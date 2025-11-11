Кометата C/2025 V1 (Борисов) достига най-близката си точка до Земята

К омета, никога досега невиждана и проявяваща някои дребни сходства с печално известния междузвезден обект 3I/ATLAS, е на път да направи най-близкия си подход до нашата планета само дни след като е била засечена да се приближава с висока скорост.

Новооткритата комета със сигурност е възникнала в рамките на Слънчевата система.

Новата комета, наречена C/2025 V1 (Борисов), е забелязана за първи път на 2 ноември от любителя астроном Генадий Борисов от Крим. Тя ще достигне най-близката си точка до Земята във вторник (11 ноември), когато ще се намира на минимално разстояние от 64 милиона мили (103 милиона километра), или приблизително 270 пъти по-далеч от Луната, съобщава Orbital Today. Най-близката си точка до Слънцето, т.нар. перихелий, кометата ще достигне в неделя (16 ноември).

C/2025 V1 има видима величина около 13,8, което я прави твърде слаба, за да бъде видяна с просто око. Въпреки това новата комета може да бъде различима от любители с добър телескоп или бинокъл за наблюдение на звезди. В момента се намира в съзвездието Дева, посочва TheSkyLive.com.

Междузвездна комета наближава Слънцето

Ако името "Борисов" ви звучи познато, това е така, защото Генадий Борисов откри и втория известен междузвезден обект (ISO), кометата "Борисов", през 2019 година. Подобно на 3I/ATLAS, който беше забелязан през юли тази година, тази "извънземна" комета е била изхвърлена от далечна звезда в Млечния път и е пътувала през Космоса в продължение на милиарди години, преди случайно да навлезе в нашия космически квартал с невероятно висока скорост.

Тази асоциация, както и някои други необичайни характеристики, бяха достатъчни, за да накарат някои изследователи да направят сравнения между C/2025 V1 и 3I/ATLAS. Сред тях беше и известният физик от Харвардския университет и изследовател на извънземен живот Ави Льоб, който определи новия обект като "почти междузвезден" в публикация в своя блог.

Newly discovered comet C/2025 V1 (Borisov), which has some minor similarities to 3I/ATLAS, will make its closest approach to Earth on Tuesday (Nov. 11). However, despite recent rumors, the two objects are not related to one another. https://t.co/kcSbHU1hGT — Live Science (@LiveScience) November 10, 2025

Как един обект може да бъде "почти междузвезден"? Това се свежда до неговата орбита. C/2025 V1 е необичаен заради високата си ексцентричност, което означава, че се движи към Слънцето по права траектория. Това е подобно, макар и не толкова крайно, на траекторията на 3I/ATLAS и е основната причина за сравненията, пише Льоб. На някои снимки, подобно на 3I/ATLAS, кометата също изглежда без опашка, добавя той.

C/2025 V1 беше открит, докато 3I/ATLAS беше временно скрит от Земята, тъй като се намираше от противоположната страна на Слънцето. Това доведе някои медии до спекулации, че C/2025 V1 може да е извънземна сонда, тайно изпратена от "майчиния кораб" 3I/ATLAS - теория, която Льоб подхвърли още след откриването на последния междузвезден обект.

Комета ще засенчи Венера на нощното небе

В последната си публикация обаче Льоб омаловажи тази идея, като пише, че "C/2025 V1 не е свързан с 3I/ATLAS, ако не използва негравитационно задвижване". Той отбелязва също, че минималното разстояние между двата обекта е било около 140 милиона мили (225 милиона километра), твърде голямо, за да подсказва връзка.

Вместо това новата комета вероятно произхожда от Облака на Оорт - огромен резервоар от комети и ледени обекти, разположен в крайната периферия на Слънчевата система. Засега точната точка на произход и орбиталната траектория на кометата не са изчислени.

Що се отнася до 3I/ATLAS, "извънземната" комета отново се появи след кратък период, през който беше скрита зад Слънцето. Тя достигна перихелий на 29 октомври. Това преминаване близо до Слънцето беше забележително поради няколко причини, включително неочаквано увеличаване на яркостта и временно изменение на цвета. Сега кометата започна пътя си обратно извън Слънчевата система и ще достигне най-близката си точка до Земята на 19 декември.

Междузвездният обект демонстрира и други необичайни характеристики, включително силно облъчена повърхност и загадъчна "антиопашка". Въпреки това, независимо от някои твърдения, няма надеждни доказателства, че 3I/ATLAS е нещо различно от комета, точно както C/2025 V1.

Вижте в нашата галерия: Най-големите митове за космоса