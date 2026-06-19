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"Русия е най-голямата заплаха за НАТО и свободата в Европа"

Това каза германският външен министър Вадефул

19 юни 2026, 06:45
"Русия е най-голямата заплаха за НАТО и свободата в Европа"
Източник: iStock

В ойната срещу Украйна разруши последните илюзии за възможно взаимно разбирателство с Русия. За ДВ германският външен министър Вадефул каза, че Русия представлява най-голямата заплаха за свободата и сигурността в Европа, съобщава Deutsche Welle.

За германския външен министър Йохан Вадефул подкрепата за Украйна в момента е в центъра на европейската политика за сигурност. „Трябва да подкрепим Украйна заедно“, казва той в ексклузивно интервю за ДВ. В него първият дипломат на Германия използва необичайно остри и ясни думи за руския агресор: „Русия представлява най-голямата заплаха за НАТО, както и за свободата и сигурността в Европа."

Войната в Украйна – "суров урок" за Европа

Според германския политик Европа „получи суров урок“ от Русия, която разпали пълномащабна война срещу Украйна. На въпрос дали руският президент Путин няма да се окаже по-издръжливият в това противопоставяне, Вадефул бе категоричен: „Ние винаги ще можем да издържим по-дълго."

Дипломация – да, но "без илюзии"

По думите на министъра руската агресия е променила фундаментални неща. „Последните илюзии за възможно взаимно разбирателство с Русия бяха разрушени от тази агресивна война.“ Вадефул не изключва дипломатическите усилия, но подчертава, че те трябва да се водят „без илюзии“.

В обозримо бъдеще сигурността на Европа ще може да се гарантира само в противопоставяне срещу Русия, подчерта още германският външен министър. „Ако територията на НАТО бъде атакувана, а това по същество означава Русия, няма да се поколебаем нито за секунда - германските войници ще защитават всеки един сантиметър", уверява Вадефул.

Германия не може да допусне Русия и нейният президент Владимир Путин да разпалят в Европа война, която не е предизвикана от нищо, и да се опитат да прекроят границите.

В тази връзка първият дипломат на Берлин призова да не се допускат такива действия, още повече от страна, която сама е предоставила на Украйна гаранции за сигурност, подписвайки споразумение за ядреното оръжие. „Германия ще бъде твърда по този въпрос“, подчерта Йохан Вадефул в ексклузивното си интервю за ДВ. 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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