ПП-ДБ поиска пренаписване на Бюджет 2026

„Продължаваме Промяната-Демократична България” поиска пренаписване на бюджета. Новината обяви в кулоарите на парламента депутатът от партията Мартин Димитров.

ПП-ДБ: Това е най-левият бюджет от повече от 20 години

„Това е критично важно да се направи. Иначе вървим към катастрофа следващите години. Първо тези 5 млрд. лв. касичка предвидени като допълнителен дълг, с който не се финансира дефицитът, да отпаднат веднага. Стига вече касички в бюджета. Второ да не се увеличава данъкът върху дивидентите от 5 на 10 процента. Не може с по-високи данъци да намаляваш сивата икономика. Това е шизофренно. Да няма увеличение на осигуровките, да има по-голяма събираемост. Тези два процентни пункта ще ударят всеки работещ българин у нас”, уточни той.