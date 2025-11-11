Хванаха деца, продвали дрога в Горна Оряховица

П олицията задържа 16-годишен ученик в Горна Оряховица за разпространяване на наркотични вещества около училищата, съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР във Велико Търново старши комисар Димитър Машов.

На съвместния брифинг с окръжния прокурор Христо Христов беше уточнено, че в рамките на ден, задържаният младеж е продавал около 50 грама марихуана на ученици и деца от Горна Оряховица и Лясковец. Вчера около 16:30 часа той е задържан в момент, когато е сортирал дози - топчета с марихуана. В дома му са намерени 20 топчета марихуана и един грам амфетамин. В тайник са открити още топчета марихуана, готови за разпространение. Задържан е и неговият помощник, който е на 17 години. Образувано е досъдебно производство.

Днес на двамата непълнолетни са повдигнати обвинения, каза окръжният прокурор Христо Христов. Предстои прокуратурата да направи искане за мярка “задържане под стража“ на този, който е разпространявал наркотиците. Христов подчерта, че такава мярка се прилага в изключителни случаи спрямо непълнолетните лица. „Случаят е изключителен, защото за това лице точно преди една година е с влязло в сила присъда, постановена от Районния съд в Горна Оряховица за държане на наркотични вещества с наказание пробация в рамките на 10 месеца“, посочи окръжният прокурор. Присъдата е влязла в сила през ноември миналата година и към този момент той вече я е изтърпял. Същевременно по време на пробационната мярка младежът е бил залавян отново за държане на наркотични вещества с цел разпространение, а досъдебното му производство за второ деяние е приключило вчера. Установено е, че в рамките на последните 10 дни задържаният е продал наркотични вещества на близо 10 непълнолетни лица. Само във вчерашния ден в чата на мобилния му телефон е имало множество запитвания за купуване на дози марихуана, каза още Христов.

На 17-годишния е наложено наблюдение под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая. Наркотичните вещества са се разпространявали в района на големите професионални гимназии и училища в Горна Оряховица. Продавали са топчета от 2,8 грама, за цена от 50 лв. За повдигнатото обвинение законът предвижда най-тежко наказание - до три години лишаване от свобода, с оглед възрастта на извършителя, каза прокурорът.

От септември съгласно съвместна заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и изпълняващия функцията главен прокурор Борислав Сарафов е в ход акция срещу разпространението на наркотични вещества със засилено внимание около училищата, допълниха от двете институции.