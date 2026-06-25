България

Ивайло Мирчев: Настояваме за преработка на бюджета до 3% дефицит

Депутатите от ДБ предупреждават за опасност от „румънски сценарий“ и призовават за овладяване на бюджетния дефицит до 3%

Стела Христова Стела Христова

25 юни 2026, 11:35
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К оалицията „Демократична България“ разкритикува остро проектобюджета на управляващите от „Прогресивна България“, определяйки го като проинфлационен и идентичен с финансовите политики, които преди време доведоха до масови протести срещу правителствата на ГЕРБ и ДПС. Според депутатите от ДБ внесеният проект не съдържа необходимите реформи и продължава практиката на теглене на милиарди евро нов външен дълг, вместо да се стреми към балансирана рамка за следващите три години.

ПП-ДБ поиска пренаписване на Бюджет 2026

Ивайло Мирчев настоя финансовият министър да изтегли и преработи финансовата рамка, за да постигне дефицит от 3%, като предупреди, че управляващите не спират изтичането на публични средства към фирмени мрежи, свързани с ГЕРБ и ДПС. Божидар Божанов посочи бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) като основно „корупционно кранче“ и изрази скептицизъм относно кандидатурата за подуправител на касата, определяйки я като лишена от реформаторски дух. В тази връзка ДБ планира да внесе законопроект за премахване на позицията на втория подуправител в НЗОК, въведена от предишните управляващи.

Икономистът Мартин Димитров подчерта, че проектобюджетът нарушава ключовото фискално правило за преразпределение под 40% от БВП, което се е случвало само веднъж преди това – при бюджета на ГЕРБ през 2025 г.. Той предупреди, че този подход поставя публичните финанси под сериозен риск и може да тласне държавата към „румънски сценарий“. От „Демократична България“ се противопоставиха и на идеите за премахване на Комисията по досиетата, определяйки това като „антиреформа“ и връщане в миналото, което би премахнало проверките за принадлежност към Държавна сигурност.

"Пълна катастрофа": Първи политически реакции след представянето на Бюджет 2026

Въпреки че ДБ не вижда своите десни мерки в проектобюджета, депутатите отбелязаха, че единствената приета тяхна идея е държавните служители сами да започнат да плащат осигуровките си. Мартин Димитров бе категоричен, че с необходимия план за реформи дефицитът може да бъде овладян още през 2026 г., а пропуснатият момент сега крие опасност финансовата стабилизация да се окаже непостижима в бъдеще.

Редактор: Стела Христова
Източник: Пресцентър на „Демократична България“    
Демократична България Бюджет 2026 държавен дълг фискална политика НЗОК корупция Мартин Димитров
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