България

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

11 ноември 2025, 06:30
Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград

Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград
Горивата започнаха да поскъпват

Горивата започнаха да поскъпват
Кола прегази куче в София

Кола прегази куче в София
Благороден жест: Златното момиче Боряна Калейн върна изгубен портфейл

Благороден жест: Златното момиче Боряна Калейн върна изгубен портфейл
Специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас

Специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас
Убиват домашни кучета в Русенско - стопани разказват за ужаса

Убиват домашни кучета в Русенско - стопани разказват за ужаса
Какво е състоянието на жената, намушкана в центъра на Благоевград

Какво е състоянието на жената, намушкана в центъра на Благоевград
Камери заснеха как крадец отмъква дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

Камери заснеха как крадец отмъква дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

С лед необичайно топлата за ноември неделя, есента отново ще напомни за себе си във вторник, когато са обявени предупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код за обилни валежи от дъжд.

Жълт код е обявен за 12 области в страната: Монтана, Враца, Плевен, София-област, София-град, Ловеч, Пловдив, Хасково, Сливен, Търговище, Разград, Добрич.

Оранжев код е обявен за 5 области в страната: Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Русе и Силистра.

  • Какво да очакваме и какви действия да предприемем?

При жълт код за дъжд от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При оранжев код за дъжд от НИМХ съветват: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

През нощта ще остане облачно. На много места, главно в Западна и Централна България, ще има валежи от дъжд, като по-значителни по количество ще са в централните и планинските райони. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен, докато в източните райони ще е слаб и умерен от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София – около 9 градуса.

Във вторник

валежи ще има и в източната част от страната, като по-значителни ще са в североизточните райони. През втората половина на деня валежите от запад ще започнат да спират. Облачността над западните райони ще се разкъсва и намалява. В цялата страна ще духа до умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад. Ще нахлуе относително хладен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София – около 11 градуса. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще се повишава.

Над планините

ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина и от сняг. По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина. Ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра – около 4 градуса.

Над Черноморието

ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15 и 17 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 13 мин. и залязва в 17 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 55 мин. Луната в София залязва в 13 ч. и 17 мин. и изгрява в 23 ч. и 5 мин. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

През следващите дни

вятърът ще отслабне и ще стихне и на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната облачността ще намалее до предимно слънчево. Слънчево ще бъде времето в планините. Температурите ще се понижат, и в четвъртък минималните ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните – между 11 и 16 градуса.

Източник: НИМХ    
Последвайте ни
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Кола прегази жена в Бургас, влачи я метри

Кола прегази жена в Бургас, влачи я метри

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Касапница в Покровск, битката е за високите етажи

Касапница в Покровск, битката е за високите етажи

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

pariteni.bg
Видове вътрешни паразити при котките

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 26 минути
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 20 минути
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 33 минути
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 15 минути

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да избегнем сънливостта през деня - съвети от терапевт

Как да избегнем сънливостта през деня - съвети от терапевт

Любопитно Преди 14 минути

Много хора са запознати с чувството на сънливост и загуба на енергия след обяд

Проучване: Извънземни сонди може да се крият в нашата Слънчева система

Проучване: Извънземни сонди може да се крият в нашата Слънчева система

Любопитно Преди 15 минути

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Нова загуба върна Безименните обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Нова загуба върна Безименните обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Феномените покориха Резиденцията за четвърта поредна седмица

Лукашенко заплаши да конфискува над 1000 литовски камиона

Лукашенко заплаши да конфискува над 1000 литовски камиона

Свят Преди 8 часа

Лукашенко съобщи, че Беларус ще повдигне въпроса за затворената граница във Вашингтон, чрез контактите си там

Върховният съд отказа да преразгледа еднополовите бракове в САЩ

Върховният съд отказа да преразгледа еднополовите бракове в САЩ

Свят Преди 8 часа

Съдът, в който заседават шестима консервативни съдии, отхвърли жалба по въпроса

Белгия покани в армията 149 000 младежи на 17 години

Белгия покани в армията 149 000 младежи на 17 години

Свят Преди 8 часа

Няколко младежки групи, свързани с Комунистическата партия и други леви организации, възразиха

Тръмп прие Ахмед аш Шараа в Белия дом

Тръмп прие Ахмед аш Шараа в Белия дом

Свят Преди 9 часа

Вашингтон обяви продължаване с още 180 дни на частичното замразяване на санкциите срещу Сирия

Епидемия от дребна шарка в Канада, не могат да я спрат

Епидемия от дребна шарка в Канада, не могат да я спрат

Свят Преди 9 часа

В Канада са регистрирани над 5000 случая на морбили

Какви правомощия ще има особеният управител на „Лукойл“

Какви правомощия ще има особеният управител на „Лукойл“

България Преди 9 часа

Идеята за назначаването на особен представител идва от германското право

<p>Българското МВнР отправи призив към Русия</p>

Българското външно министерство отправи призив към Русия

България Преди 9 часа

Оттам посочват, че Русия продължава да смущава сателитните сигнали

Синдикатите се срещат с ГЕРБ във вторник

Синдикатите се срещат с ГЕРБ във вторник

България Преди 10 часа

Това научи NOVA от свои източници

Рая Назарян и президентът на Ливан обсъдиха двустранните отношения

Рая Назарян и президентът на Ливан обсъдиха двустранните отношения

България Преди 10 часа

България разбира сериозните предизвикателства пред Ливан

<p>Мечка разкъса главата на човек в РС Македония</p>

Мечка рани тежко човек в РС Македония

Свят Преди 10 часа

Пострадалият 46-годишен мъж е докаран в Скопие, с тежки наранявания по лицето, главата и ръката

Евакуираха летището в Пловдив след сигнал за бомба

Евакуираха летището в Пловдив след сигнал за бомба

България Преди 11 часа

Извършителят се издирва

Безименните пленяват Калин в новия епизод на “Игри на волята”

Безименните пленяват Калин в новия епизод на “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Сини и Жълти излизат на Арената в спор за Резиденцията

Тръмп заплаши Би Би Си със съдебен иск за млрд. долара

Тръмп заплаши Би Би Си със съдебен иск за млрд. долара

Свят Преди 12 часа

В писмо до британската обществена медия Тръмп е поставил краен срок до 14 ноември

Всичко от днес

От мрежата

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

Ризото с гъби

Edna.bg

Елън Помпео на 56: 4 любопитни факти за актрисата

Edna.bg

Нови проблеми с двама от лидерите в националния отбор

Gong.bg

Дунав взе дербито на върха в Mr Bit Втора лига и направи важна крачка към елита

Gong.bg

Кметът рапър с псевдоним Mr. Cardamom: Как Зохран Мамдани ще промени кулинарната сцена в Ню Йорк (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Почитаме Свети Мина - покровител на семейството

Nova.bg