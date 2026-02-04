"ДПС-Ново начало" при президента Йотова: Служебният премиер не бива да е приближен до някоя партия

Има данни за секта и деца по случая с хижа "Петрохан"

В тори ден президентът Илияна Йотова продължава консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии.

В 10.00 ч. на "Дондуков 2" пристигнаха представителите на парламентарната група на „ДПС – Ново начало” - зам.-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутатът Атидже Алиева-Али.

Източник: БТА

ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

"В следващите седмици трябва да бъдат взети много спешни решения, протестиращите поискаха максимално бърза промяна. България работи с удължен бюджет, трябва да се преодолее ценовия шок, да се мисли за спешни мерки за уязвимите хора, както и за доходите на гражданите. Последните промени в Конституцията са несъстоятелни във връзка със съставянето на служебен кабинет. Стремим се към предвидимост и максимална стабилност на страната. Правим всичко възможно изборите да бъдат на първата възможна дата след Великденските празници", каза преди началото президентът. И подчерта, че отговорността за списъка с лицата от "домовата книга" се носи от парламента, който ги е назначил.

Източник: Бойко Кючуков

Искра Михайлова пожела ползотворна работа, вяра и сили, за да се справи президентът със задачата да се грижи за интересите на народа.

"Имате доста широк избор за служебен премиер. За нашата политическа сила министър-председателят, определен от президента, носещ върху себе си ангажимента за честни избори, трябва да има доказан административен опит, който познава структурите на държавата. Не бива да е приближен до някоя партия", заяви Михайлова.

Източник: БГНЕС

По думите ѝ от формацията подкрепят синхрона и взаимното уважение между институциите.

"Виждаме в лицето на президента човек, с когото можем да водим диалог. Най-важната задача на служебния кабинет е да гарантира честни и прозрачни избори, които да доведат до доверие на българите в институциите и партиите. Апелираме той да се отнесе с нужното доверие и уважение към избирателите. За съжаление, имаме горчив опит от проведен в миналото вот, в който бяха нарушени права поради технически проблеми, както и на хора в малки населени места. Честността на изборите означава всеки гражданин да се почувства уважен, за да упражни правото си на глас. Правата на българите за нас са първи приоритет", категорична бе Михайлова.

Според нея са необходими и редица икономически мерки - нормализиране на политиката на ценообразуване и ограничаване на спекулата - за да се успокои напрежението около въвеждането на еврото.

"Служебното правителство трябва да положи усилия за продължаване на инвестиционната програма на общините. Нямаме текущ бюджет, работим с прехвърлен, той не е пълноценен и не следва определени политики. Нужен е стриктен контрол в изразходване на средствата. Ще подкрепим само социално насочен бюджет, който изпълнява ангажиментите си към хората", смята Михайлова.

Източник: БГНЕС

Президентът Илияна Йотова и нейният екип работят за това изборите да се проведат на първата възможна дата след великденските празници, заяви още държавният глава по време на консултациите с "ДПС – Ново начало".

По-късно днес предстои Илияна Йотова да се срещне и с представители от „БСП – Обединена левица“ – в 11:30 ч., и на „Има такъв народ“ – в 13:00 ч.

Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане" - предварително заяви отказа си да се яви на консултации. От там поясниха, че частично допустим за служебен премиер за нея е единствено Андрей Гюров. Партията призова за бързо определяне на дата за предсрочен вот.

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

Вчера президентът се срещна с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

"Най-важната цел е провеждането на честни, прозрачни и добре организирани избори", каза Йотова в началото на консултациите с ГЕРБ-СДС, като посочи, че се прави всичко възможно да има първата възможна дата за провеждане на избори. "Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани за честни и прозрачни избори", заяви президентът по време на консултациите с ПП-ДБ.

ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС смята, че пред президента хипотетично има още една възможност за служебен премиер, извън вече обсъжданите имена – ако Илияна Йотова прецени, че сред народните представители има подходящ, каза зам.-председателят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева по време на срещата с президента. Илияна Йотова отговори, че ще го предложи на останалите парламентарни групи, но предвид малкото време, което има до изборите, не знае дали това е възможно.

От ПП-ДБ посочиха, че най-разумната дата за избори е 19 април.

ПП-ДБ искат избори на 19 април

Миналата седмица Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, записани в Конституцията. Петима души изразиха готовност да поемат поста – подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Според Конституцията президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.