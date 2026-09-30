Спяха екзекуцията на Криста Пайк в последния момент

Е кзекуцията на Криста Гейл Пайк беше спряна в последния момент от федерален апелативен съд. Решението беше взето около час преди насроченото изпълнение на смъртната присъда на 50-годишната жена чрез смъртоносна инжекция, пише „Пипъл“.

Апелативният съд на Шести окръг постанови временно спиране, за да разгледа по-подробно твърденията на защитата, че при постановяването на смъртната присъда не са били отчетени в достатъчна степен данните за тежко сексуално насилие и травми, които Пайк е преживяла като дете. Съдиите трябва да решат и дали последното искане на защитата представлява опит за възобновяване на предишното дело или нова петиция.

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Пайк е осъдена на смърт за убийството през 1995 г. на 19-годишната Колийн Слемър, нейна съученичка от професионален център в Ноксвил. По това време Пайк е била на 18 години. Според съдебните документи тя, тогавашният ѝ приятел Тадарил Шип и Шадола Питърсън са отвели Слемър в гориста местност, където тя е била нападната и убита. Пайк е признала участието си в убийството.

Делото придоби широк отзвук заради жестокостта на убийството и подробностите около него. Слемър е била многократно бита и порязвана, а по тялото ѝ са били издълбани пентаграми. Според съдебните материали Пайк е взела част от черепа на жертвата като сувенир.

Защитата на Пайк не оспорва извършеното убийство, но настоява смъртната присъда да бъде заменена с доживотен затвор. Адвокатите посочват възрастта ѝ към момента на престъплението, психичните ѝ проблеми и историята на тежко сексуално насилие и пренебрегване в детството. По съдебни документи Пайк е преживяла сексуално насилие още в ранна детска възраст, а впоследствие е била диагностицирана с биполярно разстройство и посттравматично стресово разстройство.

Губернаторът на Тенеси Бил Лий отхвърли молбата ѝ за помилване в понеделник, а ден по-късно Върховният съд на САЩ отказа да спре екзекуцията. След решението на апелативния съд обаче изпълнението на присъдата беше временно блокирано. Не е определен срок, в който съдът трябва да се произнесе по същество.

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Главната прокуратура на Тенеси незабавно поиска от Върховния съд на САЩ да отмени спирането. Междувременно зрители вече са се били събрани в затвора „Ривърбенд“ в Нешвил, където е трябвало да бъде извършена екзекуцията.

Ако присъдата бъде изпълнена, Пайк ще стане първата жена, екзекутирана в Тенеси от поне 200 години насам. Тя би била и първият човек в съвременната история на щата, екзекутиран за престъпление, извършено на 18-годишна възраст.