяването приключи на 100%, като коалиция „Прогресивна България“ печели вота с 48,43%. Втората позиция се заема от ГЕРБ-СДС с 18,39%, следвани от ПП-ДБ, които получават 8,20% от гласовете на избирателите.

Официалните данни на РИК-Перник потвърждават, че 4-процентната бариера в областта прескачат още две формации: „Възраждане“ (4,66%) и партия МЕЧ (4,07%). Общо 930 души са избрали да не подкрепят никого.

Изборният ден в Пернишка област премина в 259 секции, като право на глас имаха над 103 хиляди души. С приключването на обработката на всички протоколи, политическата конфигурация в региона е окончателно ясна.

Плевен

В област Плевен преброяването на гласовете приключи окончателно при 100,00% обработени протоколи в РИК. Резултатите потвърждават пълната доминация на коалиция „Прогресивна България“, която печели вота с 51,84%. Втора политическа сила остава ГЕРБ-СДС с 12,83%, а на трета позиция се затвърждава коалицията ПП-ДБ с 6,76%.

Официалните финални данни за региона показват, че още две формации преминават 4-процентната бариера:

ДПС – 5,46%

ПП МЕЧ – 4,20%

Малко под прага за влизане в парламента в Плевенско, със съвсем малки разлики помежду си, приключват:

„Възраждане“ – 3,83%

ПП „Величие“ – 3,49%

„Сияние“ – 3,48%

„БСП – Обединена левица“ – 3,42%

Всички останали участници, сред които „Има такъв народ“, „Антикорупционен блок“ и „България може“, получават под 1,2% от вота на избирателите в областта.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 1 282 гласоподаватели.

Пловдив (град и област)

Пловдив-град (16-и МИР):

В Пловдив-град преброяването приключи окончателно при 100% обработени протоколи, като коалиция „Прогресивна България“ печели категорично с 46,28%. Втора политическа сила е коалицията ПП-ДБ, която в града под тепетата постига силен резултат от 16,40%, а третото място заема ГЕРБ-СДС с 13,15%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в Пловдив прескачат още две формации: „Възраждане“ с 4,67% и „Сияние“, която събира 4,25%.

На прага на влизане в парламента, но малко под него в този избирателен район, остават:

ПП МЕЧ – 3,57%

ПП „Величие“ – 2,95%

„БСП – Обединена левица“ – 2,60%

Останалите формации, сред които ДПС, „Има такъв народ“ и „България може“, събират под 2% от гласовете на пловдивчани.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 3 110 гласоподаватели в Пловдив-град.

Пловдив-област (17-и МИР):

В област Пловдив преброяването приключи окончателно при 100% обработени протоколи, като коалиция „Прогресивна България“ печели безапелационно с 54,39%. Втора политическа сила е ГЕРБ-СДС с 11,74%, а третото място заема коалицията ПП-ДБ, която в региона постига 7,52%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в областта прескача и „Възраждане“ с резултат от 4,03%.

На прага на влизане в парламента, но малко под него в този избирателен район, остават:

„БСП – Обединена левица“ – 3,84%

ПП МЕЧ – 3,57%

ПП „Величие“ – 3,52%

АПС – 2,85%

Останалите формации, сред които ДПС, „Сияние“ и „Има такъв народ“, събират под 3% от гласовете на избирателите в Пловдивска област.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 1 948 гласоподаватели в региона.

Разград

В област Разград преброяването приключи окончателно при 100% обработени протоколи, като коалиция „Прогресивна България“ печели с резултат от 38,61%. Втора политическа сила е ДПС, което в региона постига висок резултат от 19,19%, а третото място заема коалицията ПП-ДБ с 13,57%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в областта прескачат още две формации: ГЕРБ-СДС с 11,16% и „Алианс за права и свободи – АПС“, който събира 5,24%.

На прага на влизане в парламента, но оставайки под него в този избирателен район, се нареждат:

„БСП – Обединена левица“ – 2,56%

„Възраждане“ – 2,44%

ПП „Величие“ – 2,30%

Останалите политически формации, сред които ПП МЕЧ, „Сияние“ и „Има такъв народ“, събират под 2% от гласовете на избирателите в Лудогорието.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 709 гласоподаватели в област Разград.

Русе

В област Русе преброяването вече приключи окончателно при 100,00% обработени протоколи в РИК. Резултатите затвърждават категоричната победа на коалиция „Прогресивна България“, която събира 49,31% от гласовете. Втора политическа сила в региона е ГЕРБ-СДС с 11,86%, а на трето място се нарежда коалицията ПП-ДБ с 9,45%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в областта прескачат още три формации:

ДПС – 4,99%

„Възраждане“ – 4,64%

ПП „Величие“ – 4,24%

Близо до бариерата, но оставайки под нея в Русенско, са:

ПП МЕЧ – 3,44%

„БСП – Обединена левица“ – 3,40%

„Сияние“ – 3,36%

Останалите политически субекти, сред които АПС, „Има такъв народ“ и „България може“, получават под 1,5% от вота.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 1 390 гласоподаватели в областта.

Силистра

В област Силистра преброяването приключи окончателно при 100% обработени протоколи, като коалиция „Прогресивна България“ печели категорично с 44,21%. Втора политическа сила е ДПС, което в региона постига висок резултат от 17,26%, а третото място заема ГЕРБ-СДС с 13,18%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в областта прескачат още две формации: „Алианс за права и свободи – АПС“ с 6,00% и коалицията ПП-ДБ, която събира 5,08%.

На прага на влизане в парламента, но оставайки под него в този избирателен район, се нареждат:

ПП „Величие“ – 3,15%

„Възраждане“ – 3,00%

„БСП – Обединена левица“ – 2,24%

Останалите политически субекти, сред които ПП МЕЧ, „Сияние“ и „Има такъв народ“, остават с под 2% от гласовете на избирателите в Силистренско.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 524 гласоподаватели в областта.

Сливен

В "Града на стоте войводи" коалиция „Прогресивна България“ постига категоричен успех, преминавайки границата от половината гласове – 51,99%. На втора позиция се нарежда ГЕРБ-СДС с 15,63%, а третото място заема коалиция ПП-ДБ със 7,33%.

Официалните данни от РИК потвърждават, че 4-процентната бариера в региона прескача само още една формация – „Възраждане“ с 4,28%.

Под прага за влизане в парламента в Сливенско остават няколко партии със сравнително близки резултати:

ДПС: 3,61%

„Величие“: 3,44%

„БСП – Обединена левица“: 3,32%

ПП МЕЧ: 3,28%

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 760 гласоподаватели.

Смолян

В Родопската област коалиция „Прогресивна България“ печели вота с 49,02%. На втора позиция е ГЕРБ-СДС с 13,86%, а третото място заема ДПС с 12,53%.

Специфичното за Смолян е силното представяне на независимия кандидат Тодор Батков, който събира 4,20% (2 093 гласа). Това го прави един от малкото инициативни комитети в страната с подобен резултат.

Официалните данни потвърждават, че бариерата от 4% прескача и коалиция ПП-ДБ с точно 6,00%. Под прага за влизане в парламента в Смолянско остават „БСП – Обединена левица“ (2,59%), „Възраждане“ (2,21%), АПС (2,07%) и партия МЕЧ (2,06%).

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 660 гласоподаватели.

София 23 МИР

В столицата, за най-големия многомандатен район 23 МИР София, преброяването приключи окончателно при 100% обработени протоколи. Резултатите показват изключително оспорвана битка за първото място, като коалиция „Прогресивна България“ печели с минимална преднина, събирайки 32,57%. Втора политическа сила е коалицията ПП-ДБ с 31,52%, а третото място заема ГЕРБ-СДС с 12,49%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в региона прескачат още две формации: „Възраждане“ с 4,47% и „Сияние“, която постига резултат от 4,46%.

На прага на влизане в парламента, но оставайки под него в този столичен район, се нареждат:

„БСП – Обединена левица“ – 3,30%

ПП МЕЧ – 2,72%

ПП „Величие“ – 1,99%

„Синя България“ – 1,33%

Останалите формации, сред които „Антикорупционен блок“, „Има такъв народ“ и „България може“, събират под 1,2% от гласовете.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 5 620 гласоподаватели в 23 МИР.

София 24 МИР

В столицата, за многомандатен район 24 МИР София, преброяването приключи окончателно при 100% обработени протоколи. Първото място заема коалиция „Прогресивна България“, която печели доверието на 35,06% от избирателите. Втора политическа сила е коалицията ПП-ДБ с 26,50%, а третото място заема ГЕРБ-СДС с 13,46%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в региона прескачат още две формации: „Възраждане“ с 4,85% и „Сияние“, която постига резултат от 4,43%.

На прага на влизане в парламента, но оставайки под него в този столичен район, се нареждат:

„БСП – Обединена левица“ – 3,29%

ПП МЕЧ – 3,25%

ПП „Величие“ – 2,17%

„Синя България“ – 1,46%

Останалите формации, сред които „Антикорупционен блок“, ДПС и „България може“, събират около и под 1% от гласовете.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 3 861 гласоподаватели в 24 МИР.

София 25 МИР

В столичния 25 МИР София преброяването приключи окончателно при 100% обработени протоколи, като коалиция „Прогресивна България“ печели убедително с 41,98%. Втора политическа сила е коалицията ПП-ДБ, която в този столичен район постига 17,70%, а третото място заема ГЕРБ-СДС с 14,13%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в региона прескачат още три формации: „Възраждане“ с 5,16%, „Сияние“ с 4,64% и ПП МЕЧ, която събира 4,12%.

На прага на влизане в парламента, но оставайки под него в този избирателен район, се нареждат:

„БСП – Обединена левица“ – 2,89%

ПП „Величие“ – 2,42%

„Синя България“ – 1,00%

Останалите формации, сред които ДПС, „България може“ и „Има такъв народ“, събират под 1% от гласовете.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 4 239 гласоподаватели в 25 МИР.

София-област

В София-област преброяването приключи окончателно при 100,00% обработени протоколи в РИК. Резултатите потвърждават убедителната победа на коалиция „Прогресивна България“, която получава подкрепата на 49,14% от гласувалите. На втора позиция е ГЕРБ-СДС със 17,01%, а третото място заема коалицията ПП-ДБ със 7,63%.

Официалните финални данни за региона показват, че още две формации прескачат 4-процентната бариера:

ДПС – 5,23%

„Възраждане“ – 4,12%

Малко под прага за влизане в парламента в Софийска област остават:

ПП МЕЧ – 3,81%

„БСП – Обединена левица“ – 3,61%

„Сияние“ – 2,81%

ПП „Величие“ – 2,18%

Всички останали политически субекти, сред които „Има такъв народ“, „България може“ и „Антикорупционен блок“, събират под 1% от вота на избирателите в областта.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 1 785 гласоподаватели.

Стара Загора

В област Стара Загора преброяването на гласовете приключи окончателно при 100,00% обработени протоколи в РИК. Резултатите затвърждават лидерската позиция на коалиция „Прогресивна България“, която печели вота с 49,41%. Втора политическа сила в региона е ГЕРБ-СДС с 13,06%, а на трета позиция се нарежда коалицията ПП-ДБ със 7,89%.

Официалните данни за Старозагорския избирателен район показват, че 4-процентната бариера прескачат още две формации:

ДПС – 6,63%

„Възраждане“ – 4,85%

Малко под прага за влизане в парламента, но със значима подкрепа в областта, остават:

ПП МЕЧ – 3,81%

ПП „Величие“ – 3,56%

„БСП – Обединена левица“ – 3,29%

„Сияние“ – 2,84%

Останалите участници, сред които „Има такъв народ“, „България може“ и АПС, събират под 1% от гласовете на избирателите.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 1 912 гласоподаватели.

Търговище

В област Търговище преброяването приключи окончателно при 100% обработени протоколи, като коалиция „Прогресивна България“ печели първото място с 40,20%. Втора политическа сила е ДПС, което в региона постига висок резултат от 25,12%, а третото място заема ГЕРБ-СДС със 7,96%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в региона прескачат още две формации: „Алианс за права и свободи – АПС“ с 6,70% и коалицията ПП-ДБ, която събира 4,70%.

На прага на влизане в парламента, но оставайки под него в областта, се нареждат:

„Възраждане“ – 3,10%

„БСП – Обединена левица“ – 2,93%

ПП „Величие“ – 2,64%

ПП МЕЧ – 2,41%

Останалите политически субекти, сред които „Сияние“, „Има такъв народ“ и „Синя България“, събират под 2% от гласовете на избирателите в Търговищко.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 781 гласоподаватели в областта.

Хасково

В област Хасково преброяването на гласовете приключи окончателно при 100,00% обработени протоколи в РИК. Резултатите потвърждават убедителната победа на коалиция „Прогресивна България“, която получава 49,75%. На втора позиция се нарежда ГЕРБ-СДС със 17,07%, а третото място заема ДПС с 11,54%.

Официалните данни за региона показват, че 4-процентната бариера прескача и коалицията ПП-ДБ, която събира 5,62%.

Останалите политически формации в Хасковския избирателен район остават под прага за влизане в парламента, като по-съществен вот получават:

„Възраждане“ – 3,07%

АПС – 2,42%

ПП „Величие“ – 2,41%

ПП МЕЧ – 2,12%

Всички останали участници, сред които „БСП – Обединена левица“, „Сияние“ и „Има такъв народ“, събират под 2% от вота на избирателите в областта.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 984 гласоподаватели.

Шумен

В област Шумен преброяването приключи окончателно при 100% обработени протоколи, като коалиция „Прогресивна България“ печели категорично с 41,99%. Втора политическа сила е ДПС, което в региона постига висок резултат от 18,00%, а третото място заема ГЕРБ-СДС с 10,16%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в областта прескача и коалицията ПП-ДБ, която събира 9,63%.

На прага на влизане в парламента, но оставайки под него в този избирателен район, се нареждат:

„Възраждане“ – 3,63%

ПП „Величие“ – 3,35%

„БСП – Обединена левица“ – 2,93%

ПП МЕЧ – 2,53%

АПС – 2,46%

Останалите политически формации, сред които „Сияние“, „Има такъв народ“ и „Антикорупционен блок“, събират под 2,1% от гласовете на избирателите в Шуменско.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 962 гласоподаватели в областта.

Ямбол

В област Ямбол преброяването приключи окончателно при 100% обработени протоколи, като коалиция „Прогресивна България“ печели безапелационно с 54,95%. Втора политическа сила е ГЕРБ-СДС с 9,71%, а третото място заема коалицията ПП-ДБ с резултат от 6,13%.

Официалните данни потвърждават, че 4-процентната бариера в региона прескачат още три формации: „БСП – Обединена левица“ с 6,08%, ДПС с 4,76% и „Възраждане“, която събира 4,53%.

На прага на влизане в парламента, но оставайки под него в областта, се нареждат:

ПП „Величие“ – 3,48%

ПП МЕЧ – 3,32%

„Сияние“ – 2,28%

Останалите политически субекти, сред които АПС, „Има такъв народ“ и „България може“, събират под 1% от гласовете на избирателите в Ямболско.

Опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 563 гласоподаватели в областта.