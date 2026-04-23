Това са кандидатите, отказали се от депутатски мандати

О бщо 21 кандидати за народни представители са отказали да бъдат депутати в 52-рото Народно събрание. По време на днешното заседание на Централната избирателна комисия (ЦИК) бяха обявени имената на кандидатите на народни представители, които са подали заявления да бъдат заличени от листите с кандидати за депутати. Деветнайсет души поискаха да бъдат заличени от листите на ДПС, един – от „Прогресивна България“, и един – от ГЕРБ – СДС.

Благоевград

От листите на ДПС в 1-ви многомандатен избирателен район (МИР) – Благоевград, се отказват Арбен Мустафов Мименов, Феим Ахмед Иса, Мехмед Касъм Вакльов и Радослав Сабинов Ревански. Следващата в листата е Фатима Исмаил Йълдъс.

Бургас

От листите на ДПС във 2-ри МИР – Бургас, се отказват Ахмед Сюлейман Мехмед и Димитър Росенов Гавазов.

Добрич

Илхан Юсеин Мюстеджеб поиска да бъде заличен от листата на ДПС в 8-ми МИР – Добрич.

Кърджали

От листата на ДПС в 9-и МИР – Кърджали, се отказаха Ерол Емин Мюмюн, Неджми Ниязи Али и Шинаси Мехмед Сюлейман. Следващият в листата е Байрам Юзкан Байрам.

Монтана

От 12-и МИР – Монтана, Мелани Михайлова Сергеева поиска да бъде заличена от листата на ДПС.

Пловдив

От 16-и МИР – Пловдив град, Георги Валентинов Георгиев се отказва от мястото си в листата на ГЕРБ – СДС. Следващият в листата е Красимир Терзиев.

Силистра

В 20-и МИР – Силистра, трима души от листата на ДПС отказват място в парламента – Неждет Джевдет Ниази, Невхис Лютфи Мустафа и Сезгин Басри Алиибрям. Следващият в листата е Тансер Ибрям Бейти.

София

Кирил Атанасов Атанасов се отказва от мястото си в листата на „Прогресивна България“ в 25-и МИР – София.

Стара Загора

Двама души от ДПС се отказват от листите и в 27-ми МИР – Стара Загора – Иса Емин Бесоолу и Николай Тонев Колев. Следващит в листата е Шендоан Ремзи Халит.

Хасково

От листата на ДПС в 29-и МИР – Хасково, се отказва Мехмед Юмер Атаман. Следващият в листата е Станислав Димитров Анастасов.

Шумен

От листата на ДПС в 30-и МИР – Шумен, се отказват Нида Намъков Ахмедов и Айсел Алиева Мустафова. Следващият в листата е Хамид Бари Хамид.

Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-рото Народно събрание.