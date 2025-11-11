8 холивудски звезди, които избраха да остаряват без корекции

Д окато звезди като Крис Дженър и Деми Мур често стават вирусни с невероятните си трансформации, които ги карат да изглеждат десетилетия по-млади, малък, но нарастващ брой известни личности избират да остаряват по естествен начин, пише HELLO!

Независимо дали приемат естествените си сиви коси, отказват грима или се дистанцират от козметичните процедури, тези знаменитости показват един различен, освободен подход към възрастта – намирайки красота, свобода и лекота в това просто да бъдат себе си.

В нашата ГАЛЕРИЯ ви представяме осем известни жени, които проправят пътя за всички останали, като с гордост прегръщат естествената си красота.