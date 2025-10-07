България

Вицепрезидентът връчи наградите за „Кмет на годината“

Всички общини трябва да бъдат равнопоставени, заяви Илияна Йотова на церемонията по връчване на наградите в националния конкурс „Кмет на годината“

7 октомври 2025, 16:20
Източник: Пресцентър на президентство

И скаме сърцето на България да пулсира навсякъде, не правим разлика между малки и големи общини. Всички трябва да бъдат равнопоставени – да дават максимално от себе си, но и да получават. Защото ако в 21 век рухнат общините, ще рухне и държавата. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на церемонията по връчване на наградите в националния конкурс „Кмет на годината“.

Конкурсът се организира за 13-а поредна година от Kmeta.bg, победителите се избират чрез онлайн гласуване. Вицепрезидентът определи Kmeta.bg като говорител на местната власт, а отличията в конкурса – като признание, стимул и отговорност.

„Носите огромен товар на плещите си – много очаквания и високи отговорности. Трябва да решавате всекидневни проблеми, да се справяте с кризите пред страната. Вие се справяте и заедно с това предлагате на българските граждани устойчиво развитие. Вие не сте само стопани на поверената ви община, от вас зависи как ще изглежда развитието на цялата държава“, обърна се вицепрезидентът към кметовете.

В приветствието си Илияна Йотова отново призова за повече самостоятелност за местната власт. „Последните кризи отново показаха, че често пъти сте с вързани ръце. Ако имахте повече правомощия, някои от катастрофите можеше да бъдат избегнати. За съжаление, децентрализацията, за която говорим от десетилетия, все още не е факт“, посочи вицепрезидентът.

Йотова подчерта, че българският кмет е човек, който с много малко прави много. „Непрекъснато се срещам с вас – от единия до другия край на България. Оценявам високо вашите амбиции, те са свързани с просперитета на хората, с добрите отношения с бизнеса, с високо развита икономика. За всичко това трябва обща национална амбиция“, заяви вицепрезидентът. Тя изтъкна, че България има всички възможности да бъде лидер в Югоизточна Европа.

Вицепрезидентът връчи големите награди в категорията „Кмет на годината“. Отличието за малка община отиде при Диана Овчарова, кмет на община Ивайловград. Кметът на община Тутракан Станчо Ставрев взе наградата за средна община, а за голяма призът отиде при кмета на община Ямбол Валентин Ревански.

