Жозе Моуриньо в центъра на скандал с неплатена хотелска сметка - ето какво се случи

С тарши треньорът на „Бенфика“ Жозе Моуриньо се оказа в центъра на финансов скандал, след като според турското издание Şok Gazetesi проявил „алчност и липса на почтеност“. Португалецът не е платил сметката си за престой в петзвезден хотел след уволнението си от „Фенербахче“.

Как започна скандалът

След пристигането си в Истанбул през юни 2024 г. Моуриньо се настанил в луксозния хотел Four Seasons, разположен в реставриран османски дворец от XIX век на брега на Босфора. Треньорът отказал да наеме апартамент или къща и предпочел да живее в хотела през целия си престой в Турция - общо 16 месеца, докато не бил освободен заради слабото представяне на отбора.

След заминаването му от страната обаче се оказало, че сметката за престоя му остава неплатена - на стойност около 747 000 евро.

Кой ще плати сметката

Към момента не е ясно кой ще поеме този внушителен разход. Турските медии съобщават, че „Фенербахче“ не бърза да покрива дълга от собствения си бюджет. Ситуацията се усложнява от факта, че самият Моуриньо настоява клубът да му изплати около 15 милиона евро компенсация за предсрочното прекратяване на договора му, който бе валиден до 2026 г.

Реакцията в Турция

Турските фенове реагираха остро, наричайки действията на португалеца „безчестни“ и определяйки го като „безсрамен скъперник“.

Не за първи път

Това не е първият случай, в който Моуриньо е замесен в спор около разходите си за луксозно настаняване. По време на престоя си в „Манчестър Юнайтед“ (2016–2018) той също живя в хотел - за цели 895 дни, като сметката тогава надхвърли 600 000 евро.