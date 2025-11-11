Любопитно

Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер

Емоционални реакции ще съпътстват трудното решение

11 ноември 2025, 17:29
Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер
Източник: NOVA

Н апрегната вечер очаква съквартирантите в социалния експеримент Big Brother днес от 22:00 ч. по NOVA. За разлика от традиционните елиминации досега, не зрителите, а обитателите на най-популярната къща в България ще определят кой трябва да си тръгне на крачка от големия финал на предаването.

.
Източник: NOVA

През последните няколко дни участниците свободно можеха да обсъждат своя потенциален избор и мотивите зад него, като днес той предстои да стане реалност. Завръщането на темпераментната Михаела също донесе със себе си нови въпросителни и промяна в стратегиите на някои от съквартирантите.

.
Източник: NOVA

Бившата носителка на титлата “Овца” е защитена от изгонване, а изкусителната Сияна получи ценен имунитет. Всеки друг от обитателите на Къщата може да каже последно сбогом на Big Brother и шанса за голямата победа след броени часове.

.
Източник: NOVA

Колко труден ще бъде изборът на съквартирантите и чия мечта ще остане в историята?

Гледайте в новия епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA    
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 10 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 10 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 11 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 10 часа

