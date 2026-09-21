Мистериозна отровна риба се появи в Индия след наводненията

Властите в индийския щат Бихар предупреждават да не се яде неизвестна риба, попаднала в местните реки след опустошителните наводнения в Непал, заради риск от замърсяване.

В река Гандак са се появили редки индийски багарии - големи сомове, достигащи до около 2 метра, които не са познати на местните жители.

Вече има хора с предполагаемо хранително отравяне, потърсили медицинска помощ след консумация на рибата; според властите тя може да е била изложена продължително на замърсена вода, отпадъчни води и животински трупове.

भारत ने 500 टन हिल्सा मछली यानी इलीश माछ बांग्लादेश को बेचा है. अभी 300 टन और जाएगा. आज तक तो हम लोग यही सुने थे कि बांग्लादेश से हम लोग इलीश मछली मंगाते हैं. गंगा (पद्मा) नदी का इलीश.



लेकिन भारतीय मछुआरों ने खेल पलट दिया है. मोदी युग में भारत में मछली उत्पादन तेजी से बढ़ा है. pic.twitter.com/qw9J9PXMIG — Dilip Mandal (@Profdilipmandal) September 18, 2026

Жителите на индийския щат Бихар са призовани да не ядат неизвестна риба, донесена от наводнения от Тибет и Непал, съобщава The Times of India.

Властите на щата издадоха съответно съобщение на 1 септември. Те отбелязаха, че опустошителните наводнения в Непал са довели до навлизането в река Гандак на множество риби, непознати на местните жители.

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Алармира се, че рибите от съседната страна може да са отровни, тъй като са били във вода, замърсена с отпадъчни води, животински трупове и други вредни вещества дълго време след наводнението.

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По-конкретно, в река Гандак са се появили редки индийски багарии - големи соми, достигащи до два метра дължина.

Няколко души вече са потърсили медицинска помощ със симптоми на отравяне, след като са яли тази риба.