17 март 2026, 09:39
Неприятен жребий за Григор Димитров в Маями
Р афаел Колиньон ще бъде първият съперник на Григор Димитров в турнира от сериите "Мастърс" по тенис в Маями. Това отреди жребият за основната схема на втората за сезона надпревара от категория "АТР 1000".

34-годишният българин и 24-годишният белгиец имат само един официален мач и той се проведе скоро. При старта на настоящия сезон Колиньон спечели със 7:6 (1), 6:3 във II кръг на "АТР 250" в Бризбън и сложи начало на негативна серия от общо четири поредни загуби за Димитров.

Григор Димитров се класира за третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс

Първата ни ракета успя да я прекъсне едва този месец, класирайки се за II кръг на "Мастърс" в Индиън Уелс преди две седмици. Там обаче походът на Димитров беше моментално спрян от световния №1 Карлос Алкарас. Така Димитров разполага с пет поражения след седем изиграни мача на сингъл през 2026 г.

Ако успее да вземе реванш от Колиньон в Маями, Димитров ще се изправи във II кръг срещу поставения под №13 Флавио Коболи, по право почиващ на старта. Срещу 23-годишния италианец нашият топ състезател няма двубои във веригата на АТР.

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

