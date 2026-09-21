Свят

Мистериозна отровна риба се появи в Индия след наводненията

Властите в щата Бихар призоваха местните жители да не ядат неизвестните риби, донесени от наводненията

21 септември 2026, 07:59
Мистериозна отровна риба се появи в Индия след наводненията
Източник: IStock
  • Властите в индийския щат Бихар предупреждават да не се яде неизвестна риба, попаднала в местните реки след опустошителните наводнения в Непал, заради риск от замърсяване.
  • В река Гандак са се появили редки индийски багарии - големи сомове, достигащи до около 2 метра, които не са познати на местните жители.
  • Вече има хора с предполагаемо хранително отравяне, потърсили медицинска помощ след консумация на рибата; според властите тя може да е била изложена продължително на замърсена вода, отпадъчни води и животински трупове.

Жителите на индийския щат Бихар са призовани да не ядат неизвестна риба, донесена от наводнения от Тибет и Непал, съобщава The Times of India. 

Властите на щата издадоха съответно съобщение на 1 септември. Те отбелязаха, че опустошителните наводнения в Непал са довели до навлизането в река Гандак на множество риби, непознати на местните жители.

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Алармира се, че рибите от съседната страна може да са отровни, тъй като са били във вода, замърсена с отпадъчни води, животински трупове и други вредни вещества дълго време след наводнението.

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По-конкретно, в река Гандак са се появили редки индийски багарии - големи соми, достигащи до два метра дължина.

Няколко души вече са потърсили медицинска помощ със симптоми на отравяне, след като са яли тази риба.

Източник: БГНЕС    
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