България

Александър Томов влиза в надпреварата за президент

Политикът акцентира върху демографската криза, доходите и по-силната роля на президентската институция

Стела Христова Стела Христова

31 август 2026, 17:08
Александър Томов влиза в надпреварата за президент
Александър Томов   
Източник: БГНЕС

П роф. Александър Томов обяви, че ще се кандидатира за президент на Република България. В обръщение от 31 август той посочва, че е взел решението след „сериозен размисъл“ и след предложение от група български учени, общественици и представители на културата и спорта.

Като основен мотив за участието си в президентската надпревара Томов посочва социалните, икономическите и демографските проблеми на страната. Според него България се намира в дълбока криза, натрупвана през последните три десетилетия.

Томов твърди, че растящите цени, бедността, емиграцията на млади хора и застаряването на населението поставят страната пред сериозен демографски риск. По думите му настоящите политики не са достатъчни, за да обърнат тенденцията.

„Пред съвестта си на български гражданин аз не искам това да се случи. Искам да предложа решения, които да спрат сегашната разрушителна социална и демографска криза“, заявява той.

Томов посочва, че разполага с програма, чиято основна цел е ускоряване на икономическия растеж и увеличаване на доходите. Според него именно икономическото развитие трябва да бъде в основата на усилията за преодоляване на демографската криза. „Длъжен съм да представя тази програма и да поискам подкрепа на народа за нея“, заявява кандидатът.

Една от основните тези в обръщението му е свързана с правомощията на държавния глава. Томов оспорва разбирането, че президентът разполага с твърде ограничени възможности да влияе върху стратегическото развитие на страната.

Като един от авторите на действащата Конституция той заявява, че президентската институция трябва да има по-силна роля като гарант за единството на нацията и като фактор за диалог между институциите. „Искам да върна законната сила на българския президент - като носител на стратегията, като гарант и носител на единството на нацията, като представител на страната в международните отношения, като главнокомандващ на въоръжените сили“, посочва Томов.

Според него замисълът при приемането на Конституцията преди 35 години е бил България да има силен президент, без това да отнема правомощия от парламента, правителството или съдебната власт.

Борбата с корупцията също ще бъде сред акцентите в президентската кампания на Томов. Той заявява, че няма да остава безучастен при данни за злоупотреби с държавни средства, отнемане на бизнеси и имущество или натиск върху граждани.

Томов изразява подкрепа за действията на настоящото правителство срещу корупцията по високите етажи на властта, но смята, че усилията трябва да бъдат разширени.

„Виждам своята роля в надграждане на тези усилия и разкриването на истината за ограбването на българската икономика“, посочва той.

В обръщението си Томов заявява още, че при евентуален избор ще настоява за значително по-активна роля на президента в международните отношения. Сред поставените от него цели са повишаване на международния авторитет на България, привличане на повече чуждестранни инвестиции и ускоряване на икономическото и технологичното развитие.

Друг основен приоритет, който Томов очертава, е постигането на национално съгласие и преодоляването на политическите и обществените разделения.

„Всичко това може да се постигне само ако загърбим разделенията от миналото и очертаем здрава рамка на национално съгласие въпреки историческите разломи и идейните различия“, заявява той.

В края на обръщението си Томов критикува опитите, по думите му, президентската надпревара да бъде съсредоточена около един кандидат и да бъдат избягвани политическите дебати. Според него подобен подход демотивира избирателите и ограничава възможността за реален сблъсък на идеи и програми.

„Имам чиста съвест за миналото, победих репресиите срещу себе си, вярвам, че България и нейният народ заслужават много по-добро бъдеще, за което си струва да се живее“, завършва Александър Томов обръщението си.

Редактор: Стела Христова
Източник: NOVA    
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