Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Д осега вече знам, че ваксината срещу COVID-19 е най-добрият начин да се предпазим от тежки инфекции и да намалим риска от развитие на т.нар. дълъг COVID. Също така знаем, че ваксината може да предизвика леки и временни странични ефекти като слаба температура, болки в тялото и умора.

Изследователи обаче откриха още един потенциален страничен ефект, който почти не получава внимание. Какъв е той и защо е важен? Ето какво трябва да знаете.

Изненадващият, новооткрит страничен ефект на ваксината срещу COVID

Появи се нова потенциална причина да се ваксинирате или да си поставите бустер: изследване на Университета на Флорида, публикувано в списание Nature, разкри връзка между мРНК ваксините срещу COVID и преживяемостта при заболяване от рак.

Изследователите са анализирали клиничните резултати на над 1000 пациенти с напреднал меланом и рак на белия дроб, които са били лекувани с вид имунотерапия, наречен „инхибитори на имунните контролни точки“. Тези лекарства блокират протеин, който туморните клетки произвеждат, за да „изключат“ имунните клетки – с други думи, те обучават имунната система на пациента да убива раковите клетки.

Пациентите, получили ваксината на Moderna или Pfizer в рамките на 100 дни след началото на имунотерапията, са били два пъти по-склонни да преживеят три години, в сравнение с тези, които не са били ваксинирани. Освен това, при пациенти, чиито тумори реагират слабо на имунотерапия, шансът за преживяемост над три години е бил пет пъти по-висок, ако са получили мРНК ваксина. Тези резултати остават стабилни дори след като изследователите са отчели фактори като придружаващи заболявания, тежест на болестта и други медицински състояния.

Това звучи доста впечатляващо, но какво означава на практика? Специалисти по инфекциозни болести и онколози обясняват:

„Това изследване отваря интригуваща възможност: че съвременните мРНК ваксини, първоначално създадени за предотвратяване на вирусни инфекции, може да засилят ефекта на имунотерапията при рак, особено на т.нар. блокада на имунните контролни точки“, обяснява д-р Зихай Ли, директор на Института по имунно-онкология Pelotonia към Държавния университет на Охайо. „С други думи, поставянето на мРНК ваксина около времето на имунотерапията може да „подготви“ имунната система да реагира по-ефективно срещу рака“.

Въпреки това, д-р Ли подчертава нещо важно: „Резултатите са най-пряко приложими при солидни тумори като рак на белия дроб и меланом, където има най-много данни и където блокадата на имунните контролни точки вече е стандартно лечение. Все пак предстои да научим още много… Изследваните мРНК ваксини са само срещу SARS-CoV-2. Ако тези резултати се потвърдят, това би могло да промени начина, по който комбинираме ваксини и имунотерапия, превръщайки превантивните ваксини в терапевтични съюзници срещу рака“.

Това не е лечение на рак

„Настоящите клинични насоки, включително тези на Американското дружество по клинична онкология (ASCO), не признават директен противораков ефект като причина за поставяне на ваксина срещу COVID-19 при пациенти с рак“, казва д-р Стивън Голдбърг, главен медицински директор на HealthTrackRx. „Основната полза от ваксината за тази група пациенти е защитата срещу COVID-19 и неговите усложнения“.

Могат ли други ваксини да помагат в борбата с рака?

Изследването показва обещаващи резултати при мРНК ваксините срещу COVID в борбата с някои видове рак. Но дали други ваксини могат да имат подобен ефект?

Според експертите – засега е рано да се каже.

„Трябва да се проучи дали други мРНК ваксини могат да имат същия ефект, или това е уникално за COVID ваксините“, обяснява д-р Джеф Йорио, онколог от Texas Oncology. „Ваксините срещу пневмония и грип, които не са на база мРНК, не променят реакцията на имунотерапията. Това изследване е ретроспективно, така че ще трябва да се направят още проучвания, но резултатите са наистина обещаващи“.

„Изследването се фокусира само върху мРНК ваксините срещу COVID, но включва различни производители“, добавя д-р Уесли Лонг от Houston Methodist. „Все още не знаем дали подобни ползи могат да се наблюдават и при други мРНК ваксини или при ваксинацията като цяло“

Д-р Голдбърг посочва и други примери:

Ваксината BCG (Бацил Калмет-Герен или БЦЖ, както е известна в България) е утвърдена имунотерапия за някои форми на рак на пикочния мехур и е известна с това, че стимулира „обучен имунитет“

– процес, който повишава реактивността на имунната система към туморни клетки.

Ваксините срещу HPV и хепатит B са специално създадени да предотвратяват вирусно-индуцирани видове рак.

Ваксините срещу грип и пневмококи също са проучвани за потенциален ефект при онкоболни, но няма убедителни доказателства, че директно спират растежа или метастазирането на тумори.

Други ползи от ваксината срещу COVID

Сега е пикът на сезона на COVID, настинките и грипа – пазете се!

„Най-силните доказателства сочат, че ваксината срещу COVID-19 предотвратява тежко протичане, хоспитализация и смърт“, казва д-р Лонг. „Също така намалява риска от дълъг COVID, вероятността от заразяване и може да намали вирусното натоварване, като скъси продължителността и тежестта на заболяването, ако се заразите“.

И за да изясним още веднъж: не, ваксината срещу COVID не причинява рак, въпреки разпространяваните дезинформации. „Досега няма никакви доказателства, че ваксините срещу COVID-19 са довели до повишаване на случаите на рак,“ подчертава д-р Йорио. „По време на пандемията през 2020 г. имаше спад в диагностицирането на рак, тъй като хората по-рядко се изследваха и посещаваха лекар. В следващите години беше очаквано покачване на случаите не заради ваксините, а заради пропуснатите прегледи“.

„Това изследване всъщност показва потенциална полза за преживяемостта при пациенти с напреднал рак, които са получили ваксината. И макар че ваксините могат да имат странични ефекти, ваксината срещу COVID-19 все още се смята за една от най-безопасните“, заключава той.