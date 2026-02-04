България

Консултациите при Йотова: „БСП – Обединена левица“ разговаря с президента

Консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии продължават

4 февруари 2026, 11:30
Консултациите при Йотова: „БСП – Обединена левица“ разговаря с президента
Източник: БТА

П резидентът Илияна Йотова продължава консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. 

В 11.30 ч. на "Дондуков 2" за среща с президента дойдоха представителите на „БСП – Обединена левица“ - ззаместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, както и заместник-председателите на парламентарната група Кирил Добрев и Мая Димитрова.

"Благодаря, че се отзовахте на поканата за консултациите и показвате отговорно отношение като парламентаристи на фона на предстоящите парламентарни избори и тежките решения, които предстоят в държавата. Смятам, че целта ни е обща. Тя беше ясно заявена от стотици хиляди граждани по време на протестите - не само по отношение на справедливата работа на институциите и борбата с корупцията, но и като първо и основно условие: провеждането на честни, прозрачни и много добре организирани избори. Само така можем да върнем доверието на хората в изборния процес, а оттам и доверието в институциите", заяви президентът Йотова в началото на консултациите.

"Отговорността за служебния кабинет е изцяло на Народното събрание", добави тя.

"Нуждаем се от спешни решения и действия, за да се спре ценовият шок", каза още Илияна Йотова.

И подчерта изключителната важност на консултациите, като изтъкна, че до този момент те са "много резултатни и съдържателни".

"Искам да чуя мнението Ви за това какво трябва да се направи в следващите месеци. Преценката ми, както и на моя екип, е, че трябва да се спре ценовият шок, да се набележат най-спешните и реалистични мерки за най-уязвимите и най-бедните хора - нещо, което напълно приляга и на вас като лява партия. Трябва да видим и какво ще правим с проектите и финансирането на общините, които не могат да чакат повече, както и как ще изпълняваме нашите европейски и външнополитически ангажименти", подчерта държанвият глава. 

Йотова посочи, че всичко това се случва на фона на буквална липса на бюджет - или поне на адекватна финансова рамка.

"В момента работим с 1/12 от миналогодишния бюджет, а бюджетът за 2025 година, независимо от добрите или лошите си страни, все пак не е бюджет на държава, която вече е в еврозоната", заяви тя. 

Драгомир Стойнев се обърна към президента с думите: "Цялата държава разбира в каква тежка и абустрда ситуация сте поставена".

"Според мен и самите политически сили, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел. Може би остана само ПП–ДБ, които бяха и най-големите „радетели“ на тези промени. Вие нямате свободен избор и сте огранчиена от определена бройка хора, от които може да избирате за служебен премиер. Смятам, че Народното събрание също трябва да понесе своята отговорност. Казвам го, защото не трябва да се прехвърля отговорността към президентската институция или, още по-лично, към Вас", заяви той. 

По думите му задачата на президента в момента е затруднена и заради липсата на бюджет.

"Хората си търсят своето. Започва социално напрежение, а ние като социално отговорна партия усещаме недоволството у хората. За тях е важно ангажиментите да се изпълняват, но за съжаление виждам, че предстоят многотрудни времена. Всички политически сили и парламентът, както казахте, сме длъжни да поемем отговорност и да помогнем на служебния кабинет в неговата дейност", изтъкна той. 

"ДПС-Ново начало" при президента Йотова: Служебният премиер не бива да е приближен до някоя партия

Преди това при президента Йотова бяха представителите на парламентарната група на „ДПС – Ново начало” - зам.-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутатът Атидже Алиева-Али. 

"Имате доста широк избор за служебен премиер. За нашата политическа сила министър-председателят, определен от президента, носещ върху себе си ангажимента за честни избори, трябва да има доказан административен опит, който познава структурите на държавата. Не бива да е приближен до някоя партия", заяви Искра Михайлова пред президента.

По-късно предстои Илияна Йотова да се срещне и с представители на „Има такъв народ“ – в 13:00 ч.

В търсене на служебен премиер: Кой е най-подходящ за поста?

Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане" - предварително заяви отказа си да се яви на консултации. От там поясниха, че частично допустим за служебен премиер за нея е единствено Андрей Гюров. Партията призова за бързо определяне на дата за предсрочен вот.

Във вторник президентът се срещна с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

"Най-важната цел е провеждането на честни, прозрачни и добре организирани избори", каза Йотова в началото на консултациите с ГЕРБ-СДС, като посочи, че се прави всичко възможно да има първата възможна дата за провеждане на избори. "Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани за честни и прозрачни избори", заяви президентът по време на консултациите с ПП-ДБ.

ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС смята, че пред президента хипотетично има още една възможност за служебен премиер, извън вече обсъжданите имена – ако Илияна Йотова прецени, че сред народните представители има подходящ, каза зам.-председателят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева по време на срещата с президента. Илияна Йотова отговори, че ще го предложи на останалите парламентарни групи, но предвид малкото време, което има до изборите, не знае дали това е възможно.

От ПП-ДБ посочиха, че най-разумната дата за избори е 19 април.

ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

Миналата седмица Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, записани в Конституцията.

Петима души изразиха готовност да поемат поста – подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Според Конституцията президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

йотова консултации бсп
Последвайте ни
Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

СО затваря два буферни паркинга на метрото и ги прави платени

СО затваря два буферни паркинга на метрото и ги прави платени

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

Не слагайте тези храни във вашия еър фрайър

Не слагайте тези храни във вашия еър фрайър

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Юруш на черешите, не, на S-класите, дават ги с по 33 000 евро отстъпка

Юруш на черешите, не, на S-класите, дават ги с по 33 000 евро отстъпка

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Енергийният министър: Започват извънредни проверки за цените на електроенергия

Енергийният министър: Започват извънредни проверки за цените на електроенергия

България Преди 8 минути

Жечо Станков увери, че ще обърнат внимание на всяка индивидуална жалба

Снимката е илюстративна

FT: Руски апарати са шпионирали европейски спътници в орбита

Свят Преди 35 минути

„И двата спътника са заподозрени в „радиоелектронно разузнаване“, заяви генерал-майор Михаел Траут, началник на космическото командване на германските въоръжени сили

Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница

Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница

България Преди 1 час

То е настанено за лечение в болница със счупен гръден прешлен

Пазете се! Нелегални пептиди за отслабване от Китай заляха онлайн пазара

Пазете се! Нелегални пептиди за отслабване от Китай заляха онлайн пазара

България Преди 1 час

Продавачите признават, че нямат легализация за свободна продажба

Гърция и Турция: Ново напрежение в Егейско море

Гърция и Турция: Ново напрежение в Егейско море

Свят Преди 1 час

На девети февруари е планирано заседание на най-високо ниво - в Анкара трябва да се събере Върховният съвет за сътрудничество между Гърция и Турция

Ниагарският водопад замръзна

Ниагарският водопад замръзна

Любопитно Преди 1 час

Късната диагноза убива: България и Кипър водят по смъртност от рак

Късната диагноза убива: България и Кипър водят по смъртност от рак

България Преди 1 час

Проф. Желязко Арабаджиев заяви, че страната ни е трета в ЕС по достъп до иновативни терапии, но пациентите идват твърде късно

<p>Защо шедьовърът &bdquo;Брулени хълмове&ldquo; е толкова неразбран</p>

Шедьовър, който отказва да бъде опитомен: Защо „Брулени хълмове“ остава най-неразбраният роман

Любопитно Преди 1 час

Въпреки популярността на готическата литература по онова време, не е изненадващо, че „Брулени хълмове“ скандализира читателите от XIX век – епоха на строг морален контрол

Звезда от "Хари Потър" се превърна в талисман за Лунната Нова година в Китай

Звезда от "Хари Потър" се превърна в талисман за Лунната Нова година в Китай

Свят Преди 1 час

"Хари Потър" е изключително популярен в Китай, като са продадени стотици милиони книги, а повторно пускане на първия филм от поредицата през 2020 г. донесе над 13,6 милиона долар за три дни

<p>Готов ли е Путин за мир?</p>

Готов ли е Путин за мир? Преговорите в Абу Даби ще покажат

Свят Преди 1 час

Това, което ще излезе от преговорите тази седмица, може най-сетне да покаже дали руският президент е сериозен

,

Защо курсът на златото и среброто изведнъж се срина?

Свят Преди 1 час

След поредните рекорди от миналата седмица цените на златото и среброто претърпяха рязък спад

<p>Графика на &quot;Евробарометър&quot; показва как са настроени българите за бъдещето</p>

"Евробарометър": Повечето българи са настроени оптимистично за бъдещето

България Преди 2 часа

За бъдещето на ЕС са оптимисти 53 на сто от българските участници в допитването и 57 на сто от останалите европейци

<p>&quot;Европа е нашият най-мощен щит&quot;</p>

"Европа е нашият най-мощен щит": Гражданите на ЕС дълбоко загрижени за сигурността, призовават за единство

Свят Преди 2 часа

На фона на многобройните предизвикателства гражданите изразяват желание Европейският съюз да бъде укрепен

,

Зимните олимпийски игри – от дебют в Шамони до рекорден брой участници в Пекин

Любопитно Преди 2 часа

Тази година надпреварата ще се проведе в периода 6-22 февруари и обещава поредна порция емоции, драма, интрига и рекорди

Сейф ал Ислам

Краят на „Меча на исляма“: Кой беше Сейф ал Ислам

Свят Преди 2 часа

За българската общественост името на Сейф ал Ислам завинаги ще остане свързано с най-мъчителния дипломатически казус в съвременната ни история – делото срещу българските медицински сестри и палестинския лекар

<p>Бившият принц Андрю&nbsp;напусна дома си в Уиндзор</p>

Андрю Маунтбатън-Уиндзор напусна дома си в Уиндзор

Свят Преди 2 часа

Бъкингамският дворец обяви още през октомври, че Маунтбатън-Уиндзор ще напусне Роял Лодж, като решението съвпадна с официалното отнемане на титлата му принц

Всичко от днес

От мрежата

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Ралица Паскалева в снежна приказка с Теодор Салпаров

Edna.bg

Виктория Зайкова от Hell's Kitchen отваря ресторант

Edna.bg

Георги Кабаков свири ЦСКА - Арда, а Никола Попов - Левски - Ботев Враца

Gong.bg

Скот Паркър ексклузивно за DIEMA SPORT 2: Чашата е наполовина пълна

Gong.bg

"БСП-Обединена левица" на консултации при президента Илияна Йотова

Nova.bg

Изтекоха кадри на голи жени от козметично студио в Казанлък

Nova.bg