България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

С лед необичайно топлата за ноември неделя, есента отново ще напомни за себе си във вторник, когато са обявени предупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код за обилни валежи от дъжд.

Жълт код е обявен за 12 области в страната: Монтана, Враца, Плевен, София-област, София-град, Ловеч, Пловдив, Хасково, Сливен, Търговище, Разград, Добрич.

Оранжев код е обявен за 5 области в страната: Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Русе и Силистра.

Какво да очакваме и какви действия да предприемем?

При жълт код за дъжд от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При оранжев код за дъжд от НИМХ съветват: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

През нощта ще остане облачно. На много места, главно в Западна и Централна България, ще има валежи от дъжд, като по-значителни по количество ще са в централните и планинските райони. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен, докато в източните райони ще е слаб и умерен от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София – около 9 градуса.

Във вторник

валежи ще има и в източната част от страната, като по-значителни ще са в североизточните райони. През втората половина на деня валежите от запад ще започнат да спират. Облачността над западните райони ще се разкъсва и намалява. В цялата страна ще духа до умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад. Ще нахлуе относително хладен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, за София – около 11 градуса. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще се повишава.

Над планините

ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина и от сняг. По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина. Ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра – около 4 градуса.

Над Черноморието

ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15 и 17 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 13 мин. и залязва в 17 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 55 мин. Луната в София залязва в 13 ч. и 17 мин. и изгрява в 23 ч. и 5 мин. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

През следващите дни

вятърът ще отслабне и ще стихне и на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната облачността ще намалее до предимно слънчево. Слънчево ще бъде времето в планините. Температурите ще се понижат, и в четвъртък минималните ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните – между 11 и 16 градуса.