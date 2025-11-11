България

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

В мотивите си държавният глава изтъква, че са направени и стъпки в правилната посока

11 ноември 2025, 19:15
Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили
Източник: БТА

Д ържавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетия на 30 октомври Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 

В мотивите си държавният глава изтъква, че са направени и стъпки в правилната посока, целящи подобряване на синхрона между компетентните органи в сферата на отбраната, както и създаване на регулация относно дейността на Върховното главно командване. 

Депутатите са уверени, че с промяната на пределната възраст ще отпадне и проблемът с над 5000 младежи, които не се завръщат от чужбина, за да не влязат в казармата

Президентът обаче отчита необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, за насърчаване развитието на академичния състав, както и по отношение на прецизиране реда за разпределяне на служебното време, за отчитането и компенсирането му, за ползването и отлагането на отпуски.

"Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите", подчертава Радев.

Ще пишат пак промени в Закона за отбраната

"Досегашната законодателна практика за покачване на пределната възраст за военна служба не доведе до решение на проблема с некомплекта във Въоръжените сили, а създава и предпоставки за застой в системата, стагнация в обновяването на командния състав и невъзможност за кадрово развитие на офицерския състав. Промените в начините за отчитането и компенсирането на служебното време и новия ред за ползване на отпуските са предпоставка за ощетяване  на военнослужещите и създават условия за допълнителна демотивация", смята президентът.

Държавният глава изтъква в мотивите, че приетите промени, макар и да преследват значими за отбраната цели, на практика могат да задълбочат проблема с недостига на човешки ресурс в армията и следва да бъдат допълнително преосмислени от законодателя.

Източник: БГНЕС    
Румен Радев Народно събрание Закон за отбраната и въоръжените сили
Последвайте ни
ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Руски държавни медии: Нова крилата ракета може да унищожи цял американски щат

Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

pariteni.bg
Toyota показа новия Hilux: за пръв път на ток, има още хибрид, бензин и дизел

Toyota показа новия Hilux: за пръв път на ток, има още хибрид, бензин и дизел

carmarket.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 14 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 14 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 14 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 14 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разследват вероятни атентати срещу болници в Берлин

Разследват вероятни атентати срещу болници в Берлин

Свят Преди 2 часа

И при двата случая няма ранени

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

България Преди 2 часа

България получи 438,6 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост

Олимпийци призовават Иран да спре екзекуцията на шампион по бокс

Олимпийци призовават Иран да спре екзекуцията на шампион по бокс

Свят Преди 3 часа

"Светът не трябва да стои безучастен, докато Иран заглушава своите шампиони“

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Свят Преди 3 часа

Дипломатите търсят начини да ускорят процеса въпреки ветото на унгарския премиер Виктор Орбан

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

България Преди 4 часа

"В рамките на около общо 4 часа са проверени повече от 480 водачи на индивидуални електрически превозни средства"

Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо в центъра на скандал с неплатена хотелска сметка - ето какво се случи

Свят Преди 4 часа

Португалският треньор е обвинен, че е напуснал Турция, оставяйки след себе си неплатена сметка от близо 750 хиляди евро в луксозен хотел в Истанбул

Спорът между BBC и Тръмп не можеше да дойде в по-лош момент

Спорът между BBC и Тръмп не можеше да дойде в по-лош момент

Свят Преди 4 часа

Британската обществена телевизия предстои да преговаря с правителството на Обединеното кралство за подновяване на своята харта

Рекордни санкции за търговски обекти в София заради смесване на отпадъци

Рекордни санкции за търговски обекти в София заради смесване на отпадъци

България Преди 4 часа

Всеки търговски обект трябва да организира сметоизвозването си

Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи

Русия: Примирието около Запорожката АЕЦ приключи

Свят Преди 4 часа

И двата електропровода към централата са възстановени

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Голям турски военен самолет се разби между Грузия и Азербайджан

Свят Преди 4 часа

На борда на разбилия се самолет е имало 20 души, включително екипажът

Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"

Русия се включи в атаките на Тръмп срещу "Би Би Си"

Свят Преди 4 часа

Посолството на Москва в Лондон заяви, че "идеологическата догма е заменила журналистическата етика" в корпорацията

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Принцеса Кейт със специална поява на Деня на примирието (СНИМКИ)

Любопитно Преди 4 часа

Принцесата на Уелс почете паметта на героите в трогателна служба във Великобритания

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

Жечо Станков: Количествата горива са достатъчни

България Преди 4 часа

На първо място е сигурността на доставките на достъпни цени – това е гарантирано, заяви министърът

<p>Кометата Борисов&nbsp;достига най-близката си точка до Земята</p>

Кометата C/2025 V1 (Борисов) достига най-близката си точка до Земята

Технологии Преди 5 часа

Новооткритата комета със сигурност е възникнала в рамките на Слънчевата система

8 холивудски звезди, които избраха да остаряват без корекции

8 холивудски звезди, които избраха да остаряват без корекции

Любопитно Преди 5 часа

Вижте звездите, които избраха да се откажат от пластичната хирургия и да остареят естествено

Пребиха човек насред Стара Загора посред бял ден

Пребиха човек насред Стара Загора посред бял ден

България Преди 5 часа

Работата по случая продължава

Всичко от днес

От мрежата

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Роксана: Всяка втора бременна жена прави същата грешка като Стефани и пуши! (ВИДЕО)

Edna.bg

Ромина Тасевска смени цвета на косата (СНИМКИ)

Edna.bg

Меси: Напускането на Барселона беше странно, не беше така, както исках

Gong.bg

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 още този месец

Gong.bg

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

Nova.bg

Синдикати и ГЕРБ на среща за параметрите на бюджета: Промени засега няма да има (ОБЗОР)

Nova.bg